ARTE10, la feria que quiere cambiar el comercio artístico

A pocos días de celebrarse la Semana del Arte en la CDMX, los esfuerzos colectivos empiezan a acentuarse para recibir a los miles de asistentes que se distribuyen en ferias y exhibiciones como Arte10, ACME, Material y MACO.



La idea de Arte10 es acercar a sus 47 expositores emergentes con artistas, coleccionistas y galerías. Vinculando el arte con la sociedad, la primera edición de esta feria reúne ilustradores, pintores, fotógrafos y demás creativos de diferentes disciplinas que buscan promover su obra fuera de los circuitos y muestras pop.

Andonella.

Esta feria no busca apoyar únicamente a los artistas, sino al público en general como coleccionista y consumidor de arte, haciéndole ver a los asistentes que para hacerse de obra no hace falta destinar fortunas, sino desechar prejuicios relacionados a la legitimación de las artes a través de los precios.

Platicamos con Diego Garzón, director de Arte10 para conocer más de este proyecto.

Eunice Adorno.

CREATORS: Cuéntanos de Arte10, ¿cómo surge? ¿Con qué motivos?

Diego Garzón: Arte10 nace de la necesidad de muchos artistas plásticos de mostrar su trabajo y no tener dónde hacerlo. El antecedente de Arte10 es La feria del millón en Bogotá, que ya lleva cinco años, donde todo se vende alrededor de un millón de pesos colombianos, el equivalente a los 10 mil pesos mexicanos. Lo que hemos visto, tanto en Colombia como en México, es que cada vez hay más artistas y más talento, pero que no hay espacios suficientes para difundirlo para que la gente conozca a estos nuevos creadores. La idea con poner un tope de 10 mil pesos a cada obra que se venda, es también acercar al público al arte, demostrarles que sí es posible comprar arte a buen precio, que no todo debe costar miles de dólares.

Iván Aguirre.

Siendo artista, ¿existe algún camino mejor para comercializar obra? ¿Qué sugieres?

El mercado del arte se está moviendo en muchos frentes. Siempre han estado las galerías —muchas de ellas hacen un trabajo muy profesional—, las ferias de arte a nivel mundial, los dealers, en fin, pero hoy en día las mismas redes sociales hacen que los artistas se exhiban ellos mismos. En Colombia hay casos de artistas que desde Instagram o Facebook van mostrando lo que hacen y la gente los contacta para comprarles obra directamente.

Arte10 es una feria de artistas, acá no hay galerías. El diálogo es entre el artista y el comprador, es un modelo novedoso porque hay un diálogo directo, tranquilo, más «familiar», por así decirlo. Creo que el mundo digital, como está pasando en tantos frentes, también está invitando a que la comercialización del arte cambie. Nosotros tenemos nuestra plataforma online: galeriadelmillon.com, para comprar en cualquier momento del año.

Rubén Rodríguez.

¿Qué cambios positivos puedes resaltar en el contexto actual del arte?

Un poco ligado a la respuesta anterior, internet ha permitido que uno esté más enterado de lo que ocurre afuera, de lo que hacen los grandes artistas del mundo, pero también lo que están haciendo los jóvenes. Pero lo bueno a resaltar es que el arte cada vez está más vigente, las nuevas herramientas tecnológicas están al servicio de los creadores, para que se conviertan en un soporte nuevo y puedan seguir produciendo ideas. El arte latinoamericano es muy dinámico y cada vez con más peso en países de primer mundo.

¿Qué nuevas tendencias te interesan más en el arte?

Me gusta todo tipo de arte: desde la pintura hasta el performance. Lo que está ocurriendo mucho es que cada vez hay más soportes nuevos. Ya el arte no es solo un óleo sobre lienzo, sino también una obra hecha desde un computador, un código de programación, etc. Pero en general el espectador debe cuestionarse lo que el artista quiere decir y también cómo lo dice. Es el punto medio, lo que me interesa. Hay obras que tienen mucha tecnología, pero no por eso están siendo «vanguardistas». A veces un dibujo aparentemente elemental es más contundente.

Andonella.

¿Qué puede hacer la audiencia para fortalecer la escena artística?

Creo que hay dos cosas. Primero, dejar a un lado el prejuicio de que el arte es algo muy complejo, difícil de digerir, intimidante. Hay que ir a las exposiciones, museos, ferias, y ver con los sentidos y la intuición. Muchas veces el entorno del arte nos dice que X o Y artista es muy importante, y empiezan los prejuicios. Lo mejor es verlo de manera desprevenida. Pero lo segundo, es ver el arte de manera crítica. El arte dejó de ser netamente un elemento decorativo. Así como una película o una canción nos conmueve, el arte debe generar lo mismo. El espectador debe cuestionar las obras y ver si detrás de un planteamiento estético hay de verdad una idea, un artista.

¿Crees que el capitalismo está afectando las artes?

No creo. Lo que sí creo es que no hay ninguna lógica dentro del mercado. Alguien paga por una obra millones de dólares y así es, simplemente pasa. No creo que todas las obras deban costar 10 mil pesos, pero lo que sí me gustaría es que la gente pueda tener acceso a buen arte a precios accesibles. Al final, estoy casi seguro, lo que un artista quiere es que la gente disfrute su obra, no solo unos pocos. Lo mismo que piensan escritores, músicos, directores de cine: que sus obras le lleguen a mucha gente.

Eunice Adorno.

Lo bueno, lo mejor y lo peor del arte.

Lo bueno: el arte está en todas partes; donde uno lo mire. Por eso cuando un fotógrafo logra una imagen cotidiana y esa fotografía es celebrada por mucha gente, es porque logró «retratar» el arte que es la vida. Esa imagen no es otra cosa que la vida misma.

Lo mejor: el arte en sí mismo, como cuando uno se sienta solo a leer una novela.

Lo peor: agentes externos que quieren convertir el arte en algo esnobista, elitista y aburrido.

Tony Solís

