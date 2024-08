Este proyecto de ilustración es un tributo a las víctimas del feminicidio

“No estamos todas, nos falta Heydy”, se lee en el pie de la imagen, acompañada también de la fecha de muerte, estado de procedencia, edad y el nombre de quien realizó la ilustración. Así como ésta, circulan varias ilustraciones de mujeres que ya no están entre nosotros, víctimas de feminicidio en México. Es un problema de violencia y de impunidad que ha ido en aumento en los últimos diez años. Siete mujeres son asesinadas al día en México, según datos del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio.

Visibilizar los feminicidios, poner rostro y nombre a las víctimas, y presentarlos como casos de vida humanas perdidas, en lugar de verlos como solo números, listas y estadísticas, ese es el objetivo de la iniciativa “No estamos todas”. Es un proyecto que publica una ilustración al día nombrando a las víctimas en redes sociales, desde el 24 de noviembre de 2017, día en que se publicó la primera ilustración.

Ilustración por MagdOmba

La idea es de dos ilustradoras de 24 años (anónimas) que relatan haberse sentido profundamente afectadas tras leer una lista difundida por la activista y periodista conocida como Frida Guerrera, quien ha investigado y documentado casos de feminicidio en México. Hartas e indignadas por la impunidad, invitaron a colegas y amigos a participar en este proyecto de ilustración para «iniciar una conversación acerca de las vidas que la violencia machista nos ha quitado”, explicaron en entrevista.

“Esta lista difundida por la activista Frida Guerrera nos impactó y queríamos hacer algo al respecto, queríamos que se siguiera hablando de lo que está pasando en el país, ‘No Estamos Todas’ fue nuestra respuesta a esta necesidad de ser escuchadas”, afirman las creadoras. «Buscamos que ‘No Estamos Todas’ sea una celebración de sus vidas. Queremos recordarlas a ellas como personas, con aspiraciones, historias y sueños”, afirman las creadoras.

Ilustración por Raquel Thomé

La participación de diferentes ilustradores y artistas es continua. En el proyecto puede participar cualquier persona que se sienta motivada por la iniciativa. Los casos a ilustrar se obtienen principalmente del mapa de feminicidios que realizó María Salguero, así como de la base de datos de Yucatán Feminicida para los de ese estado y también se han ilustrado un par de casos de desaparecidas, a petición de sus familiares.

Ilustración por Aida Caro

Ilustración por Idalia Candelas

Ilustración por Lady Love

Para realizar cada ilustración, se le facilita al artista la información disponible sobre el caso, sobre todo notas de prensa. En algunos casos, la identidad está reservada. No se basan en fotografías de las víctimas, los retratos ilustrados son más bien homenajes libres a partir de la creatividad de cada creador para honrar la vida de estas mujeres.

La galería cuenta hasta ahora con más de 60 ilustraciones con diferentes estilos, técnicas y a manos de un abanico de creadores (no necesariamente todos se identifican como ilustradores), provenientes de México y de otros países. En muchas imágenes destaca el uso del color, inspirando fuerza, vitalidad y creatividad.

Ilustración por Tini

La ilustradora Melissa Zermeño participó con una ilustración de Lizeth, una mujer de 32 años, de Puebla: “Quise que su rostro fuera calmado, use el color azul para darle un tono ligeramente nostálgico y usé el rojo para darle fuerza, que no pasara desapercibida”. Sobre esta iniciativa, ella comenta: “Creo que este tipo de arte colectivo funciona como una red de apoyo que al acumularse visibiliza el problema y a la vez perpetúa por medio de imágenes una vida que se ha perdido, para que no quede en el olvido”.

Ilustración por Laura de León

Ilustración por Tamara Castro

