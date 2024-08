Esta serie de foto captura la angustia de ser un astronauta perdido

Never How You Planet es una serie fotográfica del fotógrafo Luke Sirimongkhon movida por la época de oro del sci-fi en Estados Unidos que busca plantear de fondo que las maneras antropocéntricas de medir el universo pueden estar lejos de ser las correctas. Las imágenes realmente hablan por sí solas. Compuestas con impecable iluminación y composición, adentran al espectador no sólo en un mundo extraño e inhóspito, sino en una reflexión sobre las implicaciones que tendrá la mentalidad humana al ser expuesta a inteligencias de otros mundos. Una puesta en escena de la capacidad de reflexión sobre el hombre frente a lo desconocido y sobre cómo abstraer nuestro lugar en el universo.

Platicamos con Sirimongkhon sobre la maravillosa serie, sus significados, procesos creativos y el significado detrás de todo lo que parecen narrar las imágenes en Never sHow You Planet. Puedes leer la entrevista y ver más imágenes, abajo.

¿Qué inspiró la serie?

La inspiración inicial para la serie fue una imagen de un libro de ciencia ficción de 1970 titulado Herederos de las estrellas por James P. Hogan. Mi amigo Adam tenía la foto como fondo en su celular. Terminamos haciendo lluvia de ideas alrededor de esta imagen y eventualmente construí todo un mundo alrededor de ella.

¿Cuál es el concepto cardinal que mueve a tus personajes?

Dos astronautas, Todd y Daniel, están en su camino de regreso a la tierra, después de explorar otro planeta. Conforme se acercan a la tierra, su nave tiene un problema y se estrellan. Afortunadamente para ellos la nave se repara a sí misma y el daño es mínimo pero las reparaciones tardarían una semana. Mientras temporalmente están dejados a su suerte en este nuevo planeta, ellos deciden salir a explorar, juntando muestras para su regreso. Los seguimos a través del planeta donde nada existe, excepto un rey alienígena. El alienígena emplea un sistema utilitarista que determina quién vive y quién muere. Entonces, éste decide que sólo uno de ellos necesita vivir para llevar la información de regreso a la tierra, así que asesina al otro. Quería re-contextualizar las acciones del alienígena para el espectador. No está matando por diversión, ni hay implicaciones morales, de la manera que un humano clasificaría sus acciones. La decisión de matar lo que es innecesario es específica a su planeta.

Eventualmente Daniel carga el cuerpo de Todd al campamento base, pero se da cuenta de que no puede llegar a la nave con el peso muerto. De mala gana, abandona el cuerpo en el planeta extranjero.

¿Cómo los sitúas en época y tiempo? ¿Se trata de un futuro lejano o un cercano tiempo distópico?

La época es alrededor de 1970 y los viajes interestelares son la norma. No llamaría el proyecto distópico porque la civilización no se ha colapsado. Viven en una época donde los astronautas son como la gente que ves en la playa con detectores de metales, pero en vez de estar en las playas se encuentran en diferentes planetas buscando formas de vida, naves estrelladas, etc… Las cosas que colectan son traídas de regreso a la tierra para investigación o venta en tiendas de segunda mano.

Cuando dirigía a los actores, les diría, «Estar en este planeta no es nada asombroso, imaginen que están llevando a cabo las minucias de su trabajo de 9 a 5 en el espacio».

¿Cómo fue el proceso artístico detrás de las imágenes?

Tengo dos tipos que son esenciales para el proceso. Tyler Dunlavy me ayuda con cualquier cosa desde construcción, logística y cámara. Adam Siler es un extraordinario de la luz y el arquitecto detrás del brazo alienígena usado en las tomas. Usualmente antes de embarcarnos antes de una sesión tenemos una lluvia de ideas para discutir y finalizar las ideas. Normalmente entre más ridícula y estúpida la idea, mejor. No hay realmente barreras, simplemente preguntamos, «¿Cómo podemos balancear lo demente con lo conceptual?» Afortunadamente ambas medio van de la mano.

Estoy aprendiendo mucho sobre dirigir y dejar trabajos, conforme hago más sesiones. Este equipo hace el proceso muy fácil. Han catalizado una calidad superior del trabajo de maneras que no creía posible. Además ser capaz de construir una unidad fuerte con tus amigos que quieren crear cualquier estupidez posible hace todo diez veces mejor.

Algo que también me ayudó avanzar fue saber que tener un set en mente como concepto es genial, pero hay que estar abiertos al cambio, especialmente cuando estás tratando de resolver la construcción, luz, etc. Durante las sesiones de lluvia de ideas la idea inicial puede cambiar en múltiples ocasiones, en vez de ser orgulloso y poco flexible, intentamos explorar todas las madrigueras para ver a dónde llevan. Este constante aprendizaje y esta mente abierta lleva a mejores fotografías.

¿Qué buscas cuando estás componiendo una fotografía?

El color juega una parte importante en mi foto. Normalmente tengo la idea de una paleta de colores antes de cualquier otra cosa. En Never How You Planet, el desierto tiene una iluminación dificultosa así que quería que los trajes fueran resplandecientes por el sol. Sabía que quería plateado brillante así que escogí materiales reflejantes para capturarlo.

Para Never How You Planet, tomé 100 encuadres en total, teniendo que cortar de esos a tan solo 10-11 fue bastante difícil. Intento ser tan preciso como sea posible cuando se trata de tomar fotos e imagino que el photoshop no existe para que todo en el cuadro tenga una intención.

El tipo de película que uso también me ayuda a determinar cómo aproximarme al cuadro. Sabiendo qué colores puedo conseguir, entiendo cómo se verán sobre ellos las luces y las sombras. Es como un divertido acertijo.

Picar el botón de la cámara es la parte fácil, como el 10% del proceso. El otro 90% es llegar a una idea en la que crees y juntar a las personas correctas para ejecutar tu visión.

Quiero agradecer a Cecilia Doan, Tyler Dunlavy, Dylan Knight, Todd Harrison, Sara Leimbach, Sarah Lewis, Daniel Olson, Adam Siler, Krista Sison, Multitudes Studios mi hermano Dillon Sirimongkhon, por su arduo trabajo para hacer esta visión realidad. También quiero agradecer a Index LA y Squash 73 por hacer esto posible.

La serie será expuesta en la exhibición colectiva Fantasy – Fantasía curada por el acervo de cineastas, fotógrafos y videografía Index LA y Squash 43, un espacio en la CDMX que busca incentivar y mover el interés por la cultura a partir de teatro, fotografía, dibujo y más. Fantasy – Fantasía estará disponible del 26 al 29 de octubre en Squash 73 donde se hará galería abierta, una mesa de discusión y un workshop, con artistas como Mauricio Alejo, Scottie Cameron, Gisela Guzmán, Kelia Anne MacCluskey y Luke Sirimongkhon. Si quieres más información para visitar esta exhibición que abre el día 26 de octubre, puedes escribir a camila@squash73.mx .

