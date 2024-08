¿Art Miami es más que carros de lujo, valet parking y cocteles VIP?

Art Miami regresó para su edición 28. La feria mantuvo sus puertas abiertas del 5 al 10 de diciembre en su nueva sede, One Herald Plaza. Art Miami, que cuenta con renombre internacional ya que se considera como una de las ferias líderes que exhiben arte contemporáneo y moderno a nivel global, mostró una serie de obras icónicas, proyectos dinámicos, instalaciones especiales de más de 140 galerías internacionales provenientes de 22 países.

Art Miami atrae anualmente a más de 85,000 coleccionistas, curadores, colaboradores de museos, miembros de la prensa y figuras de la industria. Este año, la feria, y su feria hermana CONTEXT Miami Beach, disfrutaron por primera vez como sede el One Herald Plaza, el cual goza de una ubicación frente al mar donde antes estaban ubicadas las oficinas del periódico The Miami Herald. La sede también facilitó la accesibilidad y conectividad para aquellos coleccionistas que visitan y se quedan en South Beach aunado al servicio de transporte gratuito entre las ferias de Art Miami.

La feria presentó pintura, fotografía, dibujos, escultura y arte en video de los siglos XX y XXI. El repertorio de galerías exhibieron obra de artistas con carrera consolidada así como de artistas emergentes.

Algunos de los artistas (960 artistas aproximadamente) de quienes se mostraron obra fueron: David Hockney, Joseph Albers, Alexander Calder, Yayoi Kusama, Cy Twombly, Jean Michel Basquiat, Pablo Picasso, Willem de Kooning, Roy Lichtenstein, John Chamberlain, Damien Hirst, Marc Chagall, Donald Judd, Ed Ruscha, Donald Sultan, Gerhard Richter, Andy Warhol, Edward Hopper, Keith Haring, Frank Stella, Richard Serra, Anish Kapoor, Robert Rauschenberg, Peter Blake, Jeff Koons, Joan Miró, Grayson Perry y Gavin Turk.

Tuvimos la oportunidad de hacerle unas preguntas a Nick Korniloff, director de Art Miami.

¿Crees que los cambios políticos impactan el bienestar de la industria en general?

No hemos visto un decline en el número de aplicantes de nuestras ferias. Generalmente, los retos económicos del país anfitrión de la feria influyen más a la indecisión de participar que las cuestiones políticas. Actualmente se percibe una economía fuerte y estable en EUA.

¿Qué medidas ha implementado la feria para mantener una presencia en línea fuerte?

Yo creo que la presencia en línea ayuda a galerías a crecer su negocio a través del tiempo. El “boom” del mercado de arte y la tecnología crecieron juntos. Existe una cantidad enorme de datos disponibles en línea. Para crecer relaciones con galerías y artistas, la retroalimentación inmediata es extremadamente importante y las computadoras no proveen esto. Se continuarán a sentir cambios ahora que nuevas generaciones se conviertan en el mercado meta del mercado del arte.

Algunas galerías han expresado que se sienten presionados a participar en un gran número de ferias, ¿Como aconsejarías que los galeristas escojan en cuales ferias participar para que así no tengan que gastar todo su presupuesto en esta actividad?

Al escoger una feria yo creo que un galerista debe de encontrar una que ofrezca gran reputación en donde otros dealers que compartan la misma ideología participen. La ubicación es un factor crítico y la habilidad de atraer un gran número de coleccionistas serios es importante. La galería debe de buscar una ciudad que tenga el precedente de apoyar las artes en todos los niveles. Lugares como Miami en diciembre o Nueva York en mayo son opciones óptimas ya que no únicamente atraes a los locales pero a los coleccionistas, curadores, asesores privados y asesores corporativos internacionales. En Nueva York, durante mayo, tienes la ventaja de ser parte de las subastas más relevantes, exhibiciones mayores de museos y de galerías. El factor clave sigue siendo el participar en una feria enfocada con dealers de calidad que junto con una buena organización y buena promotoría garantice que audiencia de calidad visite el evento.

Este año, Art Miami y su feria hermana, CONTEXT Art Miami, disfrutan de una nueva sede, el One Herald Plaza. Nos puedes compartir, ¿cómo la nueva sede va a mejorar la experiencia de ambos las galerías y los coleccionistas?

Nos movimos al sitio que antes alojaba al Miami Herald, situado en Biscayne Bay entre los puentes Venetian y MacArthur. Esta área importante subdesarrollada es de las pocas que quedan en la ciudad que tienen vista al mar. Facilitamos la accesibilidad hacia y desde caminos y avenidas aunado a mayor espacio de estacionamiento, proximidad a transporte público y hoteles, ofreciendo una ubicación clave y cercana a atracciones culturales mayores e instituciones que ayudará a atraer coleccionistas para incrementar ventas. Debutamos nuevas comodidades para nuestros invitados ofreciendo una nueva sala VIP para cada feria y seis áreas para descansar, tomar y comer. Ofrecemos un servicio de transporte utilizando un shuttle que movilizará gente entre las ferias así como espacios para carros de lujo, servicio de valet, y Uber para aquellos con boletos VIP. Este Año, una marca de agua mineral y un vodka patrocinan Art Miami y CONTEXT Art Miami, deleitando a los invitados VIP de sus cócteles.

Art Miami tiene dos ferias hermanas, una es CONTEXT quien se presentó por sexta vez e incluyó bajo su techo a 100 galerías contemporáneas provenientes de 26 países. Las galerías que participaron en esta feria presentaron exposiciones individuales, proyectos especiales con curaduría y actos de performance. Las galerías participantes son algunas emergentes y otras ya establecidas en el mercado.

Más tarde, pudimos hacerle un par de preguntas a Julián Navarro, director de CONTEXT Art Miami:

¿Crees que los artistas están explorando nuevos medios donde presentar su obra?

En CONTEXT, hemos estado ofreciendo una plataforma para que los artistas presenten obra innovadora. Esto les permite explorar nuevas técnicas y medios como respuesta a los avances en nuevas tecnologías. Cada día hay más y más artistas trabajando con tecnología de vanguardia y herramientas innovadoras, desde la impresión 3D hasta la pintura en un espacio virtual. Desde el 2014, hemos presentado “CONTEXT Sound Positions” que es un espacio curado para artistas internacionales de sonido. El año pasado mostramos una exposición que exploraba arte que se puede usar para vestir utilizando la robótica y ropa impresa con tecnología 3D.

¿Has visto un incremento en el número de galerías latinoamericanas que participan en la feria?

Yo nací en Colombia y he vivido en diferentes ciudades de Latinoamérica. Estas ubicaciones llenas de energía me inspiraron a elegir una carrera en las artes. En mi experiencia, galerías latinoamericanas han tenido una presencia muy importante en ferias internacionales, especialmente en Miami (por su proximidad a la región). Hay muchas galerías de calidad de arte contemporáneo y moderno en Bogotá, Buenos Aires, Lima, Ciudad de México, Sao Paulo, Etc. Hemos visto un incremento en el número de galerías participantes en nuestras ferias. En años recientes, nuestras ferias han creado una plataforma sólida para estas galerías en el mercado de arte internacional. Esto incrementa la exposición de sus artistas para conectarse con la comunidad internacional de arte.

La otra feria hermana es Aqua, misma que celebró su 13ª edición en el Aqua Hotel en Miami Beach. Los 52 exponentes participantes montan la obra en las paredes de la habitación que se les asignan. Dichas habitaciones comparten un patio donde la gente puede platicar y conocer gente de la industria.

