Analizamos la genialidad artística detrás de los videos de Björk

Björk es para muchos un emblema que hace temblar rodillas cuando se sabe que viene a México. Para otros, que disimulan mejor la temblorina en las piernas, dirían como un tema de conversación infalible y sofisticado ¿ya viste el nuevo video de Björk?



Omitiendo los gustos de cada uno, Björk realmente ve desde la vanguardia; desde la experimentación multimedia cuya base radica sí en la música, pero a partir de un proceso artístico mucho más complejo.

Videos by VICE

La sensibilidad de Björk comienza por la capacidad de presenciar, escoger, definir con quién trabajar y qué mostrar ante el versátil y diverso campo que significan las artes y los medios.

Lo interesante es que ella, cuando hace un disco, no sólo lo hace a partir de la naturaleza, la tecnología y la música, sino que le da texturas sonoras con una bobina Tesla o un «gameleste» y la distribuye a partir de una app, de nombre Biophilia.

Björk probablemente tendría que tener un rubro específico en un libro de historia del arte.

Y el aspecto visual es tan íntegro como su música misma. Björk no sería lo mismo sin sus videos, sin su estética, sin la conexión audiovisual que hay ensimismada.

¿Qué es un «gameleste»? – Un instrumento que diseñó ella misma.

Lo bello, es que a partir del video, podemos ver la transformación natural de una artista y ser humano que es, en esta circunstancia, Björk. No es difícil ir observando con quiénes ha decidido cómo vestirse, decorarse, acompañarse visualmente a través de técnicas y narrativas diversas que embellecen un discurso que lleva cuarenta años sucediendo (sí, desde sus once años). Björk ha sido protagonista del video en muchas maneras y ella es un referente titular del videoclip. Todos los cineastas quieren trabajar con Björk, por lo que Björk, hace lo que quiere.

Nuestra generación fue justo la que transitó de ver los legendarios videos musicales en la televisión, a buscarlos en internet. No obstante, ya haya sido en los diez más pedidos, en YouTube o en Vimeo, los videos de Björk siempre han marcado una diferencia; los más clavados siempre han trabajado con ella porque ella, sin lugar a dudas, es la más clavada de todas.

Empecemos por los clásicos de los noventas y dosmiles.

Army of me – Michel Gondry.

Human Behavior – Michel Gondry



I miss you – John Kricfalusi (el creador de Ren y Stimpi)



https://www.youtube.com/watch?v=IKSoBJ8WirE

Hyperballad – Michel Gondry

It’s oh so quiet – Spike Jonze

https://www.youtube.com/watch?v=TEC4nZ-yga8

Triumph of a Heart – Spike Jonze

https://www.youtube.com/watch?time_continue=260&v=yvgVsxaqYgA

All is full of love – Chris Cunningham

Björk formó parte del final de una generación de oro en el videoclip presentado en la televisión. Era el período en donde cineastas mucho más consagrados hoy en día, en esos momentos le daban con todo a la experimentación. Michel Gondry, Spike Jonze, Paul Thomas Anderson, Chris Cunningham o Jonathan Glazer jugaban a hacer videos, y Björk jugaba con algunos de ellos, los que se le parecían más.

Björk ha desarrollado una estética que ha ido transformándose con los años y que es posible ver a través de sus videos. Su voz va por el misticismo, la naturaleza, lo surreal y que se ha ido, se ha ido adaptando al presente a través de la tecnología. Los videos de Björk se estrenan en el MOMA.

La artista, aparte de su ya conocido papel en Dancer in the Dark de Lars Von Trier, también colaboró con su ex esposo el artista y cineasta Mathew Barney, conocido por su ciclo de películas Cremaster. Una colaboración realizada por ellos dos se llama Drawing Restraint 9 y se puede ver en este link.



A principios de los dosmiles y hasta la fecha, la animación marcó una pauta en el proceso estético del uso de la imagen en general. La aparición y potenciación del video en 3D, motion graphics, entre varias otras, generó una versatilidad y posibilidad al video en el momento en donde Björk profundizaba y maduraba.

Además, el proceso curatorial de los videoclips sería el que acompañaría a Björk durante toda su estética a partir del vestuario, visuales y coreografías; es decir, su concepto.

He aquí unas muestras de los primeros 15 años del dosmil.

Cocoon – Eiko Ishioka

Oceania – Lynn Fox

Innocence – Dimitri Stankowics

Wanderlust – Encyclopedia Pictura

En años más recientes, gran parte del trabajo de Björk ha ido de la mano con Andrew Thomas Huang, un cineasta que mezcla lo digital y lo plástico con quien ha desarrollado unas texturas tan viscerales como puede ser Björk misma.

Estas texturas son finalmente, una especie de alma que Björk emite no sólo musicalmente con la voz, la expresividad, las letras o su tan particular apariencia, sino más bien un aura que le da a los videos, desde los primeros con Michel Gondry, hasta estos últimos con Andrew Thomas Huang. Una nosequé que en algún momento, alguien podrá reconocerlo y decir: «Claro, es un video de Björk. «

Vertebrae by Vertebreae – Andrew Thomas Huang

Virus – Andrew Thomas Huang

Stonemilker – Andrew Thomas Huang

Black Lake – Andrew Thomas Huang

Lionsong – Inez and Vinoodh

Puedes seguir los videos de Björk en su canal de YouTube.

Relacionados:

La ciencia, filosofía e influencias tras Rick y Morty

¿Cómo funcionaba el proceso creativo de Leonard Cohen?

El reencuentro amoroso del fotógrafo y la bailarina de Jimi Hendrix