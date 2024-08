El colectivo feminista que lucha contra el machismo en el cine y la TV

Mujeres Audiovisuales no sólo propone hackear los contenidos sexistas desde adentro, también arma circuitos de sororidad para brindar contención, orientación e inserción laboral igualitaria para las trabajadoras de las pantallas. ¿Qué papel tenían las mujeres en la última película que viste?

Si hay un proceso cultural, social y político por lo que esta década será recordada cuando se revisen las efemérides de los movimientos globales de la historia, ese proceso, sin dudas, es el feminismo. Fuerza emancipadora que pasa de moldear contornos discursivos y busca el centro de las instituciones y lo impuesto, feminismo en habla hispana se dice #NiUnaMenos y, en inglés, #MeToo o #TimesUp.

Que estos últimos sismos en la estructura de poder hayan provenido de la industria audiovisual y, sobre todo, desde espacios como Hollywood o Televisa en México, permite abrir un doble frente donde discutir y producir la equidad y combatir la violencia. En los vínculos y violencias del ámbito de trabajo, claro, pero también, y de una forma tan sutil como masiva, en los estereotipos que estas producciones audiovisuales han difundido en generaciones de niños y adultos.

En Sudamérica, un movimiento de mujeres que trabajan en la industria de las pantallas toma el guante de este espíritu de tiempo y pelea, tanto por la igualdad de derechos, el respeto y la abolición de las conductas machistas, como por cambiar los moldes discursivos patriarcales que determinan la educación sentimental o los modelos del deber ser en la televisión y el cine. Se trata de Mujeres Audiovisuales, agrupación de origen argentino que, de manera virtual y física, nuclea a miles de mujeres que hablan, aprenden, construyen, enseñan y comparten.

Asesoramiento ante casos de acoso, violencia o injusticia laboral, un foro virtual para poner en común experiencias y un «pantallazo» –una proyección de films producidos o dirigidos por mujeres– en distintas regiones de Argentina son sólo algunas de las actividades coordinadas por el grupo. A poco del paro mundial de mujeres, Creators charló con Julia Zárate, una de las referentes de Mujeres Audiovisuales, para conocer más las actividades del grupo.

Mujeres Audiovisuales desarrolla un feminismo en espacios que son casi la matriz del pensamiento patriarcal. ¿Cómo lo hacen?

El cine y la TV tienen un correlato directo con el patriarcado, los femicidios y la violencia. Promueven los modelos de violencia hacia mujeres y varones no heterosexuales blancos. Nosotras como productoras y realizadoras somos muy conscientes del poder de los medios de comunicación y creemos que es nuestro campo de acción. Somos activistas y profesionales. Entonces vemos que tenemos dos frentes de batalla, la producción de contenido sexista y lo que pasa detrás del trabajo: roles, participación, cupo, generación de proyectos. Ante esos frentes, planteamos estrategias de corto, mediano y largo plazo para modificarlos. No sólo concientizando y empoderando a las jóvenes, sino también tratando de deconstruir a las y los creadores que tienen más años. Los que despiden a una mujer embarazada, los que eligen un equipo o los que escriben y utilizan el machismo como recurso estético. Creemos que es una manera de socavar el imaginario machista.

¿De qué hablamos cuando hablamos de machismo como recurso estético?

Tal vez exagero, pero el 99 por ciento de lo que consumo como mínimo tiene siempre una escena en la que una mujer es violentada o puesta en el lugar de la víctima o tiene que ser defendida por los varones. El machismo como estética va desde la elección de una paleta de color hasta la decisión de asignar cierto rol a una mujer protagonista. Eso también afecta a los varones que son puestos en un lugar de productor de violencia cuando no necesariamente todos se identifican con eso. También los estereotipos de belleza son violentos. [La guionista de comics Alisson] Bechdel postuló tres reglas para saber si una película es o no es machista: que haya dos mujeres en la historia, que hablen entre sí por un minuto y que en ese minuto no estén hablando de un varón. En los guiones por lo general las mujeres están acompañando las aventuras de los hombres. Son personajes que no tienen matices o no como el resto de los personajes. No tienen una personalidad desarrollada en profundidad. Las mujeres están para decir «¿ahora qué hacemos?» y el varón para decir «ahora hacemos esto». Ni hablar de los dibujos animados. Los varones ocupan todo tipo de roles, las mujeres mucho menos. Son enfermeras, madres… Reproducen un estereotipo totalmente machista.





¿Qué acciones coordinan desde Mujeres Audiovisuales en lo concreto y cotidiano?

Tenemos un grupo secreto de Facebook donde participan 7000 mujeres de todo el país. Intercambiamos información, trabajo, artículos, opiniones. Ese espacio de encuentro virtual es muy importante porque siempre recibimos consultas de chicas cuando les pasa algo y necesitan alguna orientación. También hacemos encuentros de Mujeres Audiovisuales para conversar y debatir. Desde las chicas que trabajan en el Sindicato de Televisión en Buenos Aires hasta las que trabajan como productoras. Por otro lado, nos encontramos elaborando una plataforma colaborativa de búsqueda de trabajo de todas las mujeres audiovisuales del país para que puedan acceder a las ofertas en distintos rubros y contactarse con los productores. Al mismo tiempo vamos acordando alianzas con espacios feministas para producir contenidos y hacemos relevamientos de cupo laboral. Vemos cómo se componen los asesores, los jurados de festivales y competencias, los sindicatos y las asociaciones. Estamos en plan de tener un panorama con data dura de esta situación. Por lo general vemos que hay un proporción de 3 a 7 en favor de los hombres. Y más allá de esto hacemos «pantallazos» donde proyectamos films y cortos producidos o escritos o dirigidos por mujeres. El 31 de marzo tenemos uno especial que va a ser simultáneo en distintos puntos de Argentina como Còrdoba, Mendoza Mar del Plata y Buenos Aires.

¿Que pasa cuando alguien viene a comentarles un problema de violencia?

Lo primero es tratar de resolverlo colectivamente. Lo que nos pasa a todas es que enfrentamos la desigualdad y la falta de equidad y lo tratamos de resolver de manera personal cuando la única manera de resolverlo es colectivamente. La manera de resolver es ponernos de acuerdo para ver qué hacer en ese lugar de violencia. Y salir si es necesario. Nosotras promovemos la contratación de mujeres para trabajar en todos los rubros. Siempre estamos proponiendo compañeras para hacer montaje, edición, guión. Proponemos siempre que se acerquen a Mujeres Audiovisuales para ver cómo abordamos el problema. Desde el profesor que acosa en la universidad hasta la producción de contenido machista. Una vez a una de nuestras reuniones vino una directoras de una telenovelas del prime time. «Estuve años escribiendo sin saber qué es lo que estaba escribiendo», nos dijo.

¿Cómo ven la visibilización de la violencia en la industria audiovisual que se dio en Hollywood y que parece ir generando un contagio en otros lugares del mundo?

Por un lado festejamos que la mujeres podamos visibilizar algo que nos pasa históricamente. Lo que nos pasa cuando salimos a la calle también nos pasa en el set. Poder decirlo, tener personas que te contengan es muy importante. Eso pasó en Estados Unidos y se le dio visibilidad en todo el mundo. Acá en Argentina no pasa lo mismo aún, hay una protección corporativa de la industria para con el acosador. Y muchos hombres que son testigos de estos casos también tienen mucho para decir todavía

