Carl Krull hace dibujos sísmicos de la experiencia humana

La obra del artista danés Carl Krull se puede palpar como una sismografía de las instancias psicológicas del ser humano. Trazos irregulares esbozan formas que pueden tener un rango tanto figurativo como abstracto y se presentan al espectador con una colección que demanda un movimiento, no del todo pacífico, sobre cómo se puede situar a sí mismo bajo su propia experiencia de la realidad. Subjetivas y fascinantes, las piezas de Krull pueden ser apreciadas como una unión entre lo no-cuantificable, como lo sería la emoción humana, y lo cuantificable, como los movimientos de la Tierra.

Si bien su obra, viéndola separada del proceso, resuena perfectamente con cualquier espectador, al ver cómo es que Krull las lleva a cabo, se abre una dimensión completamente diferente; ahora se puede comprender de una manera más completa y concisa el tremendo talento y precisión detrás de cada una de sus piezas.

Grafito 4 – 2012

Platicamos con Krull sobre el influjo que vivir en México tuvo en su arte, su llegada a este estilo de dibujo, la creatividad y el arte como oficio. Puedes leerla y ver más de su obra y proceso, abajo.

C – ¿Cómo llegaste a este estilo tan particular de dibujo?

CK – Empecé a dibujar como un sismógrafo humano desde el asiento del pasajero de un automóvil en movimiento con mi esposa al volante. Fue durante un viaje por carretera a través de los Estados Unidos en 2013. Con el papel enrollado alrededor de un tubo, las imágenes surgieron como si estuvieran impresas por una impresora de inyección de tinta, una línea horizontal tras otra. Mientras el rollo de papel giraba en mi regazo, paralelo a las ruedas giratorias, cada bache en la carretera afectaba el flujo de líneas, haciendo dibujos topográficos del viaje en sí.

¿Cuál es la parte más difícil de tu proceso?

El acto de dibujar llena mi mente a un punto donde es lo único que está presente. Las líneas y los contornos dibujados por el lápiz se sienten hiperrealistas, como si estuvieran tallados en madera o piedra. Dibujar de alguna manera se siente como esculpir. Se convierte en una sensación tridimensional. Es extremadamente satisfactorio y meditativo al mismo tiempo. No diría que se siente difícil de ninguna manera, pero tiene un elemento de entrenamiento. Especialmente cuando la piel de tus dedos comienza a parecerse a la piel de tus pies debido a un intenso dibujo que dura varias semanas seguidas y los dedos comienzan a entumecerse.

Olmec 4 – 2014

Olmec 1 – 2014

¿Cuáles o quiénes son tus influencias más grandes?

Desde la infancia he estado rodeado de los grabados en blanco y negro de la artista danesa Palle Nielsen, y también recuerdo los carteles del artista polaco Franciszek Starowieyski, sus obras de arte son, hasta hoy, unas de las más brillantes que he visto. También siempre he admirado los cómics de Moebius y recuerdo la primera vez que vi los dibujos de Egon Schiele.

¿Qué es ser creativo?

Para ser creativo, no crezcas. No mucho de cualquier manera. Mantente curioso y no te aburras. La mayoría de los niños dejan de dibujar porque los adultos no dibujan. Yo no lo hice. Supongo que tuve suerte. Como mis padres son artistas, nunca aprendí que los adultos dejan de dibujar, así que lo seguí haciendo.

Tantas cosas me inspiran… me inspiro cuando pienso en la percepción y en cómo funcionan nuestros ojos. Cómo la información sensorial se convierte en imágenes en nuestras mentes cuando la luz golpea la retina. Jugar con cámaras y varias técnicas fotográficas me inspiran. Las conversaciones con amigos sobre los misterios de la vida, la ciencia, la filosofía y todas las cosas que no entiendo me inspiran. Sé que una célula se puede dividir en dos, pero no sé realmente cómo lo hacen; si comienza con un giro, un giro o un giro, si las dos divisiones son como imágenes especulares entre sí o clones, si giran en direcciones diferentes y si su giro está posiblemente conectado a la mecánica cuántica. No sé casi nada sobre mecánica cuántica, pero he leído que estudios recientes han identificado tales procesos y fenómenos tanto en la fotosíntesis como en la visión.

Mi amor por mi esposa y el hecho de que ella esté embarazada de nuestro hijo es un milagro para mí. Nuestra creación y, sin embargo, parte de algo más grande que los dos juntos. Concepción y creación, mis dibujos ¿qué son? No clones ni imágenes especulares, ¿pero tal vez algún tipo de reflejos? ¿Qué información pasa a través de mí, a través del lápiz sobre el papel, cuando la imagen golpea la retina del espectador? ¿Qué sucede entonces? Creo que ser creativo es estar inspirado.

Graphite 3 – 2012

¿Qué es arte?

El arte es cuando una persona en un dificultoso baile entre proeza y visión, deja el camino conocido y abre un nuevo territorio donde una nueva entidad que no existía anteriormente nace.

Me comentabas que viviste en México hace algunos años, ¿crees que esto afectó tu manera de percibir o crear arte?

Recuerdo mi fascinación inmediata con la forma en que la cultura precolombina era predominante. Mi tiempo en México fue fantástico. Realmente no sé cómo afectó mi percepción del arte, que de todos modos está en constante cambio, pero lo hizo. Me sorprendió escuchar a las mujeres aztecas en el metro (recuerdo perfectamente) hablando en náhuatl. Y recuerdo jugar al ajedrez en los parques, recibir un disparo en la calle y llorar cuando leo sobre los españoles que incendian las bibliotecas aztecas por su contenido religioso pagano.

Recuerdo las gigantescas cabezas olmecas de la región de Veracruz, y hace poco hice una escultura de hormigón de 29 toneladas de una cabeza de 2,5 metros de altura y tenía los olmecas en el fondo de mi mente. Hace casi 20 años estudié en la Academia de Bellas Artes de San Carlos en México DF y espero volver algún día, si tengo la oportunidad de exponer mi trabajo allí, sería realmente fantástico.

Lead 7 – 2008

The scroll – 2013

¿Podrías nombrar dos o tres artistas que deberíamos seguirles la pista?

Jordan Kasey y Hongmin Lee.

Puedes ver más obras de Carl Krull en su sitio y síguelo en Instagram para ver más de sus procesos.

