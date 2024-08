‘Cthulhu Virtual Pet’ es un Tamagotchi en honor a Lovecraft y al terror cósmico

Es una de las cosas que pueden pasar cuando mezclas la admiración por Lovecraft con talento para crear videojuegos y la creatividad para reinterpretar íconos de la cultura.

Howard Philip Lovecraft representa un hito en la capacidad creativa humana. Ideó un universo de oscuridad, rituales anteriores a cualquier cultura, y seres de un poder tan alejado de cualquier descripción humana que sólo se pueden interpretar a través del miedo.

Al menos esa era mi idea hasta que conocí este juego que me atrajo por nostalgia, y que me fascino por la temática.

Guillermo Ferrari y Wenjie Chen, su novia, son Neurocreativa: desarrollan videojuegos desde la provincia de Entre Ríos, a unos 500 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Impulsados por la mitología de Lovecraft, o por la influencia del culto, quien sabe, desarrolló su primer juego bajo la hipótesis de tener a cargo a Cthulhu, que ha despertado y se inquieta, en el fondo del mar.

En el juego debemos, por un lado, satisfacer las necesidades del terror cósmico para verlo crecer sano y contento, y que así pueda lograr su cometido nivel dios; los avances en esta faceta dependen mucho de la persistencia y la paciencia del jugador. Y, por otro lado, hay una serie de minijuegos que entregan un buff, alguna facilidad o ventaja en el desarrollo principal.



Mientras Cthulhu Virtual Pet se asienta en las tiendas de aplicaciones de Google y de Apple, permite el crecimiento de Neurocreativa. En estos momentos están en pleno desarrollo del juego «The cats of Ulthar», también inspirado en la mitología de Lovecraft.

En Creators nos pusimos en contacto con Guillermo, que tuvo la amabilidad de calmar un poco nuestra curiosidad y respondernos algunas preguntas.



C – ¿Cómo te llegó la obra de Lovecraft?

GF – Lo descubrí en EVA 2015, un evento sobre desarrollo de videojuegos. Cuando leí la obra encontré una realidad distinta, en un universo lleno de criaturas y misterios inspiradores.

¿Cómo fue que te influenció tanto que creaste un juego?

Cthulu Virtual Pet es mi primer juego: me parecía divertida la idea de tener un primigenio como mascota; que se encargara de despertar locura y cariño. Con el tiempo se formó una comunidad de jugadores que son personas increíbles. Me apoyan y aportan ideas nuevas para mejorar la experiencia.

¿Cuáles fueron los desafíos que enfrentaste?

Quería empezar por un juego simple, pero resultó mucho más complicado de lo que pensaba. Lo más desafiante fue lograr que sea balanceado y entretenido. Aún le quedan mejoras posibles: es un juego que permite que se agreguen características nuevas y perfeccionen detalles en cualquier momento.

¿Cuáles fueron las satisfacciones más grandes?

Definitivamente las personas, la comunidad de jugadores. No esperaba tanta gratitud, por medio de comentarios positivos y palabras que me alentaban a que continúe el juego y a que creara más cosas.

Captura vía Appstore.

¿Cuánto tiempo te llevó el desarrollo?

Casi dos años. Al principio calculaba que lo iba a ser más rápido, pero tuve que aprender muchas cosas.

¿Cómo sostuviste el proyecto hasta que fue redituable económicamente?

Estaba decidido a trabajar en videojuegos y tenía unos ahorros. Así que renuncié a mi trabajo en relación de dependencia y a vivir de mis ahorros. Hacia el sacrificio de no gastar más de lo necesario. Hasta que Cthulhu se hizo fructífero y pude mejorar mis herramientas de trabajo.

¿Cómo es el trabajo en Neurocreativa?

Trabajamos juntos, mi pareja Wenjie Chen y yo. Ella está aprendiendo y me ayuda mucho. Nos ocupamos de todo, desde administrar los impuestos hasta pensar en el marketing. Es mucho trabajo, pero creo que lo hacemos bien.

¿Qué recomiendas a los jugadores nuevos?

El truco está en hacer las actividades. Es un juego que requiere paciencia, la idea es disfrutar mientras, lentamente, Cthulhu crece.

¿De qué se trata «The Cats of Ulthar», el juego que están desarrollando?

Es un desafío nuevo: hacer nuestro primer juego en 3D. Nos basamos en la historia de Lovecraft que lleva el mismo nombre, pero contamos una trama distinta con otros personajes, mientras mantenemos la esencia de los ancianos de la historia original. El juego se inspira un poco en Resident Evil, otro poco en Alone in the Dark. Cuenta con muchos puzzles con alto nivel de dificultad. Pronto vamos a tener una versión beta para compartir.

Puedes encontrar información de descarga y más juegos en el sitio de Neurocreativa.

