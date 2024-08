Elton John se despide de los escenarios con un video 360º

Después de una prolífica carrera como uno de los músicos más amados del planeta, el inglés Sir Elton John anuncia su retirada de la música en vivo como sólo él sabe: con mucho estilo. “Farwell Yellow Brick Road” será una gira de 3 años en la que Elton podrá despedirse de manera apropiada de todas las ciudades del mundo que lo acogieron y recibieron su música a lo largo de su carrera.





Los motivos son simples, pero comprensibles: “Ya no voy a estar de tour y viajando por el mundo”, dijo el artista. “Mis prioridades han cambiado. Ahora tengo hijos”. Sin embargo, esto no significa que dejará de producir música ni nuevos álbumes, sino que estará más tiempo en casa para realizar nuevos proyectos y disfrutar de su vida privada. “Esto no significa que ya no seré creativo. Pero ya no quiero viajar. Quiero irme con una explosión… será el más producido, un show fantástico jamás hecho”, aclaró Elton.

Videos by VICE

A manera de anuncio, un sentimental recorrido en 360º por los escenarios –imaginarios o reales– en los que Elton John tocó se hizo disponible en colaboración entre el artista y YouTube. Viaja a través de la nébula que cruzó Rocket Man en su viaje sideral o acompaña a una privada velada en la que Your Song da el toque necesario para que dos personas se terminen de enamorar:

Si quieres más detalles sobre la gira, haz click aquí.

Relacionados:

El amor en los tiempos de vacío existencial y Realidad Virtual

Recorre virtualmente una fiesta con mutantes, instalaciones y DJs

Una exhibición te permitirá entrar al estudio de Amedeo Modigliani en RV