Eelco está reventando calles con animales, colores y patrones geométricos

El artista holandés Eelco van den Berg lleva más de 20 años pintando en la calle y trabajando como ilustrador en proyectos comerciales. Su estilo es reconocible en la manera en que utiliza y combina patrones geométricos y texturas de colores vibrantes; su tema recurrente es el reino animal. Con motivo de su primera visita a México, a pintar en la Feria Internacional de Arte Urbano (FIAU), le hicimos esta entrevista.

¿Dónde creciste y qué factores durante tu infancia te llevaron hacia un camino creativo?

Videos by VICE

Crecí en un pequeño pueblo de los Países Bajos llamado Uden, en la provincia de Brabant. Mi madre hippie me llevaba a fiestas cuando yo era joven, donde estaba expuesto a ver mucho arte del rock psicodélico en las paredes. Estar en un ambiente creativo fue mi primera influencia. Dibujo desde pequeño y cuando descubrí la cultura hip hop alrededor del ’86 me enganché. Siempre fui rebelde y el grafiti fue la manera perfecta de expresarlo. Fui fanático del skateboarding desde los 80 y esa gráfica también ha sido una gran influencia. Tengo una colección grande de tablas de skate de esa época en mis paredes en casa y me encanta verlas todos los días. Mi trabajo ahora es una mezcla de influencias de los 60/70, grafiti de los 80 y bellas artes de varias décadas.

En tu trabajo se nota un gran interés por la ilustración, ¿divides tu tiempo en proyectos de ilustración (para clientes o personales) y proyectos de arte urbano?

He estado dibujando desde pequeño, incluso antes de descubrir el grafiti. Mi ‘estilo’ e intereses han sido muy cercanos a la ilustración desde el inicio. Ir a la escuela de artes a estudiar ilustración en los 90 fue el mejor paso en mi desarrollo. Mi experiencia en dibujo y el trabajo de grafiti en la calle me dieron un buen arranque. Hasta 2013 trabajaba más que nada en proyectos de ilustración. Cuando pinté mi primer mural en Berlín durante una exposición, la gran respuesta que hubo fue lo que me llevó a conseguir una serie de murales por todo el mundo. Ahora mi trabajo se compone y se equilibra entre hacer murales, ilustración y pintura.

¿Crees que la calle, el espacio público es un espacio atractivo para desarrollar tus habilidades artísticas, qué es lo que más disfrutas de hacer arte en las paredes?

Me gusta el cambio entre trabajar en el estudio en ilustraciones y pintura y salir a trabajar en exteriores. La parte física es perfecta para sacar mi energía. Pintar piezas para exhibir lo hace algo exclusivo. Me parece importante que el arte esté disponible para que todos lo disfruten. El paisaje metropolitano, con su sobredosis de concreto y sobredosis de ‘mala’ publicidad debería estar más combinado con arte para alegrar a la gente en estos tiempos complicados y confusos en los que vivimos. La atención que recibo y los encuentros con el público en la calle es algo que disfruto mucho.

Cuéntame un poco sobre el proceso creativo de tus murales. ¿Estudias el contexto del lugar donde pintas? ¿Trabajas más con con herramientas digitales? ¿Qué tipo de materiales utilizas?

Desde que hice el gato en Berlín, me quedé con la temática de los animales. Solía dibujar muchos pájaros cuando era joven. El comportamiento animal siempre me ha interesado, la mayoría de mi trabajo es sobre animales y las relaciones antropomórficas de los humanos con animales. De alguna forma, estos es instintivo. Al trabajar como ilustrador con la directiva de dibujar humanos, me lleva a hacer más animales en mis proyectos libres. Trato de no pensar mucho y dejar que las cosas sucedan. La mayoría del trabajo que hago no está planeado ni bocetado, me gusta dejar las cosas abiertas y recibir inspiración en el momento. Para los proyectos comerciales, hago un boceto análogo y proyecto el contorno. Todo el coloreado y los detalles los hago de lo que me viene a la cabeza. En murales siempre uso aerosoles, los he usado desde que hago grafiti. Soy alguien que trabaja rápido y me gusta improvisar, eso es más fácil con aerosol que con pintura acrílica.

¿Por qué crees que los animales son el tema recurrente de tu trabajo en murales?

Los animales y la naturaleza han sido un tema favorito en el dibujo desde que soy pequeño. Cuando decidí alejarme de la ilustración, esa fue la dirección natural para mí. Los animales, las texturas y patrones me atraen. Se ven tan gráficos, casi. Me gusta encontrar inspiración en ellos y usarlos en mi trabajo. El rol de los animales versus las personas me interesa. El hábitat de los animales se ha reducido enormemente. La gente parece no estar consciente de esto. En mi trabajo, juego con esta idea, poner animales en murales a gran escala los vuelve icónicos. Es bueno hacer consciente a la gente sobre los animales que nos rodean.

¿Cuál fue la inspiración para la pieza que pintaste en la Ciudad de México en la FIAU (feria internacional de arte urbano)?

Tenía un boceto en mi cuaderno para un proyecto cancelado, que siempre quería hacer. El muro grande en la FIAU era perfecto para eso. Lo delineé de manera improvisada y le hice algunos cambios en el proceso. Para este mural quería pintar con muchos detalles y hacer una escena balanceada a color y con animales en una relación armoniosa.

Si quieres conocer más murales y proyectos de Eelco, visita su Instagram.

Relacionados:

Un artista urbano intervino Miami Art Week y casi nadie lo notó

Alguien está conquistando el mundo con personajes en 8-bit

El Gigante de OBEY lanzó su exhibición más grande hasta ahora en L.A.