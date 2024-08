David Lynch presentó su cerveza artesanal de Twin Peaks

Siempre es bueno tener conexiones y hacer relaciones públicas en todos lados para lo que se necesite en el futuro y las oficinas de Mikkeller en Nueva York son el ejemplo perfecto. Además de ser die hard fans de la serie Twin Peaks, también resultó útil que varios de ellos conocían y tenían contacto con gente del equipo de David Lynch. Para nuestra mala suerte, pero agradeciendo al bendito internet, no se proporcionó mucha información sobre el lanzamiento de las tres cervezas; sin embargo, esto es lo que sabemos:

Ya habiendo incursionado en el mundo de las bebidas con su línea de café: «David Lynch Signature Cup Organic House Blend», el director se fusionó con la cervecera danesa y trajeron al mundo tres tipos de cerveza inspiradas en Twin Peaks. Cada una cuenta con un sabor diferente y sus nombres directamente se refieren a la serie que hizo su comeback este año: «Damn Good Coffee Stout», «Log Lady Lager» y «Red Room Ale». Como David Lynch preferiría estar muerto antes de tener la última palabra en todo su proceso creativo; se vio involucrado en el nombre, diseño de las latas y hasta en los sabores.

Videos by VICE

La cerveza fue presentada y vendida en «Festival of Disruption» en el hotel ACE el pasado 14 de octubre en Los Ángeles. Este festival tipo comic-con surrealista, obviamente creado y curado por David Lynch, contó con un line-up lleno de música, cine, conferencias y artes visuales; todo relacionado con el universo del director. Entre los actos musicales estuvieron TV on the Radio, The Kills, y Bon Iver. También se presentaron algunos cortos y largometrajes de David Lynch y una réplica del cuarto rojo de Twin Peaks para que los asistentes se tomaran fotos instantáneas ahí y se llevaran a casa su polaroid. Como el objetivo del festival es recaudar fondos para la fundación de David Lynch y donar las ganancias a hospitales y gente que sufre de estrés post traumático; también hubo sesiones de meditación y relajación para que los asistentes olvidaran un poco la nube constante de estrés que nos cubre. Sus seguidores, además de ir vestidos con cosplays de los personajes más icónicos, tuvieron la posibilidad de consumir cervezas de Twin Peaks.

Para los que no tuvieron oportunidad de asistir y echarse su chelita; podrán comprar las latas en los puntos de venta de Mikkeller; estos puntos se encuentran en Oakland, San Francisco, San Diego y, obviamente Los Angeles. Aunque tuviéramos la posibilidad de viajar en los próximos meses, quizás no podríamos comprarla porque solo estarán a la venta por un tiempo limitado. Como consolación podemos hacer un maratón de Twin Peaks mientras bebemos cerveza normal. ):

Relacionados:

Esta persona está cocinando los platillos de tus películas y series favoritas

Este sitio documenta la belleza geométrica de tus series y películas favoritas

El hermano de Pablo Escobar está demandando a Netflix por mil millones de dólares