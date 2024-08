El hiperrealismo satánico de Cam Rackam, diseñador de Avenged Sevenfold

Si eres muy fan de Avenged Sevenfold, seguramente has escuchado de Cam Rackam, el genio detrás del logo de la banda de Orange County. Desde 1999 se ha dedicado a recrear el logo y a diseñar las diferentes portadas de discos y playeras de esta banda, pero no solo se ha dedicado a diseñar para ellos.

Conforme han pasado los años, ha ido creando su propia marca con diseños personales para diferenciar su trabajo propio del que realiza para la banda. Después de finalizar sus estudios en pintura y dibujo en Cal State Fullerton; se ha dedicado a crear una serie de pinturas hiperrealistas de calaveras y personajes victorianos en escenarios oscuros iluminados por unas cuantas velas.

Sin romper la línea estética en su trabajo, al finalizar las pinturas les da un toque aún más romántico y las postra en cuadros con marcos barrocos que el mismo esculpe para después ponerlos a la venta en su página.

De primer momento, sus pinturas parecen ser en realidad fotografías de calaveras y mujeres posando con poca ropa, pero al darte una vuelta por su instagram y su facebook, puedes ser testigo del proceso que lleva al crear sus pinturas. Si no ves el pincel sobre el lienzo no te das cuenta de que no es una fotografía.

