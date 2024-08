Explorando los monumentos abandonados de la antigua Yugoslavia

En lo que alguna vez fue Yugoslavia, misteriosos e increíbles monumentos adornan el paisaje, iniciados por el revolucionario yugoslavo, Josef Boz Tito, y diseñados por arquitectos modernos. Casi olvidadas, estas esculturas de concreto, que fueron monumentos públicos a los soldados caídos del país durante la Segunda Guerra Mundial, son revividos en la serie Monumental Fearde la fotógrafa serbia, Jovana Mladenovic, y que no sólo exploran el triunfo del país sobre el fascismo, sino que también profundizan la dolorosa separación de los países balcánicos. La serie de Mladenovic es también un poema para celebrar la creatividad de la gente serbia, muchos de ellos artistas encontrándose con la incertidumbre que deja el Brexit.

Después de estudiar fotografía en la Universidad de Arte de Belgrado, Mladenovic se mudó a Londres para seguir su interés en la fotografía de moda en la Universidad de Moda de Londres. Pero pronto se dio cuenta que estaba más interesada en el arte conceptual y la fotografía. Aunque estaba feliz de estar en Londres, explorando los estilos de vanguardia, Mladenovic empezó a pensar en su país natal –específicamente, los monumentos comunistas de Yugoslavia construidos después de la Segunda Guerra Mundial.

Bailarina Milena Ogrizovic en el monumento Stratiste. Diseñador: Mates

«Sólo he oído historias de gente que siente nostalgia por Yugoslavia, y de lo bueno que era en ese entonces, y cómo el país creció, y cómo después de la separación todo dejó de crecer, y como la gente empezó a olvidar los monumentos, especialmente las nuevas generaciones,» dice Mladenovic, «Tengo muchos amigos, algunos son mayores que yo, que no saben sobre los monumentos. Quería fotografiarlos mientras todavía estaba en Serbia, pero no tenía dinero ni patrocinios, y mis profesores no estaba muy interesados en ayudarme porque era un proyecto muy grande.»

Después de inspirarse en la historia de Yugoslavia, Mladenovic tomó el primer capítulo de Monumental Fear en el interior de Switch House del Tate Modern, un edificio lleno de superficies y estructuras geométricas. Fue una manera para que Mladenovic diera a conocer hechos poco conocidos de la historia yugoslava a los visitantes de Switch House, conectando los monumentos con la muerte de la Segunda Guerra Mundial.

Milena Ogrizovic al lado del monumento a los soldador caídos. Diseñador: Dajana Vasic.

«La idea es sobre la historia dentro del monumento, que representa a todos esos soldados,» dice Mladenovic. «Mucha gente murió en la guerra, pero no hay registros.»

El trabajo en Swith House inspiró las fotografías que Mladenovic tomó sobre los monumentos. Después de localizarlos en Google Earth y luego de darse cuenta que sería muy difícil visitarlos todos, Mladenovic redujo la lista a 25 estructuras. Y eventualmente, la redujo aún más a 9 esculturas que visitaría para Monumental Fear.

Monumento a la revolución yugoslava.

Usando una formato mediano de cámara, Mladenovic tomó fotografías de los monumentos con y sin una bailarina. Las representaciones de los monumentos solos se volvieron el marco visual para sesiones fotográficas de estudio, para las que Mladenovic utilizó modelos que posaran en formas similares a las esculturas. Luego agregó acentos con bordados rojos (una práctica tradicional serbia), que representan el comunismo y la sangre de los soldados.

Las fotografías con la bailarina en ropa roja formaron parte de un capítulo al que Mladenovic llama «The Star.» En esta serie, la bailarina asume varias posiciones alrededor y encima de los monumentos, otra vez como un reconocimiento a la antigua Yugoslavia y la historia del comunismo.

Foto inspirada por the Shrine to the Revolution.

«La bailarina del Teatro Nacional en Belgrado quería ser parte del proyecto y fue perfecto, porque quería hacer que más gente de nuestro país representara a Serbia aquí en Londres,» dice Mladenovic. «También invité a cinco diseñadores jóvenes de Serbia para que crearán cinco atuendos diferentes… Para mí, era muy importante mostrarle a la gente que hay mucho más en Serbia de lo que puedes ver, crear, o representar afuera.»

«Estos monumentos no fueron creados para que la gente les tuviera miedo o sentimientos similares,» Mladenovic agrega. «El punto era que estamos celebrando que nuestra gente fue valiente y estamos bailando para su gloria. También, la idea de Tito era hacer teatros alrededor de los monumentos, para que todos pudieran venir a celebrar en las vacaciones, y entonces eso hace sentido que la bailarina baile alrededor de ellos.»

Milena Ogrizovic al lado del Monumento Kosmaj. Diseñador: Jovana Markovic.

La pieza final del proyecto, recientemente exhibido en la exposición grupal, Interruption, es un libro con sus fotografías y con textos de Monumental Fear. El folder del libro está hecho de concreto, que Mladenovic llama su propio monumento, inspirado en las esculturas, pero también en los folders de concreto de las empresas yugoslavas. Para Mladenovic, esta instalación es una forma de encapsular la historia en un solo artefacto.

«Estaba muy inspirada, y aún tengo ideas para trabajar sobre este tema,» dice Maldenovic. «Pero por ahora esta mi obra maestra, y estoy feliz que mucha gente en Londres esté interesada, aún cuando hay mucha gente en Serbia que no conoce mi trabajo.»

Tejido que aparecer en el libro de Jovana Mladenovic.

El Libro «Temor Monumental» en un folder de concreto.

Monumental Fear formó parte de Interruption, exhibición grupal organizada para una edición previa del Balkan Contemporary Art. Entra aquí para ver más del trabajo de Jovana Mladenovic.

