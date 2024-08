Damián Siqueiros reta los roles de género con fotografías surreales

Damián Siqueiros no ve separación entre la creación artística y la consciencia social. En sus fotografías ha logrado unir elementos de otras artes como la danza, la pintura y la literatura, con el fin de expresar y retar las nociones de identidad de género tradicionales.

Lo ha hecho en sus series To Russia With Love, donde mostraba personajes icónicos gay de Rusia y The Heroines, donde tomaba «personajes femeninos que estaban relegados a un rol secundario pero que eran tan importantes y tan icónicas como los personajes masculinos». En su más reciente proyecto, Songs of the Inner Chamber, viajó a Corea del Sur y trabajó sobre las dinámicas de roles de género en ese país inspirado en un antiguo género literario creado por mujeres.

The Song of Beauty: Sabina Soojin, 2017.

The Song of War, Hyelim Kang and Yunshin Seo, 2017

Damián Siqueiros es mexicano y radica en Montreal, Canadá, donde trabajó durante varios años como fotógrafo para Les Grands Ballets Canadiens. No solo trabaja detrás de la lente, Damián se involucra en casi todas las etapas del proceso creativo, como el diseño de escenografía, el maquillaje, vestuario y postproducción.

Su interés y sensibilidad por la danza le ha permitido desarrollar su creatividad, recurriendo a bailarines como modelos para sus puestas en escena, siempre buscando mostrar algo más allá de la belleza aparente y el valor estético del cuerpo en movimiento.

«La danza ha sido un elemento esencial de mi trabajo casi desde el inicio de mi carrera. Se ha vuelto un lenguaje para expresar lo que quiero comunicar», dice y agrega: «Usar esta disciplina como medio me permite mostrar nuestro comportamiento en su aspecto performativo; es decir, como una convención cultural en función de reglas sociales que gobiernan a los individuos, situaciones y espacios».

En las piezas de Damián hay un hilo conductor que es la construcción de identidad; la idea de que el género se construye y se expresa como una representación, como un performance. En entrevista, nos explicó a fondo su postura:

«Yo creo que la mayoría de las reglas que gobiernan la construcción de identidad de género son culturales. No están fijas, sino en constante movimiento. Algunas de estas directivas que determinan lo que significa ser hombre o ser mujer están tan arraigadas en nuestras creencias que las hemos confundido y pensado como si fueran naturales y determinadas biológicamente».

The Song of Peace Jungmin Lee and Phylactère, 2017

The Song of Men, Sanghun Lee, 2017

«Mi trabajo busca cuestionar la naturaleza de esas leyes naturales. Confrontar al público con la idea de que algunos rasgos de su carácter, que consideraban como naturales o estáticos, en realidad no lo son. Lejos de causar pánico, mi meta es llegar a un mejor entendimiento de estas reglas, al menos en un nivel básico. Entender nuestras diferencias y similitudes, el carácter construido de nuestras identidades y el hecho de que las podemos cambiar, son maneras en que las fotografías nos ayudan a lograr igualdad de género así como eliminar discriminación basada en orientación sexual».

Este creador que se describe como artivista, afirma: «Para mí no hay diferencia entre ser artista y ser un ciudadano activo. La única razón por la que comienzo un proyecto es por el impacto positivo que tendrá en la comunidad local o global. El trabajo que hago ayuda a expresar temas complicados, tales como desigualdad de género o derechos LGBT, de manera de que sea evocador y que invite al público sin amenazar o intimidar».

Damián tenía interés de viajar a Asia y observar las dinámicas de género desde una perspectiva diferente a la occidental. Sobre su serie Songs of the Inner Chamber, creada en Corea del Sur y expuesta en la galería Your (Canadá) recientemente, comentó:

«Naebang Kasa es un género literario que surgió de la separación de hombres y mujeres en Corea del Sur durante la dinastía Joseon, en la que los hombres iban y venían a su antojo y ocupaban el ámbito exterior mientras que las mujeres estaban confinadas a sus habitaciones. De esas restricciones y al tener una riqueza interior, el poder de la poesía y literatura ayudó a las mujeres a desahogar sus desventuras.

The Song of Red, A-Reum Choi, 2017

«Songs of the Inner Chamber fue un gran título para mi proyecto en Corea [del Sur] por varias razones, la más importante es quizá el empoderamiento de las mujeres gracias al arte; a través de una actividad y comportamiento que estaba diseñado para ser sumiso pero se subvirtió.

«Quería honrar la resiliencia de las mujeres al inspirarme de la idea de poesía y arte como esa forma de creación. O mejor dicho, quería crear mis imágenes en la forma en al que se escribe un poema. Quería que el público disfrutara las imágenes como si leyeran un poema. Desconcierto, belleza, intriga y confrontación coexistiendo en una imagen».

The Song of Freedom, Kyongsun Seo, 2017

Una muestra que revisa su trabajo se exhibe hasta el 28 de octubre en la galería Tambaran, de Nueva York. Su siguiente proyecto se llama Terra Sapiens y se dirige hacia la representación de futuros positivos en los que se tratan temáticas sociales, ambientales y tecnológicas de manera artística. En él, contempla utilizar otros recursos además de fotografía y video para brindar un aspecto multisensorial.

To Russia with Love, The anti-riot Police woman and the olympian. Rachel Salzman and Antonia Dolhaine, 2014

To Russia with Love, Sergei Diaghilev and Nikinsky. Miguel Doucet and Nathan Knowles, 2014

Ophelia, The Heroides, Merryn Kritzinger, 2010

The power of nesting, The Heroides, Kyra Jean Green, 2010

Ariadne, The Heroides, Roxanne Duchesne, 2010.

Para saber más sobre Damián Siqueiros, puedes visitar su sitio web y su galería de Instagram.

