El hiperrealismo bestial, grotesco y absurdo de Samuel Salcedo

Cabezas de globos se retuercen la cara, hombres desnudos se ponen máscaras de animales gigantes, cabezas intactas se derrumban, y otras cosas extrañas suceden en la obra del escultor y pintor Samuel Salcedo, con sede en Barcelona. Las esculturas, que van desde las más grandes al tamaño de un juguete, son surrealistas, absurdas e hiperrealistas, y a menudo están impregnadas de diferentes medios, como polvos metálicos y embellecidos con pintura. Al igual que las perturbadoras esculturas carnosas de Santissimi, la obra de Salcedo tiene un cierto carácter grotesco, pero uno basado más en lo real que lo fantástico.

Salcedo le dice a Creators que originalmente estudió pintura antes de esculpir. Poco a poco, después de trabajar para un escultor, comenzó a incorporar el medio en su proceso artístico. «Al principio, para mí, fue difícil explicar las cosas a través de la escultura porque era solo un trabajo», dice Salcedo. «Pero ahora la mayor parte de mi trabajo es escultórico».

«Al principio, solo hacía una o dos esculturas para mis exposiciones, y las técnicas que conocía no eran muy precisas porque no estudiaba técnicas clásicas», agrega. «Sabía mucho sobre nuevos materiales como la silicona, poliéster y diferentes tipos de resinas, e intenté hacer en tres dimensiones lo que estaba pintando. Ahora uso otros materiales como aluminio, bronce y madera, porque diferentes materiales tienen diferentes significados, y puedes cambiar por completo el significado de una escultura cambiando los materiales «.

Common Species

Para hacer sus esculturas, Salcedo trabaja con arcilla o plastilina, dependiendo del tamaño. Trabajando con imágenes y fotos de personas, que se combinan de diferentes maneras, Salcedo crea un molde de silicona y hace una copia, que puede ser de bronce o incluso de fibra de vidrio. Salcedo también agrega materiales, como más silicona, a la copia para alterar su apariencia, antes de aplicar finalmente pintura en aerosol de graffiti o agregar polvos para cambiar la textura de la superficie.

Con sus esculturas más grandes, Salcedo intenta ser un poco más serio y poético. Shadow, una escultura de resina blanca de poliéster de una cara con mejillas hinchadas encima de un cuello alargado, sigue siendo juguetona, pero no tan anárquica como algunas de sus esculturas más pequeñas y más transgresoras. Show de talentos: Donkey presenta a un hombre desnudo inclinándose e inspeccionando el culo de otro hombre desnudo que lleva un tocado de burro.

Double Exposure I, 2012.

«En las esculturas más pequeñas, exploro esta parte divertida de mí porque el tamaño es muy pequeño», dice Salcedo. «Puedes sostener la escultura como un juguete y puede ser más narrativa y explicar cosas que en tamaño real serían demasiado terribles y fuertes. Intento explicar estas cosas no solo con hombres desnudos sino con materiales pobres como sombreros, máscaras y otros materiales. ¿Qué significa la máscara? Nos escondemos detrás de máscaras, y es muy tradicional en Cataluña para llevar estos sombreros y máscaras en fiestas de carnaval, como los que usan los reyes y reinas con coronas y cetros, y bailar».

En última instancia, Salcedo está interesado en trabajar con la idea del ser humano. Para él, es interesante considerar por qué y cómo las personas se esconden detrás de las máscaras. Salcedo quiere que los espectadores consideren, como él mismo, lo que es más importante o esclarecedor sobre un individuo: ¿el humano usando la máscara o el humano sin la máscara?

Rain, 2016.

«Si un hombre lleva una máscara de conejito, por ejemplo, el conejito significa algo bueno, pero tal vez el hombre detrás de la máscara es una persona horrible», dice Salcedo. «Entonces, me interesa lo que sucede cuando el espectador mira esta escultura, por eso me gusta tener significados muy abiertos. Son como espejos: el yo se refleja en las esculturas».

«La gente puede leer cosas agradables o desagradables, dependiendo de cómo se sientan», agrega. «Ambos tienen razón. A veces me gusta hacer que la gente se sienta incómoda o extraña con esculturas desnudas o incluso esculturas semidesnudas, que son aún más extrañas».

Washed Clown, 2012.

En su exposición más reciente, como parte del escaparate de 3 Punts Galeria en la feria de arte CONTEXT de Nueva York, Salcedo mostró que varios conocían esculturas de bronce de cabezas en cuellos alargados y esculturas más pequeñas de sus máscaras absurdas. Actualmente se encuentra en el medio de terminar un nuevo trabajo, algunos para exposiciones y uno para una instalación en un jardín en el norte de Francia.

«Instalé grandes bolas con caras en este gran jardín», dice Salcedo. «Es un lugar muy hermoso, y me sorprende que piezas con lugares hermosos quieran mi trabajo. No porque no piense que son bellas, sino porque trato de explicar las cosas. Sin embargo, a veces funciona muy bien».

Deep Inside 2, bronze sculpture, 2017.

Pixaner

Haz click aquí para ver más del trabajo de Samuel Salcedo.

