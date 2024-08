El universo multicolor de Agostino Iacurci en la CDMX

Originario de la Italia Meridional (Foggia), Agostino Iacurci, llega a la Ciudad de México para cerrar con broche de oro el Programa de Residencias 2017 del espacio cultural Celaya Brothers Gallery.

Capaz de hablar el mismo lenguaje del país, ciudad o barrio que visita, su trabajo ha sido presentado en diferentes exposiciones y festivales en Europa, Japón, México, Corea, Taiwán, Rusia y Estados Unidos.

Trompe-l’œil, es el título de la primera exposición individual de Agostino en México. Razón por la cual tuve la oportunidad de platicar con él sobre su estilo, la noción del espacio y la comunidad.

Tu estilo, ¿Cómo llegaste a estas figuras?

Empecé muy joven y normalmente las primeras cosas que buscas hacer son humanos. Traté de encontrar una forma peculiar para retratar a un sujeto y me encontré dibujando a estos personajes. Por otro lado, el elemento humano se vuelve muy accesible en la obra, hay una conexión inmediata entre la audiencia y el personaje.

¿Has escuchado Mano Negra?

Si, me gusta mucho.

Tus trazos me recuerdan a su música, es tan rítmica que es inevitable bailar y sentirte alegre. Suena simple, digerible, pero al indagar un poco más en ellas te encuentra un discurso más complejo.

Me gusta la conexión con Mano Negra, fue un grupo que oí mucho en mi adolescencia. También

me gusta esa idea de no ser pesado y a la vez tener capas de interpretación.

¿Qué pasa con los ojos? Son pocos los personajes que los tienen…

Como hace 10 años, me di cuenta que me esforzaba mucho para crear una pintura y que la mayoría de la gente solo ponía atención en la expresión de la cara. Si la cara sonreía era una pintura feliz, sino era una pintura triste. No quería este tipo de reacciones porque no es mi intención.Mi intención es mostrar la situación, la pintura entera. Entonces decidí deshacerme de esos rasgos.

Los ojos son parte de la cara, un lugar que me gusta dejar neutral, en suspensión. Pongo un par de elementos en la pintura pero me interesa más usar la paleta de color vista en la ciudad.

Quiero que mi trabajo sea orgánico, que encaje con el paisaje.

Siguiendo la línea del paisaje y el entorno: ¿Cómo te relacionas con la comunidad en la que haces los murales?

Al principio no me interesaba, yo estaba haciendo mis cosas. Después entendí que la parte más interesante del trabajo era interactuar con al gente, más que el trabajo mismo.

Este vínculo se genera en varios niveles, como si fueran distintas capas. A veces la interacción consisten en ir al barrio, investigar sobre el, hablar con la gente. Trato de entender el contexto, hago algunos amigos…, en otras hay un mediador, gente local o el organizador de un proyecto, curadores, sociólogos o voluntarios.

Después creo mi pieza, ahí ya hay otra capa de interacción: los comentarios y la bienvenida de la comunidad al mural. Casi siempre trato de adaptarlo a la comunidad, pero es más mi visión. También hay una tercera forma de interacción: cuando realmente hago trabajo comunitario.

Ahí involucró a la gente. Hice un par de esos con niños, uno Atlanta donde los niños hacían dibujos y sus sketches inspiraron la pieza. Entonces hay diferentes tipos de interacciones, dependiendo del proyecto.

Cuando lo haces solo, es decir sin la participación de la comunidad, ¿cómo seleccionas el tema?

Depende de muchas cosas, tu sabes…, hago muchos trabajos, todos son diferentes aunque el estilo es el mismo al igual que la forma de manejarlos. En buenos momentos tengo la oportunidad de acercarme a la comunidad, familiarizarme con la historia del sito y de ahí desarrollar la imagen.

En otras ocasiones no tengo la oportunidad de acercarme, o no me siento muy conectado, entonces tengo que desarrollar cosas que ya tengo en mente y tratar de elegir la correcta para la interacción con la zona y el público. Mi interacción suele ser suave, trato de integrarla con el contexto, algunas veces funciona otras no.

Haz trabajado en algunos reclusorios y zonas de riesgo ¿Tu crees que el arte hace alguna diferencia?



No, o sea no es sobre cambiar la vida de la gente, pero puede mejorar tu día y creo que eso es más que suficiente. Es como cuando escuchas una buena canción y tienes unos grandes 5 minutos en el día. ¡Eso ya hace algo enorme!, te da mejores sentimientos.

Es darte un ratito en el cual no tienes que pensar en tus preocupaciones del día a día.

Te da algo un poquito mejor y ese poquito sumado a otro poquito si puede generar un gran cambio.

Al inicio de tu carrera, el humano era el centro de tu trabajo, en tus piezas posteriores es posible apreciar un cambio de temática, ¿Qué causó ese quiebre?

Siempre estoy haciendo diferentes cosas, explorando, siempre quiero encontrar cosas distintas. He hecho muchos seres humanos y hasta cierto punto es de esperarse. Estuve atascado en la figura humana y es hora de explorar cosas nuevas.

La naturaleza es algo que interesa, aunque todavía me interesa la parte doméstica, la parte conectada al ser humano, como plantas ornamentales. Quiero explorar más, necesito ponerme retos para indagar en la pintura.

Tú residencia aquí en CBG, ¿Qué estás haciendo? ¿En qué estás trabajando?

Creo que empieza una nueva etapa en mi proceso. para mi ha sido un momento reflexivo, vine hace un año a la ciudad; y me pase todo ese año reflexionando sobre las cosas interesantes que vi, entonces ya traigo un poco de inspiración.

Y bueno… ahorita llegue a la clausura de las residencias de este año, lo que he me ha hecho habitar el espacio donde será la exposición.

No salgo mucho, mas bien me estoy encontrando en este espacio, que para mi ya es muy mexicano. Y en este proceso estoy buscando hacer mi trabajo más sintético. Toda la exposición está basada en el trabajo que hago en las mañanas en este barrio que es la Roma. El cual tiene un estilo ecléctico, mexicano mezclado con art nouveau, con un toque italiano decorativo. Esta mezcla de periodos y cultura que le da un identidad muy singular.

He estado trabajando con artistas locales, la mayoría carpinteros, gente que trabaja con yeso, estoy haciendo algunas esculturas.

Hablando de explorar cosas nuevas… Cuéntame de los soportes, normalmente trabajas en gran formato, pero tienes un par de piezas en formato menor, y ahorita me comentas que estás incursionando en la escultura

Siempre estoy haciendo cosas distintas, y muchas veces simultáneas, mientras hago los murales también puedo estar haciendo dibujos, diseños de set, ilustraciones. Siempre mezclo y creo que es un muy buen ejercicio, así conoces las reglas y límites de cada uno de los soportes.

Me siento cómodo con los dos, no podría escoger ninguno. El grande me da un gran reconocimiento, es algo que todos ven y me da oportunidad de viajar y conocer a otros artistas, para mi es el 50% de lo que hago.

En el caso de la escultura: la escultura para mi sigue siendo un terreno inexplorado, apenas empecé este acercamiento y lo estoy haciendo desde la sensibilidad de un pintor. Mis primeras esculturas se parecen la pintura 2D. Y bueno ahorita en México se dio la oportunidad de probar estos materiales nuevos y los volúmenes.

¿Cuantas exposiciones tienes en pequeño y mediano formato?

Como 6 o 7 exposiciones individuales.

¿Tus mayores influencias en el mundo de las artes?

¡Han sido muchos! Tengo mis periodos, lo que cambiaron mi visión cuando estaba muy joven, hablando de pintura: George Grosz, Bellini, Edward Hopper, David Hockney. Ahora mis gustos han cambiado, busco cosas que no se parezcan a lo que hago.

Los artistas que admiro ahorita son: Mike Kelley, artistas conceptuales de los 60 como: John Anthony Baldessari. Mis influencias se van moviendo ahorita en la ciudad de México vi una de muy interesante en el Museo Tamayo de Eduardo Costa, un artista argentino. A parte de ser un artista, soy un amante del arte entonces me la paso viendo obras, yendo a exposiciones, comprando libros.

¿Algún consejo para la nueva ola de artistas?

No tomen consejos ajenos.

¿Algo más que quieras agregar?

Vengan a ver la exposición ¡Ja!. Si, los invito a ver la exposición y a que sean honestos, estoy abierto a retroalimentación como nunca antes en la vida, así que hablen conmigo.

Agostino inaugura en CBG el 10 de noviembre, y estará disponible hasta el 9 de diciembre.

