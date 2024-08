El universo pop de XUAR XUAR

Esta entrevista es presentada por adidas

Ilustración, graffiti y música son algunos de los medios más utilizados por el creador autodidacta César Cervantes Cazales. Conocido como Jamer ó Xuar Xuar, este joven artista va interviniendo la ciudad en busca de romper la cotidianidad de sus espectadores.

El también integrante de la banda Stendal, ha colaborado con distintos artistas de la escena urbana mexicana. Inspirado en Pop Art, Anime y Bowie. Xuar Xuar, ha pasado de ilustrar sus demonios a encontrar el encanto del día a día. Hecho que se vio reflejado en las piezas creadas para el Showcase de adidas.

La cita fue el jueves de 16 de noviembre en el Museo Experimental El Eco. Centrado en la cultura skate; RADG (skater, ilustrador y curador de la expo) buscó mostrar el vínculo que existe entre la patineta y el arte, por lo mismo los artistas seleccionados para el Showcase tienen algo que ver, o son del medio.

Creadores como: Ivonne Alcántara, Omar de la Meza, Blackwytch, Emilio Ocampo, Octavio Tapia, Zaydamor, Dark Glove, Braulio Elizondo, Karla Vampira y Xuar Xuar, se dieron cita en el recinto de Goertiz. Situación que me dejó platicar con este último.

Con más de una década de trayectoria, Xuar Xuar, también colaborador de la marca Tony Delfino, me platicó un rato sobre su estética, proyectos e ideas.

Xuar Xuar, ¿de dónde viene este sobrenombre?



En realidad el sinónimo que decidí usar en el ambiente del graffiti era Jamer, pero hubo una temporada en la que nos dedicamos a hacer propaganda, cada uno tenía un temático ahí como entre lo que ya hacíamos, entonces para mi decir: ”juar juar” era como hace una risa, cómo hacer una travesura y reírme.

Después la gente ya no me ubicaba como Jamer, sino como Xuar Xuar, entonces ya no me pude quitar esa onda.

¿Hace cuánto empezaste?

Pues desde el 2004 hago graffiti, pero con el paso de los años he ido cambiando mucho la idea de lo que quiero hacer. El año pasado estaba haciendo tatuaje muy cañón, mucho flash, y todo eso. Pero como que me cansé justo de viciarme tanto como de técnicas y cosas así; ya no me sentí identificado con esto. Entonces decidí crear un personaje que representara más o menos como me sentía.

Pensé: este vato (el personaje), puede ser un especie de “modelo” y lo empecé a hacer regularmente mostrando la vida de cualquier persona.

El cotidiano.

Sí, claro.

Regresando a tus técnicas, eres polifacético, no le tienes miedo a ninguna técnica. Como le entras a una litografía, a una serigrafía, a un graffiti a un óleo ¿Eso y tus alter egos van de la mano?

Sí, algo así. A veces me siento balanceado de diferentes formas, a veces quiero hacer música, a veces quiero hacer pintura, a veces simplemente quiero una ilustración sin que tenga nada especial, un pensamiento, algo sencillo.

De hecho en lo que va del año traté de mover este estilo con este personaje en instagram, quise dejarlo en ese nicho de ilustración y eso. Y bueno me trajo hasta acá, que es algo chido.

¿Cómo llegaste al Showcase de adidas?

Pues conocí a Richie, un fotógrafo de skate. Lo conocí justo pintando otro parque junto con mi carnal Smithe. Terminamos pintando un parque para una marca de refrescos y ahí lo conocí a él. Con los años el empezó a topar mi trabajo, él fue el que me busco, me dijo: “Vi que diseñaste patinetas y que hiciste varias cosas ahí chidas. ¿No te gustaría entrar a este pedo?”. Y a mí me fascina adidas entonces pues sí.

Colores, colores muy vivos a pesar de que cambies de alter ego, ¿por?

No sé, eso ya es muy psicológico, en realidad trato de no usar tanto color pero al final es parte de la composición, como del balance o del diálogo que tenga mi personaje, en este caso es Adidas que trata de…

Divertido, dinámico…

Ajá… dinámico y luego azul, todo azul, azul, azul, un color que a mí me encanta.

¿Cuál de tus alter egos es tu favorito?



La verdad es que no tengo uno favorito.

Bueno, ¿con cuál te sientes identificado más seguido?

¡Híjole! Justo ahorita con Xuar Xuar. Me identifico mucho con él porque es una persona sencilla, que no está buscando resaltar, solamente como entrarle con ánimo y sin miedo a lo que sea, justo lo que me decías al principio.

Tienes algo con ciertos monstruos que ilustras, ¿es del momento de Xuar Xuar o de otro alter ego?



En realidad como Xuar Xuar me gusta sacar diferentes partes de mi cabeza. En esa etapa donde hacía puros demonios, vampiros y murciélagos estaba también hablando de la música que hago con Stendal. Era un poco sobre abrazar tu oscuridad, tu tristeza, tus ‘malos´ sentimientos, que a lo mejor por cliché son denominados así.

Saber que es un lugar creador, un lugar desconocido.



Y un punto de fuga super cañón, hubo un tiempo en el que me encantaba así pintarlos degollados, la gente se sacaba de pedo. Después maduré esa parte y pues no tiene porqué ser así la vida.

Justo en el 2010 empecé a entender un poco mas cual era mi misión en la tierra y que quería hacer con el arte en general, con la música. Ahora justo ahora, en este punto ya con más experiencia, más trabajo y todo, me siento bien contento. He encontrado una parte de mi que creí que jamás iba a encontrar.

Está súper bonito, es como una búsqueda de plenitud, poder ser pleno integrando la melancolía.

Sí, soy un ser sumamente melancólico, pero es parte de mi. De lo que yo soy.

Entonces es reconocer quién soy, qué me define a mi y que quiero mostrarle a la gente.

De alguna forma, el hecho de estar en un showcase como el de hoy hace que estés en el ojo del público. Quiero retroalimentar algo chido, algo que puedan interpretar, sin ser tan directo como antes que degollaba personajes. Son más bien, situaciones cotidianas algo tranqui, no sé algo más realista. Aunque sea caricatura y todo eso, son situaciones más reales, son obstáculos, cosas que vives al día a día.

Ya después lo que sientes dentro pues es como algo que tú mismo debes encontrar, ya no me siento como antes de quejarme tan visceralmente

¿Crees que en algún momento todos tus alter egos se fusionen y puedas firmar como César?

Siempre he querido firmar como César. Yo creo que hasta ahora en la banda, donde tengo que mostrar la cara, es donde tengo que ser César a fuerza. En realidad a mi me gusta más que la gente imagine cosas, esta mas chido eso. Después de que ves al vato que lo pintó como que te deprimes un poco.

¿El ratoncito de donde salió?

Es algo que empezó desde el 2007, empezó como una firma. Simplemente era meter un personaje súper dinámico en algún lugar, como cualquier mamífero, cualquier insecto que se presenta de pronto en un lugar, no sé, rompe con el espacio. Quise empezar a firmar así y hasta la fecha medio me define a mi en como me siento en el mundo, algo pequeño, no insignificante pero pequeño.

La mayoría de tus intervenciones callejeras son en zonas periferias, arte y comunidad ¿Haces algo de eso?

Hubo un tiempo en el que si lo hacia mucho, no necesariamente hacia al ratón o personajes con los que me identificaran muy rápido, sino que a veces solo colocaba objetos. De pronto ponía un zapato de unicel y lo pegaba y la gente decía: “¡Que pedo! ¡Que hace un zapato de cabeza”. Pero más bien era para sacar de onda a la gente.No sé… vienen pensando en que le deben a hacienda y de pronto ven el zapato y dicen: ¡Oye que onda!, esto no puede ser.

Algo que te rompe, que te recuerda que siempre puede haber asombro.

Sí, me gustaría que en el futuro sigamos viendo cosas que nos saquen de onda.

Que te disloquen

Que te saquen de tu cotidianidad, y pus si.

¿Tu mayor influencia artística?

David Bowie, Tin Tan.

¿Cúal sería tu consejo para toda la ola creadora que viene?

Pues que le echen ganas, que busquen referencias, que se claven, que no permitan que la gente pise sus sueños y sus ganas de hacer las cosas. Que exploren en sí mismos qué pedo, qué quieren hacer en la vida y realmente como lo van a lograr, que no le teman a nada que no hay nada que perder.

¿Algo más que quieras agregar a nuestra plática?

Estoy muy agradecido de que me hayan dado la oportunidad, son pocos los espacios donde me han invitado a participar. Y justo en el showcase hoy estoy muy feliz haber participado. Me dediqué, estaba muy seguro de lo que quería hacer y ahora que está realizado me siento muy contento.

