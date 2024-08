El colectivo fotográfico que está luchando contra la represión en LATAM: M.A.F.I.A.

Fin de año en Sudamérica: entre huelgas y marchas multitudinarias, trabajadores, estudiantes y jubilados de Argentina y Brasil intentan frenar los programas económicos de sus gobiernos. En San Pablo en noviembre y en Buenos Aires en diciembre, decenas de miles de personas fueron reprimidas durante movilizaciones que repudian, entre algunas medidas, la flexibilización de los derechos laborales, el recorte en las jubilaciones o la suba en la edad para retirarse.

Del otro lado de la Cordillera de Los Andes van tomando nota: Sebastián Piñera, uno de los hombres más ricos de Chile, ganó las elecciones en segunda vuelta y una de sus primeras medidas es… otra reforma jubilatoria.

Para que tal contexto político antipopular se dé hay varios y muy complejos factores, pero hay un factor que es común y excluyentemente necesario para poder perjudicar a millones de personas y mantener la capacidad de sostenerse, desde lo simbólico y discursivo, en el poder.

Los medios de comunicación

En Argentina con El Grupo Clarín, en Brasil con la red O Globo y en Chile con los grupos El Mercurio y Copesa, la generación de sentido político tiene pocas matrices, intereses de concentrar de poder y millones de receptores con los que, por ejemplo, se debate si la derrota de Piñera daría surgimiento a una “Chilezuela”. O si a pesar de un aumento en el transporte público, viajar es más barato.

Pero del mismo modo que esta época viene con políticas neoliberales y medios a su servicio, también viene con comunicadores con fuerte conciencia organizativa, social y, a veces, estética. Es el caso del Movimiento Argentino de Fotógrafxs Independientes Autoconvocadxs (M.A.F.I.A.), cuyo último trabajo registra la brutalidad policial durante las represiones del 14 y 18 de diciembre en Buenos Aires. Durante esas jornadas, varios manifestantes que protestaban contra la reducción de las jubilaciones resultaron heridos –cuatro perdieron un ojo- e incluso ancianos fueron golpeados y gaseados por la policía–.

En una labor peligrosa, M.A.F.I.A., que siempre firma sus fotos de manera colectiva y lleva más de cinco años cubriendo los acontecimientos que retratan a la sociedad argentina, capturó algunas de las imágenes más emotivas, lúcidas y críticas sobre la relación entre el gobierno, su filosofía política y la vida las personas.

CREATORS: Se denominan como un movimiento que combina la estética y la política. ¿En su caso la estética está al servicio de fortalecer una visión política de la realidad? ¿Cómo convive esa mezcla una vez en el terreno?

M.A.F.I.A: Combinar una estética con nuestra visión política tiene que ver con poder darle sentido de otra manera a lo que queremos registrar. Porque si no, con nuestras imágenes podría ocurrir lo que ocurre con muchas imágenes en esta era de masividad de camaras. Pasarían desapercibidas. Para nosotros la estética es una herramienta fundamental para lograr una llegada y hablar de lo que queremos hablar. Nos interesa no repetirnos, probar formatos de contar. Entonces estamos todo el tiempo haciendo una búsqueda. No vemos límites a la hora de disparar una foto. Cuando estamos en la calle sacamos las fotos que tenemos que sacar. Nunca descartamos algo por la estética. Después viene la edición donde sí elegimos de qué manera vamos a hablar a través de las imágenes. Y más que intuición para nosotros se trata de estar conectados antes de ir al terreno y pensar cómo vamos a trabajar. Hay un trabajo previo, una producción.

Su último trabajo fue durante la represión en el Congreso Nacional argentino. ¿Por qué M.A.F.I.A decidió cubrir la movilización y qué les parecieron las coberturas de los medios masivos argentinos al respecto?

Nos parece que estos medios responden a intereses que están bastante claros: en la última manifestación contra la reforma jubilatoria en Buenos Aires, por ejemplo, se notaba que al día siguiente se iba a hablar de las personas que tiraron piedras a la policía en vez decisiones políticas del editorial de esos medios masivos. Tiene que ver con una decisión editorial, de agenda y de intereses de los medios en los que se deciden mostrar algunas cosas y otras no. Eso no tiene que ver con el trabajo de los colegas fotógrafos, que están en la misma que nosotros, pero entregan su producción a alguien que decide qué se muestra y qué se oculta. Y nosotros decidimos cubrir la movilización porque entendemos que no había forma de no cubrirla. No podemos no estar en la calle con lo que está sucediendo en Argentina.

América Latina es un ejemplo claro y hasta burdo de la simbiosis entre medios y élites económicas que sostienen -y a veces integran- gobiernos neoliberales. ¿Qué factores entran en juego a la hora de crear un sentido que desmonte el de los medios hegemónicos? ¿Dónde aciertan estos medios y fallan los independientes?

Los medios hegemónicos no es solamente el diario Clarín diciendo está bien que recorten los salarios, es a la noche un presentador mientras cenas, es otro periodista que lo repite mientras tomas un taxi…. No es que hay una falla de los medios independientes, tenemos nuestras limitaciones: no tenemos ni call centers con trolls ni líderes de opinión. Tiene que ver con un conjunto mayor el armado del sentido. El acierto de los medios hegemónicos tiene que ver con la masividad y con sus posibilidades económicas. Si tenés la posibilidad de tirar fake news y hacer que eso se masivice… el acierto es en la dirección velada de las noticias. Los independientes hacemos lo que podemos, aunque tengamos límites en nuestro alcance creemos que ése es el camino.

Puedes conocer más sobre el proyecto de M.A.F.I.A., en su sitio.

