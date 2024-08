Brujas, fantasmas y flores capturadas en viejas fotos y postales

Nos acercamos a una artista cuyo trabajo explora la condición humana de los recuerdos hermosos, dolorosos y, en última instancia, desconcertantes.

¿Qué son los recuerdos? ¿Podemos retenerlos como una experiencia? ¿Son individuales o compartidos? Una vez que desaparecen, ¿podría ser la memoria de tu vecino la misma que la tuya?¿Qué tan importante es lo que está pasando ahora frente a lo que ya ha sucedido?

Videos by VICE

Afternoon Soak

Alone but together

A través de este cuerpo de trabajo, Angela Deane, contesta a todas estas preguntas con fotografías encontradas en su mayoría.

A moment sleeping in

La artista nacida en 1977 en la soleada Florida, y cuya residencia actual está en Baltimore, nos presenta una serie de objetos que tienen una historia desconocida para ella y que hablan de la memoria de otra personas; sin tiempo ni espacio. En sus fotografías cubre a la gente con pintura, restando así la identidad específica de cada individuo y transformándolos en fantasmas anónimos para que el espectador proyecte su propia memoria en cada imagen. De esta manera, una experiencia privada y específica se convierte en algo abierto y compartido a través de su obra.

Los fantasmas se convierten en nosotros y nosotros en fantasmas.

Nos convertimos en los fantasmas de nuestro día a día.

At the usual steps

Camping and one person feels lonely, can you guess which?

Angela parte de más de 400 fotografías encontradas y las transforma. Estos objetos ya tienen una historia desconocida para ella pero a la vez hablan de su propia memoria, eliminada con los años y los lugares.

Pero los fantasmas no son los únicos personajes que crea. Angela además tiene brujas, flores y casas encantadas. Fotos que nos recuerdan la importancia de mirar al mundo con un guiño de color, con una sonrisa, porque el tiempo pasa pero nosotros somos capaces de hacerlo perdurar.

Beers in the park

Float

Su exploración sobre la flora y sus pequeños personajes cobrando vida, se presentan específicamente sobre postales vintage de naturaleza muerta. Aunque estas piezas comenzaron siendo pequeñas, la artista ha continuado este cuerpo de trabajo en lienzos a gran escala, manipulando pinturas originales y realizando animaciones.

Angry roses

Botanical chart

Angela plasma la Madre Naturaleza en rebelión y expresando lo que siente a personajes marginados en la historia –como las Brujas– ejerciendo tareas cotidianas, y a nuestros fantasmas, recordándonos que la memoria es tan cierta como incierta.

Entrevistamos a Angela para conocer más sobre su encantado y curioso imaginario.

Cactus garden alert

Tulips



CREATORS: ¿Cuándo, dónde y cómo encontraste esas 400 fotos?

Angela Deane: Muchas de ellas provienen de eBay y otras de mercados de pulgas y/o tiendas de segunda mano.

Cuando comencé a pintar en fotografías me encontraba en una residencia en un pequeño pueblo de Nuevo México y descubrí a un hombre que había atesorado cajas de fotografías antiguas en su garaje, fue un paraíso.

¿Por qué brujas y casas encantadas?

Es más que nada una extensión de amor hacia esas pequeñas pinturas. Cada pieza comienza con una imagen que transformo y pienso en ellas como planos, en cierto modo. También pinto en lienzos grandes y estas piezas más pequeñas en fotografías o postales son un buen descanso para mí.

Las brujas siempre han sido cercanas y queridas para mí porque en el fondo soy una niña pequeña enamorada del Mago de Oz. Me gusta la idea de la magia femenina. Me gusta dar caras a cosas que no las tienen, así que las casas embrujadas simplemente cayeron fácilmente en la mezcla. También hay algunas postales vintage increíbles de castillos y mansiones. ¡Me encanta leerlas y observarlas, a veces con eso es suficiente y no necesito gastar todo mi dinero ahí!

Let´s go into town

Witches swimming

Podemos sentir el aspecto femenino de tus personajes, pero al mismo tiempo no tienen género, ¿hay alguna razón?

Sí, aparte de las brujas –que son todas mujeres–, no veo a ninguna de las criaturas con un género establecido. Para mí son mejores que las limitaciones de género, en un plano de otro mundo/no humano. Definitivamente en línea con el pensamiento no binario.

¿Qué referencias históricas influyeron tu trabajo y gusto artístico?

Mmm, muchas películas, diría. El mago de Oz, como mencioné. Una película muy extraña llamada Donkey Skin inspiró la serie Flora.

Me gustan las imágenes en movimiento ya que puedo notar algo nuevo cada vez que vuelvo a verlas. ¡La mayoría de mis películas favoritas las he visto al menos veinte veces! Me fijo mucho en las diferentes formas de jardinería a través de las culturas y climas; me siento especialmente atraída por Topiary Gardens.

La madre naturaleza es mi mayor inspiración: los colores son tan vibrantes, tan impresionantes. ¡Aves! ¡Flores! ¡La luz del sol sumergida en el océano!

Mencionas en tu sitio la importancia de vivir en Nueva York, ¿cómo crees que se refleja en tu trabajo?

Para mí no hay una ciudad más grande para caminar. No resido allí ahora, pero cuando lo hago tiendo a caminar al menos dos horas por día. Me encanta estar sola rodeada de multitudes interminables de extraños; presenciar pequeños momentos de alegría y tristeza, belleza, dolor, risa, curiosidad, etc. Al mismo tiempo, estoy perdida y encontrada.

Mis mejores pensamientos vienen de caminar. Mi corazón se nutrió y cualquier tristeza se alzó al presenciar y ser parte de pequeños momentos. ¡Me encanta lo dramático que se siente! Cine puro, todo en silencio dentro de mi propio cerebro.

¿Qué medios usas para pintar tus viejas postales?

Acrílico y gouache ¡Y montones, y montones de pintura dorada metálica! Nunca tengo suficiente.

¿Cuál es el mensaje que quieres comunicar a la gente?

Que aprendan a divertirse en cada momento, que sientan profundamente, pero manteniéndose con una actitud próspera y feliz. Que no dejen que las emociones los contengan. Que sean juguetones. Que busquen en su interior; que sean verdaderos.

¿Cómo viene el futuro?

Estoy a punto de tener un show en Rusia y hay algunas otras cosas en el horizonte que aún no puedo mencionar…

Watching

Witch on a rock

Si quieres ver más obras de Angela Deane, visita su sitio.

Relacionados:

Una vida de adicción, fiesta y sexo, las fotos de Nan Goldin

Fotos de juegos mecánicos a larga exposición

Intervenciones de luz y texto neón en sitios inusuales