El México prehispánico visto en ilustraciones contemporáneas

Rodolfo Rodríguez, conocido en su infancia como Coco, convirtió su nombre en firma bajo la unión del maya Popol Vuh y su sobrenombre: Cocolvú.

Sin considerar su obra como algo más allá de una afición, casualmente se enroló en un trabajo relacionado al diseño, horas que lo convencieron de estudiar diseño gráfico en la Ciudad de México y Halifax.

Las ilustraciones de Cocolvú rescatan elementos característicos de culturas prehispánicas y los mezclan con nuevas formas de utilizar el color y simbologías contemporáneas.

Platicamos con Rodolfo para conocer más sobre su trayecto creativo.

¿Hay algún medio que disfrutes más para trabajar?

Disfruto pintar en todos los sustratos y medios. Pinto desde murales monumentales del tamaño de edificios, hasta muebles, zapatos, tenis, cascos de moto, playeras, bodypainting y cajas de cerillos.

Pinto todo lo que se me ponga enfrente y no me gusta limitarme a un formato. Generalmente cuando pinto algo enorme, me gusta pasar después a algo pequeño y así sucesivamente.

¿Qué cultura mesoamericana te atrae más? ¿Por qué?

Pues evidentemente la de nuestros antepasados, toda la cultura prehispánica. Cocolvú viene del Popolvuh, libro de la comunidad para los Mayas Quichés.

Me atraen los mayas porque fue una civilización que hizo y logro todo. Eran unos genios y de la noche a la mañana desaparecieron, eso me intriga mucho.

Lo bueno, lo malo y lo mejor de México

Lo bueno, todo. Lo malo, que no nos la creemos, si no seriamos primermundistas. Lo mejor de México, su gente.

¿Qué periodo de México te gustaría revivir? ¿Por qué?

Pues me hubiera gustado vivir en la época de las culturas prehispánicas. Ahí estaba nuestro país en la cumbre o máximo apogeo. Sin estar tan maleado, tocado o distorsionado por nadie.

¿Qué elementos mexicanos rescatas más en tu obra?

Lo prehispánico, mágico, alegórico, su comida, costumbres, colores y sabores. Todo lo que me rodea de mi país me llena de vida y luz. Quizás por eso mi obra es tan viva y colorida.

Cocolvú tendrá presencia en el Circuito de Arte del carnaval de Bahidorá en Las Estacas, Morelos, durante el 17 y 18 de febrero del 2018.

Si quieres conocer más de Cocolvú, visita su sitio.

