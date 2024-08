Esta artista mexicana convierte periódicos en severas declaraciones

El juego artístico de la mexicana Julieta Delmar no entiende las reglas. Peor aún, las comprende y decide rebasarlas por completo. Un escándalo visual que sobrepasa con temible cinismo los significados propositivos de imágenes, recortes periodísticos y poemas. Revirtiendo de tal manera el orden natural de las cosas: aquí la realidad no se le impone al sujeto, sino todo lo contrario, el sujeto la transforma, deforma, hace y deshace completamente a su gusto.

Significados imprevisibles, jeroglíficos desenmascarados y puentes conceptuales entre las mentiras que podrían señalar unas imágenes –y las verdades que quieren esconder bajo la alfombra–.

La obra de Julieta no prescinde de las palabras, como podría decirse de una gran parte de la producción visual, pero eso no la detiene para declarar estéticamente lo que desea. Un nuevo vistazo al lenguaje tanto visual como literario que crea una nueva realidad, un puente que revalora la posición de los íconos con los que nos comunicamos y las barreras que creamos a partir de él.

Platicamos con Julieta sobre poesía y arte plástico, su visión artística y las declaraciones de sus obras.

VICE: ¿En qué se diferencia la poesía del arte plástico?

Julieta Delmar: La poesía existe dentro de las artes visuales como un medio. La diferencia se da, en realidad, entre la poesía literaria y la poesía visual; la primera se compone a partir de las letras o palabras; la segunda, desde las figuras, colores e imágenes. Claro que en ambas disciplinas existe la combinación de estos elementos, tanto el poeta puede dibujar con la sintaxis de sus palabras en un espacio definido, como el artista escribir con sus imágenes en otro espacio.

Desde mi perspectiva, el escritor construye a partir de las palabras –que a su vez son imágenes– y el artista visual hace sus composiciones a partir de las imágenes, y estás imágenes también pueden ser las palabras.

¿Cómo sientes el ambiente actual para desarrollarte como artista en México?

Como en todas las generaciones contemporáneas, el sistema del arte es un ambiente sumamente cerrado y competitivo. Ya sea por falta de plataformas u oportunidades brindadas por las instituciones culturales (públicas o privadas), sucede que los mismos artistas generen sus propias oportunidades: surgen los colectivos y espacios alternativos de exposición que crean la escena del arte contemporáneo en México donde transitan la mayoría de los artistas.

Como decía al principio, en todas las generaciones existen las subversiones de la galería y resistencia a las instituciones tradicionales de exposición, mis profesores crearon Cráter Invertido, un par de generaciones arriba de la mía forman Bikini Wax, y en mi generación están LaDrón y No Hacer Nada. Afortunadamente nuestra generación cuenta con la ventaja del internet y las redes sociales para exponer su trabajo al mundo. Ya no depende de ningún espacio formal, porque de cierta forma esta plataforma, es un espacio de exposición también.

Otro de los problemas del ambiente del arte en México es que es elitista y clasista, desde el manejo de las convocatorias hasta al público a quienes van dirigidas las exposiciones. El acceso a la cultura y al arte debería de ser un derecho y no un privilegio. Este fenómeno se da porque a nivel nacional el arte está sumamente centralizado y esa es la mayor problemática del ambiente. Todos los programas educativos y de financiamiento están centralizados, lo que urge es impulsar la diversidad artística y cultural fuera de la Ciudad de México, y crear oportunidades en todas las entidades y para todas las disciplinas.

¿Cuál es la idea detrás de los recortes de periódicos?

La idea surge porque en una clase nos pidieron escoger un material que trabajaríamos durante todo el semestre y yo escogí el periódico, pensando en que no tenía que esforzarme por conseguirlo. Podía recogerlo camino a la escuela o en mi casa, era prácticamente un desperdicio y mi intención era reutilizarlo por sus cualidades plásticas.

Mientras trabajaba el material en el taller, comencé a darme cuenta que cada periódico tenía su línea editorial, su político o partido preferido, que la impresión y textura del papel era diferente, el diseño de las planas y la calidad de impresión también variaba, había algunos que me dejaban la mano llena de tinta, incluso el olor de cada papel era distinto. Pero lo principal era como manejaban y/o manipulaban la información, mientras un periódico exponía un caso de corrupción en la CDMX, otro anunciaba la “increíble” administración del gobernador en turno. Me clavaba leyendo las notas, y me divertía mucho el cinismo con el que escribían algunos artículos, y las intenciones del diseño editorial de cada página, por ejemplo: el encabezado de “Mata a mexicanos (no recuerdo a qué se refería)” en la misma plana de una fotografía del Presidente, yo no creía que fueran coincidencias y mi intención era hacerlo aún más visible. Así que los empecé a editar yo, combinando las planas de uno u otro periódico, todas del mismo día e hice mi propio periódico con la manipulación de la información y censura con la que trabajan los medios de información en México.

Cuéntame sobre la serie «Cartas de amor» ¿Cómo fue el proceso? ¿de dónde surgen los textos originales?

«Cartas de amor», como el título las describe, es una serie de cartas que fueron enviadas por correo postal mexicano, haciendo un ejercicio de arte correo. Como era de esperarse, no todas llegaron y esa era la intención, que se perdieran en el camino, como cualquier otro mensaje. A veces me gusta pensar que le llegaron a algún otro desconocido y que sin conocerme las conservan cómo algo mágico, también pudieron haberlas tirado a la basura.

Los textos originales son de páginas de distintas ediciones de la revista Fahrenheit, siempre me ha gustado mucho el diseño editorial que tienen, me gusta mucho verlas y mi tipo de dislexia, donde en lugar de leer las palabras, de cierta forma “las veo” y termino por entender otra cosa, es lo que me ayuda a componer sobre otras frases, por esto empecé a “ver” otros mensajes distintos a los de la revista, es una fijación un poco obsesiva y sobretodo muy divertida, así que me apropié de las páginas para escribir mis cartas, tenía una clara intención romántica y era más fácil para mí escribir sobre lo que ya estaba escrito, que componer una nueva versión.

Si pudiera hablar el collage «Inocencia Interrumpida» ¿qué diría?

“Mi papá me dijo que todos los papás hacían esto con sus hijitas”.

¿Por qué?

El collage surge a partir del Proyect Unbrekable de Grace Brown, el cual busca dar una voz a las víctimas de abuso sexual a partir de una serie de fotografías donde las víctimas escribían frases que les decían sus agresores, antes, durante o después de atacarlas, pueden checarlo aquí.

La foto que más me impacto fue una que escribía: “Todos los papás hacen esto con sus hijitas. — Tenía 5 años”, esto me hizo pensar que a esa edad a las personas en quien más confías, predeterminadamente, son tus padres, y que todo lo que te dicen lo crees verdad. Me impactó la idea de que alguien pudiera hacerle tanto daño a su propia hija y que además la hija, por su increíble inocencia no pudiera hacer nada al respecto, porque quizás, en su mundo de 5 años, para ella era “normal” que su papá la molestara de esa forma, y eso me pareció la crueldad más grande de este mundo, las personas que se aprovechan de esa inocencia y de esa confianza se me hacen los más deplorables del planeta.

¿Algún comentario?

Quisiera agregar que desde un perspectiva histórica, los artistas son reflejo de la época en la que vivieron, los temas que abordan están relacionados directamente con ellos y su contexto. Actualmente existe una multiplicación infinita de información y de contaminación visual, y considero que sobre eso se desarrolla mi trabajo como artista, influenciada principalmente por mi relación laboral con los medios de comunicación, el periódico, el diseño gráfico y la televisión.

Si quieres conocer más sobre la obra de Julieta, visita su sitio y síguela en Instagram.

