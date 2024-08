Dildos digitales que se materializan (NSFW)

Janet40 está de regreso. A unos meses de la apertura de su pabellón TECHNODILDONICS, como parte de la bienal de arte digital The Wrong, ahora anticipan su debut en la Feria de Arte Material en la Ciudad de México.



El texto curatorial de TECHNODILDONICS establece lo siguiente:

“La relación del usuario con su cuerpo y con el cuerpo de otros puede ser libre si se reinventa. Technodildonics propone encontrar nuevas formas de sensibilidad, afecto e intercambio con un dildo como instrumento; un órgano tecnológico que genera deformaciones en los sistemas naturalizadores, democratizadores de la mirada patriarcal y centralización erógena. […]

Technodildonics entiende que las mutaciones biodigitales designan la proliferación de nuevas naturalezas que abarcan todos los estratos de la materia. Una exaptación sexy de espasmos futuros que mira más allá del dualismo de lo orgánico-inorgánico”

Para esta exhibición, la cual puede ser apreciada en su totalidad aquí, invitaron a los siguientes artistas:



Minerva Ayon

Andrés Azzolina

Mundoculto.com

Maria Forqué

LATS

Mónica López feat. Luis F. Loera

Lourdes Martínez

Mou

Real Madrid

Manuel Solano

S-ARA

TecnologiasMasturbatorias.com feat. Maria Torres

“Decir que se pueden producir orgasmos infalibles y perfectos afirma, en efecto, un modelo ideal de orgasmo, y un modo certero de alcanzarlo, pero también señala la posibilidad del orgasmo como algo (re)producible. ¿Qué es esta productividad orgásmica? Un juguete sexual que produce orgasmos necesita una cierta tecnicidad mediante la que se relaciona con los cuerpos. La producción del juguete consiste en la repetición de una serie de mecanismos -ritmos, intensidades, fricciones, etc.- mediante los cuales se desarrolla una técnica masturbatoria. Se producen patrones, caminos, relaciones, cuya repetición asegura que el orgasmo tendrá lugar.

La tecnicidad es una cualidad propia de los cuerpos. Los cuerpos son técnicos en la medida en que desarrollan sus propias mecánicas de repetición. Esto no significa que el uso de un juguete sexual sea superfluo ante la -ya siempre técnica- experiencia orgásmica. El aparato no imita, ni perfecciona la mecánica de los cuerpos. ¿Cuál sería entonces la aportación de un juguete sexual? No vemos el uso de un juguete sexual como una mejora cualitativa o cuantitativa respecto a los orgasmos manuales.

Su función consiste en mostrar el sentido que se produce por el exceso de la repetición de las mecánicas sexuales, por el entrecruzamiento azaroso de iteraciones. El juguete sexual no define el orgasmo como perfecto o ideal, sino que viene a significar las operaciones placenteras que tienen lugar durante el proceso sexual, o mejor, permite que el placer aparezca como un proceso descentralizado, sin teleología, sin ideal. Un placer situado en el encuentro de la carne y el plástico, que no consiste en desentrañar el método infalible del orgasmo perfecto, sino el puro movimiento de los cuerpos, sus ritmos, sus intensidades, sus desbordamientos.”

Extracto del texto Notas sobre la tecnicidad del orgasmo de tecnologíasmasturbatorias.com y María Torres

Al entrar a su página web, lo primero que se lee es “Todos los trabajos creados desde el 2014 hacia delante fueron producidos después de quedarme ciego”. Él mismo describe su trabajo como “referencial e intimo; queer y nostálgico; bobo y provocativo; exuberante y atractivo.” Su pieza para TECHNODILDONICS es sin duda una de las más difíciles de mirar, especialmente para un mexicano blanco heterosexual, sin embargo al observarla detalladamente me hace sentir, o al menos especular cierta liberación anal. Una vez que te acostumbras a esa sensación de penetración, las demás capas empiezan a desdoblarse. Encuentras que los glúteos están perfectamente maquillados con brillantina, escuchas el intro de la canción de Titanic repitiéndose y observas un diseño de producción que hace un eco con el nombre de la pieza, ‘Pearl Beam’. Después de experimentarla, no podemos esperar a ver lo que Manuel Solano presentará en la trienal del New Museum en Nueva York.





A la española María Forqué la conocimos por llevar la práctica artística en instagram a un nivel casi alienígena con la cuenta beta_0project.

Hace unos meses su cuenta personal fue censurada. Observa su contribución a TECHNODILDONICS aquí.



Mundo Oculto nos presenta la interpretación más abstraída del concepto de la exposición. Desvirguer Analytics es una pieza que busca videos en youtube con 0 vistas y les quita la virginidad otorgándoles una primera vista.

Entra aquí y “encuentra lo que no buscabas o no busques lo que encuentras”

Para esta exposición, LATS entregó GYNOSOME, una prótesis inspirada «el órgano sexual femenino de una especie de ‘pulga’ del género Neotrogla. Estos insectos endémicos de Brasil presentan los órganos sexuales invertidos, en donde la hembra cuenta con un órgano intromitente, el cual ha sido nombrado por los científicos como gynosoma. En cópulas que pueden durar hasta setenta horas, la hembra penetra al macho viniendo desde atrás e inmovilizándolo con sus patas bajo su peso […] La unión es tan fuerte que cuando unos científicos trataron de separar a una de estas parejas, el hombre se rompió en dos pedazos”.





Puedes descargar un modelo 3D de GYNOSOME listo para ser impreso aquí.

Según el evento de Facebook, TECHNODILDONICS estará abierta hasta el 31 de enero. Sin saber si esto es real o no, si durará unos cuantos días más o se quedará en línea por siempre, mi recomendación es que corran a sentirla lo antes posible.



Alberto N. Manzano se graduó del Centro de Capacitación Cinematográfica con especialización en dirección y obtuvo su maestría en guionismo multimedia por parte de Columbia University. Se encuentra realizando su largometraje de realidad virtual con apoyo del IMCINE.

