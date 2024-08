Desbarata tu productividad con 4 sitios para jugar videjuegos gratis

El Internet es un vórtice con el ambiguo poder de potenciar la capacidad de cumplir con nuestras tareas, o hundirnos en una avalancha procastinadora. Obvio que esto último es más atractivo. Así que traemos unas propuestas para que la invencible y tentadora satisfacción instantánea alcance la sublimación jugando a los videos.

La nostalgia, la novedad y la vanguardia al alcance de un click. Los pioneros, los clásicos y los que marcan la tendencia, a disposición de los millenials adeptos a la distracción o curiosos y nostálgicos de generaciones anteriores.

Todo ese espectro en los tres portales que forman nuestra sugerencia de hoy. Propuestas que se pueden jugar directamente desde el navegador, sin la necesidad de correr un emulador con los archivos de cada juego.

Armor Games

Armor Games es un laboratorio que desarrolla video juegos para jugar en línea. Sus títulos aparecen publicados en varias plataformas diseñadas para este tipo de productos. Desbaratando mi productividad, noté que los juegos que me resultaban más interesantes ya sea por la estética o por la propuesta lúdica, venían de ese estudio. Así que los busqué en google y llegué a Armor Games.

En su portal alojan títulos de su producción y también de otros estudios. En algunos casos se pueden encontrar versiones beta, o de prueba, que se pueden comprar luego en otras plataformas.

La cantidad de juegos en Armor es abrumadora, pero para no resultar apabullado en la búsqueda, el sitio posee un sistema de etiquetas y búsqueda muy efectivo. Podemos seleccionar los juegos según unos criterios muy variados. Desde la temática: zombies, guerra, arte con pixeles. Estilo de juego: defender las torres, simuladores de negocios, disparos en primera persona.

Un buen punto de partida es encaminar el recorrido por la etiqueta de juegos del año que ofrece un recorrido panorámico muy agradable.



Infectonator 2 (Toge productions), game of the year 2015

Itch.io

Si tu búsqueda te lleva más para el lado, en cierto modo contracultural, de los videos juegos, el catálogo de estudios Indie que tiene Itch.io quizá se aproxime mucho.

La oferta tiene producciones que balancean a su favor la falta de recursos con creatividad y talento. Hay una gran variedad de estilos, temáticas y estéticas. Y precios, que van desde los 25 dólares, gratuitos y en otros se puede pagar lo que uno crea que vale el juego.

El sitio no sólo se especializa en video juegos, también encontramos historietas, herramientas de desarrollo, libros. Un lugar muy interesante para visitar. Cuenta la leyenda que hay más de 80 mil juegos. Probé algunos de los que se pueden jugar en línea. “Sort the court” es un simulador de gobierno monárquico, lo único que hay que hacer es responder si o no y tomar determinadas acciones de gobierno que nos pueden llevar al desarrollo o la ruina del reino.

Me llamó la atención que hay muchos juegos con contenido político radical, algo que sería muy difícil ver producido por los estudios más tradicionales. Un ejemplo es “Little Antifa Novel”.

Archive.org

En la librería de internet archive.org hay una cantidad inconmensurable de información que incluye películas, música, libros y no se queda ahí. Pero me voy a concentrar en dos de sus bases de datos sobre video juegos donde viven Pac-man, Principe de Persia, Dig Dug, Pit Fall y todos los clásicos de la nostalgia a un click de distancia.



La sección llamada “Console Living Room” dispone al alcance de los usuarios emuladores de casi todas las consolas arcaicas que hubo en el mercado. Commodore, Atary, Nintendo y sus clásicos pueden ser disfrutados sin la necesidad de instalar un emulador y descargar los ficheros de los juegos.

Del mismo modo que en la sección anterior, en “Internet Arcade” se puede acceder a muchos clásicos de las galerías de juegos con la misma facilidad. Básicamente, funciona cómo un MAME, sigla para Multi Arcade Machine Emulator, pero directamente en nuestro navegador.

Out run, Paperboy, Q*Bert: la lista es enorme. Es muy difícil lograr una selección para recomendarles. Lo mejor que pueden hacer es ir a jugar aquello que reclama la nostalgia, o revisar todo lo que hay hasta encontrar esas gemas que sorprenden por la calidad de las cosas que se hicieron en el pasado.

Picapic

Bonus track para nostálgicos: El sitio Picapic es una colección de video juegos de mano. Un dispositivo electrónico grande cómo un teléfono inteligente pero con tan sólo dos funciones, jugar a un único juego y dar la hora.

