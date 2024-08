Este video musical es un viaje animado por la historia del cine

El video para la canción All Over de la banda norteamericana Cruisr no es ninguna novedad, pero aún así no deja de ser sorprendente. Con una animación fluida y perfectamente concordante no sólo con la música sino con la tonalidad demandante de la cultura pop basada en la evolución del cine, el video de All Over podría ser tomado como una guía a las películas más impactantes de las últimas décadas del cine y varios de los denominados «clásicos de culto».

Si eres un verdadero cinéfilo se trata de un reto por adivinar todas las fantásticas referencias a las que alude el creador y director de la animación, Chris Carboni. «El concepto de este video nació del tema central de la pista», escribe Carboni. «-la inexplicable atracción a tener tu corazón destruido en todas las maneras posibles. La inteligente simplicidad de la letra combinada con el ritmo pegajoso de la canción llamaba a una narrativa que pudiera conectar todo con la misma fluidez. Entonces decidimos visualizar la historia a través de notables romances del cine –desde icónicos hasta obscuros –representados a través de animadas, coloridas viñetas. La gran parte de la diversión vino en encontrar el balance correcto entre amor y caos para representar una relación volátil».

Videos by VICE

Abajo puedes ver un par de capturas y el video de All Over completo.

Haz click en Chris Carboni para conocer más sobre la animación.



Si quieres ver más producciones, síguelo en Vimeo.