Este artista indígena reinventó sus leyendas tradicionales como manga

La cultura, como cualquier cosa en este planeta, es impugnada. Si le presenta algo al mundo, incluso si lo encuentras significativo o bello, siempre existe la posibilidad de que alguien lo desafíe, lo tome, maldiga su nombre o lo ignore.

Durante gran parte de la historia, había un solo tipo de persona que hacía todo esto eligiendo, desafiando, tomando e ignorando. Las mareas culturales han cambiado lo suficiente para que los poderosos finalmente lo piensen dos veces antes de burlarse o cambiar el nombre de las cosas a las que no tienen derecho – al menos para evitar el linchamiento de Twitter– es novedoso en muchos niveles.

Aquí es donde el artista Haida, Michael Nicoll Yahgulanaas demuestra que la conversación sobre la apropiación cultural está lejos de resolverse. Ha vuelto a imaginar el arte de sus antepasados como mural a gran escala y páginas en serie del cómic al estilo manga japonés. Es un proyecto tanto temático como estilístico sobre la guerra.

«La guerra no declarada contra los pueblos indígenas en América del Norte está marcada por una ‘toma’ casi increíble: un asalto a cada elemento de la identidad social intelectual personal y material», dijo a VICE. «Es difícil identificar una sola característica de la Indigenidad que no haya sido atacada de forma persistente y sistemática en los últimos cientos de años. La agresión es una característica marcada y repetitiva de los esfuerzos exitosos para debilitar la Constitución de Canadá al legislar la violencia y el robo».

Yahgulanaas cuestiona los préstamos en su propio trabajo, preguntándose si de hecho es una forma de «salvamento» artístico o «reconstrucción» después de siglos de destrucción. «¿En qué se diferencia el mimetismo de cualquier otra toma en curso e histórica? ¿De qué manera el mimetismo cultural contribuye material o moralmente a la fuente atacada de su inspiración artística? ¿Es posible que solo estén haciendo más de lo mismo?

Por lo menos, no existe un desequilibrio de poder sistémico que separa los dos estilos en los que trabaja Yahgulanaas. Tampoco es la primera vez que explora el mismo medio híbrido. Dice que tanto War of the Blink como su popular novela gráfica de 2009, RED: A Haida Manga, juegan con la idea de la separación, el aislamiento y el deseo de conectarse con algo «percibido como grande, poderoso y dominante».

«Experimento esto cuando visito la catedral de Notre Dame en Montreal. Sin duda, todos nos hemos quedado boquiabiertos y hemos mirado grandes edificios y símbolos de autoridad «, dijo. «Los edificios del Parlamento y las oficinas corporativas y los castillos y templos están muy invertidos en los grandes edificios. La gran escala tiene la intención de crear una sensación de insignificancia en el observador. Luego, el observador se convierte en un lugar cuidadosamente diseñado que fomenta la pasividad y el sometimiento a una narrativa diseñada para separar y aislar aquello que es deseable y aparentemente poderoso».

Para marcar su lanzamiento este mes, VICE ha extraído paneles de War of the Blink que dan una idea de la escala y relación con el poder que Yahgulanaas describe. Si se ensamblan correctamente, los paneles cuentan la misma historia que un conjunto intimidante, no lineal y de seis pies de alto.

«El enfoque mural que estoy explorando replica lo monumental, pero también está casado con el libro íntimo y accesible. A diferencia del monumental libro que está en las manos «, le dijo a VICE. «El lector ya no es un observador, sino que ahora es un participante activo que pasa las páginas hacia adelante o hacia atrás, y decide cuándo leer y cuándo detenerse. La contemplación, la reflexión y la autoridad se fomentan en la intimidad entre el lector y la narración. Están unidos a una mayor posibilidad «.

Las otras obras de Yahgulanaas se encuentran en el Museo Británico, el MET, el Museo de Arte de Seattle y la galería de arte de Vancouver. También es miembro del consejo de la Nación Haida. Cualquiera que sea la reacción de su nuevo libro, espera que no sea pasiva. Su trabajo refleja un choque acalorado y desordenado, y aún llama a la apreciación de un panorama político más amplio.

«Nuestra sociedad nacional actual se basa en el principio de que los ciudadanos pasivos presten su autoridad a las instituciones elegidas y especializadas de los gobiernos federales, provinciales y municipales. Esto generalmente funciona, pero el costo corre a cargo de personas de buena conciencia moral que tienen que lidiar con algunos de los deseos económicos y legislativos brutales de un pequeño grupo de personas, los elegidos, todos los que experimentan diversos grados de disociación de su propio electorado».

«Canadá tiene una notable oportunidad de aprender de las estructuras del gobierno indígena que, en esencia, se basan en las nociones de inclusión y responsabilidad hacia los individuos y hacia el grupo».

Sigue a Sarah en Twitter.

