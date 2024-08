El terrorista de las señales de tránsito: Anacleto Abraham

No es poco común que mientras uno explora las calles de Florencia de repente se encuentre con la obra de Anacleto Abraham, mejor conocido como Clet. Aún más, es probable que miles de fotos en Instagram muestren su obra como pieza central del paisaje y no puedan descubrir quién la llevó a cabo. Ubicado en Florencia, pero con obra expuesta por todo Europa y nacido en Francia, Clet pareciera ser un juguetón trotamundos que no tiene otra intención más que alegrar el día a los espectadores de su obra.

Un arte urbano que no necesita de muros ni de proyecciones a gran escala para generar un impacto visual directo. Las señales de tránsito de Clet hablan de que no nos tenemos que tomar la vida tan en serio. Siempre hay una manera de sacar la parte creativa, juguetona e infantil del gris mundo en el que habitamos. Con la misma inocencia con la que son pegadas las estampas de Clet, pueden ser removidas, pues su intención no es molestar o generar un disgusto cuando se enfrenta con lugares de patrimonio o importancia histórica.

“Mi arte está continuamente intentando enfrentar varias instituciones y estereotipos de nuestro tiempo. Yo particularmente quiero que mis hombres de palo hagan una intrusión temporal en la vida de la gente”, comentó en entrevista Clet. “Para incentivarlos a repensar los conceptos de legalidad y justica. Quiero ser capaz de redefinir y discutir el marco bajo el cual nuestro sistema legal opera. Como miembro de la sociedad, uno siempre se debe de preguntar ¿por qué? – no simplemente aceptar las normas y obligaciones impuestas desde arriba. Por esto, no quiero decir que debamos ser criminales, pero necesitamos reflexionar sobre los conceptos de legalidad”.

Puedes ver más obras, abajo:

Fotografía vía Wikimedia Commons. Por LivornoDP.

Fotografía vía Wikimedia Commons. Por LivornoDP.

Fotografía vía Wikimedia Commons. Por LivornoDP.

Fotografía vía Wikimedia Commons. Por Patian.

Fotografía vía Wikimedia Commons. Por LivornoDP.

Síguele la pista a Clet en su Instagram.

