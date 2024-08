Animal-arquitectónico: el universo de Andy Council

Animales que conforman ciudades enteras toman los elementos más importantes de las ciudades que habitan para convertirlos en conceptos figurativos. Los seres ilustrativos, arquitectónicos, urbanos y animales del artista oriundo de Bristol, Uk, Andy Council, muestran y resaltan el espíritu de la sociedad urbana en los lugares que aparecen.

Con motivo de su pinta en México para el FIAU, platicamos con Council sobre su trayectoria artística, arquitectura y dibujo y artistas que deberíamos seguirle la pista. Puedes leer la entrevista, abajo:

¿Cuál ha sido la dificultad más grande de tu vida como artista?

Supongo que ha sido la constante presión de vivir a partir del trabajo creativo. No soy particularmente bueno en hacer cualquier otra cosa por dinero, así que confío en mis habilidades artísticas. Es más fácil para mí que cuando comenzaba, pero sigue habiendo veces que es complicado. Tengo más responsabilidades ahora, como una familia que mantener, así que la presión siempre está ahí.

¿Hay una diferencia palpable entre ilustración y arte?

Las líneas se hacen borrosas y me cuesta trabajo pensar cuál es la diferencia. Para mí, creo que debido a la presión de hacer mi oficio mi manera de ingreso, mi trabajo es seguido corto y no siempre puedo hacer lo que realmente quiero, a diferencia de lo que un artista haría, tal vez.

Mis ilustraciones explican una idea para un cliente así que necesitan ser claras, para que la ejecución y líneas sean concisas y precisas. Cuando tengo la oportunidad de hacer lo que quiero, mi trabajo sigue sintiendo este sentimiento a través del hábito.

Esta pregunta es muy difícil y me está doliendo la cabeza ¿puedo pasar a la que sigue?

¿Siempre has combinado arquitectura y dibujo artístico en tu trabajo?

No siempre pero si prefiero dibujar edificios que personas. Cuando llegué a la idea de juntar la forma de una creatura con el paisaje de una ciudad, esto se hizo muy popular y no he vuelto desde entonces. Me encanta explorar ciudades y poner los edificios de ellas en la forma de un ser que representa la energía y alma del lugar es algo que me importa mucho. Quiero que los residentes de la ciudad sean capaces de identificarse con mis creaturas citadinas de esa manera.

¿Cuál es la cosa más importante a tener en mente cuando se observa una pieza de arte urbano?

Siempre considero la historia o el mensaje que representa, y la escala de la pieza. Pienso sobre su impacto y cómo el artista logró crear algo que es de dimensiones tan grandes.

¿Puedes nombrar un par de artistas nuevos que deberíamos seguir?

No diría que son “nuevos” como tal, llevan un rato en el juego pero absolutamente requieren más reconocimiento. La familia de Bristol, UK – Rowdy, Soker y Minto.

Andy Council se presentó en México para el Festival Internacional de Arte urbano, puedes ver más aquí.

