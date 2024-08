¡Este sitio encuentra música nueva basándose en tu color favorito!

Predominant.ly es el nuevo sitio del colectivo de diseño Open Work, quien busca revivir la emoción de la caza al descubrir nueva música sin categorías de género, artistas o sugerencias, sino categorizándola por la predominancia de los colores en las portadas de sus álbumes. Rolling Papers de Wiz Khalifa es #002D04, conocido como Dark Forest Green, mientras que LP1 de FKA Twigs es #73C2FB Maya Blue, y Take Off Your Pants and Jacket de Blink-182 es simplemente #000000, Negro.

“Nuestras interfaces principales de música se parecen a las aplicaciones de hojas de cálculo”, dice la descripción del sitio. “Hacen menos probable que encontremos algo que esté fuera de nuestro gustos musicales, algo que nos permite ampliar nuestros horizontes o nuestra base musical.” Al organizar la música basándose en los colores de las portadas de los discos, Perdominant.ly replica la gran incógnita de examinar a través de los álbumes en una tienda de discos, seleccionando la música a partir del arte de la portada. Una vez que entraste al caos y seleccionaste un álbum, el sitio te dará la información incluyendo la lista de canciones y una liga a la tienda de iTunes.

Encuentra tu paleta musical aquí.