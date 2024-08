Curadores independientes presentan lo mejor del arte contemporáneo en NYC

SPRING/BREAK Art show 2018 abrió sus puertas al público el martes 6 de marzo (un día antes de que se inaugurarán las otras ferias, como The Armory Show e Independent Art Fair) en el edificio 4 Times Square, Nueva York, para mostrar exhibiciones organizadas por curadores internacionales. A diferencia de otras ferias, esta muestra los proyectos hechos por curadores en lugar de por galerías. Mas de 100 curadores exhibirán sus proyectos durante la “Armory Arts Week”.

El tema curatorial de la edición de este año fue “Stranger comes to town” basado en la adagio “ There are only two stories: a hero goes on a journey; a stranger comes to town”. Detrás del concepto está la idea que Estados Unidos se ha movilizado consistentemente contra “el otro”; sin embargo, más que cualquier otro país, esta nación es una hecha entera de “extraños”. Teniendo de fondo las divisiones nacionales actuales, los curadores explorarán las nociones de extranjería, migración y asimilación, y las tensiones de esta convivencia de opuestos mediante los conceptos del territorio, la tecnología y el tiempo.

La feria continúa con su misión de ofrecer espacio gratuito a curadores independientes con el fin de fomentar exposiciones exploratorias en entornos de arte atípicos. El mantener los costos fijos bajos para los curadores independientes les permite que su enfoque sea en artistas emergentes y de media carrera así como en obra de instalación, performance, interactiva y de video.

A continuación compartimos nuestra selección de los proyectos que más nos llamaron la atención.

“I’m Back with the Funk, Chump You Want Funk, How Many Lumps, I Got Spunk, I’m Well Known Like…”

Artista: Nate Lewis

Curaduría: Dustin Yellin.

En “Latent Tensions”, Nate Lewis esculpe las tensiones en fotografías de cuerpos de piel negra, imágenes de las redes sociales e imágenes que el artista tomó de la inauguración presidencial más reciente. Sus trabajos hechos en papel texturizado capturan los sentimientos de incertidumbre y el teatro de nuestro entorno político actual a la vez que desafían las percepciones, la visibilidad y la empatía.

“Adegeye”

Artista: Jason Andrew

Curaduría: Eric Sutphin



Documentado desde una de las fronteras más «cruzadas» de Europa, la exhibición BLACK DIAMONDS de Eric Sutphin utiliza el término auto-atribuido utilizado por los hombres de África Occidental que emigran de la pobreza a lo que no saben es la explotación deportiva en la Unión Europea. La exhibición muestra su relación íntima con su colega extranjero y periodista gráfico Jason Andrew mientras documentaba sus luchas para traer más conciencia al problema a lo largo de la división greco-turca.

“Man in the Violet Suit No.6 (Twins No.1)”

Artista: Jon Key

Curaduría: Son Kit

Aquí, los artistas y hermanos gemelos homosexuales Jon y Jarrett Key, catalogan las bibliotecas perdidas del linaje con un toque personal de la historia, para revivir el ritual como una herramienta de archivo y para examinar críticamente la narración del Sueño Americano.

“Society 23 Locker Dressing Room”

Artista: Jeffrey Augustine Songco

Curaduría: Marly Hammer

En esta instalación, Marly Hammer cura la instalación inmersiva de Jeffrey Augustine Songco fusionando dos sitios de desempeño de género típicamente no relacionados: el vestuario atlético y el vestuario teatral, desenterrando las asociaciones casuales y algunas veces descaradas de odio del primero con el sitio de refugio siendo el segundo, según la experiencia personal de Jeffrey al crecer.

“Right Before”

Artista: Sophia Narrett

Curaduría: Marie Salomé Peyronnel

En esta exhibición, la curadora Marie Salomé Peyronnel exhibe obras de arte íntimas relacionadas con recuerdos inconscientes de los artistas incluidos los bordados altamente íntimos de la artista Sofia Narrett. Estos combinan la experiencia personal, la fantasía y los tropos narrativos de historias y películas en línea y televisión para caracterizar mejor las formas en que los adultos fantasean y juegan.

Otros proyectos destacados:

“A Pressing Conference”, por el artista Macon Reed. Curaduría por Helen Toomer.

“Faggots are Sinners and Sinners Go To Hell”, por el artista Stephen Ostrowski. Curaduría por Vivian Chuli.

“Kissing Charlie”, por el artista Matthew Morrocco. Curaduría por Ramsay Kolber.

“Scales of Justice”, por la artista Kawita Vatanajyanku. Curaduría por Alexandra Fanning.

