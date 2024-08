Declaraciones de tus héroes virales hechas reguetón

La mayoría de los elementos crudos que utilizó “Soy tan sutil” para sus remixes, cuentan con declaraciones de personas, en cierto modo, pintorescas. Rescata el momento en que expusieron sus opiniones, o incluso detalles íntimos de su personalidad ante alguna cámara, y con eso despacha su creatividad hacia límites insospechados.

Para crear sus obras de arte humorísticas e irresistibles, recorta las frases más llamativas, aquellas con potencial de ser memorables y reacomoda los dichos para formar las estrofas. Finalmente procesa las voces con algunos afinadores digitales, dándonos un resultado formidable.

El mismísimo MC Dinero. Alguien que atestiguó un accidente de tránsito. Un predicador religioso con un importante encono hacia el juego de cartas de Pokemon. O mi preferido, un filósofo ignoto que desarrolla un concepto profundo con una pasión contagiosa.



Me enteré de estas creaciones cuando conversaba con una amiga sobre aquel componente del interior de uno mismo, que, a veces, hay que entregar para alcanzar aquello que nos activa el deseo y la motivación. No nos referíamos en exclusivo a las grandes gestas heroicas. Aquellas que son hechas por personas grandiosas, sino que a veces a nosotros, los simples que batallamos con el tedio y cotidianeidad, la vida nos aplaca con un ímpetu atroz. Entonces para realizar aquello que representa un logro mínimo, estándar, tenemos que entregar ese extra, de naturaleza casi metafísica y con influencia directa sobre la dinámica material.

Para resumir y clarificar la idea, Nadia se sinceró:

– ¡Es el Fua!

Muchas veces tuve la sensación de que algunas personas sobreactuaban sus emociones frente a las cámaras. Me refiero personas normales que devienen en relatores para la tv de alguna circunstancia que justifique la presencia de las cámaras.



También pensaba en la idea de que los profesionales de medios se aprovechan de la situación. Dan voz a personas que, ya sea por un ataque de nervios, patologías cognitivas o psíquicas, los efectos del alcohol o alguna otra sustancia foránea al cuerpo, no están en control pleno de sus acciones.

Claro que no siempre es así. Otras veces las personas, en total uso de sus habilidades, exponen algunos recovecos oscuros de la miseria del espíritu humano.

Como el personaje argentino que explica plan táctico para cometer un crimen en su propia casa y ser inimputable para la justicia. Digno precursor de la serie “How to get away with murder”.

Aquí puedes ver la galería de freaks aggiornados en reguetoneros de Soy Tan Sutil.

