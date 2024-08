La extinción del ajolote y su conservación a partir de emojis

Este mes la CDMX estrenará una paquetería de emojis especialmente diseñada para representar a los capitalinos. La propuesta ganadora de esta convocatoria, realizada por el Laboratorio para la Ciudad, tiene como principal personaje a uno de los habitantes más emblemáticos de esta gran ciudad. Un animal extraordinario, endémico del sur de la cuenca del Valle de México.



El Ajolote Mexicano, es un anfibio que habita las aguas del parque ecológico Xochimilco. Este ha ganado atención internacional por su capacidad para regenerar partes de su cuerpo y por el hecho de que se encuentra en grave peligro de extinción. El haber sido elegido como el personaje principal de la paquetería de #emojiCDMX, sin duda trae atención al problema que no sólo involucra al ajolote, sino a todo el ecosistema de este pulmón de la Ciudad de México.

Hablamos con su creadora Itzel Oropeza, mejor conocida como Mich Texturas. Para que nos contara un poco del tema.



¿Cómo fue el proceso desde que te enteraste de la convocatoria hasta ganarla?

Soy de esas personas que le gusta meterse a los concursos porque siento que me obligan a trabajar en proyectos personales y no sólo de trabajo. Vi la convocatoria en internet y decidí participar. Pasó el tiempo, la perdí. Pensé que ya había acabado porque ya había pasado bastante tiempo, pero en internet todo vuelve. Encontré en la página y me di cuenta que todavía tenía tiempo para enviar mi propuesta.

Lo primero que hice fue hacer una investigación sobre qué iconos representativos o qué personajes de la ciudad o qué cosas o acciones podrían funcionarme. Hice una lista como de 30 cosas.

Lo que pensaba era hacer lo típico. Hacer el edificio de la Torre Latinoamericana, Bellas Artes, el ícono del taco, etc. Pero no sé, al final me di cuenta que era algo que todos iban a hacer. Y la única manera de sobresalir era hacer un gran taco. Un taco con un estilo diferente que sobresaliera de los demás tacos.

Durante un tiempo traté de darle la vuelta a eso. Por casualidad tenía poco que había ido al Museo del Papalote con una amiga. Hay una zona donde hay animales y tienen ajolotes. Recordé que yo estaba ahí super enamorada y feliz; y me di cuenta que sería una buena idea usarlo como personaje.

Aunque forzosamente iba a haber un emoji de Ajolote; con él como personaje podía hacer todo lo que había puesto en mi lista pero de una manera diferente y quizás un poco más cercana para que la gente sintiera empatía con ellos. Me tarde más en bajar las ideas, como dos semanas. Pero ya con el concepto claro, empecé a bocetar y en dos días dibujé todos.

¿Hiciste 240 emojis en 2 días?

La convocatoria decía que tenían que ser 20 emojis. ¡Cuando leí eso, sentí que eran demasiados! Pero cuando los empecé a trabajar me faltaron emojis para meter algunas ideas.

Pero ya sé a lo que te refieres. Resulta que dijeron «Ay no, es que todos están increíbles.» Van a incluir los emojis de primero, segundo, tercero, cuarto y creo que otras menciones honoríficas. No me acuerdo del número exacto.

Me dio felicidad porque te digo, al trabajarlos me faltaron cosas que quise meter pero por espacio ya no pude dibujar. Con solo 20 iconos para representar la ciudad, hay muchas personas que están en desacuerdo sobre lo que faltó. El que ahora también vayan a salir los que tuvieron segundo, tercero y cuarto, hace a la paquetería más completa, hay para todos los gustos.

¿Cuál es tu opinión sobre la crítica situación que se está viviendo en Xochimilco que está causando la desaparición del ajolote?

Es bastante fuerte por los números que arrojan. Dicen que Xochimilco es patrimonio de la humanidad, sin embargo no se está haciendo mucho para conservarlo. Si desaparece Xochimilco, el ajolote también y viceversa. Aparte de otros factores como que metieron peces se los comen, etc.

Antes de esto, lo único que yo sabía era que el ajolote está en peligro de extinción. No sabía las razones, me preocupaba pero no sabía más. Al hacer la paquetería me puse a investigar, estuve leyendo todos los artículos de su extinción y me di cuenta de lo que estaba pasando.

Estoy muy feliz por este efecto como el de las películas, que utilizan por ejemplo perros salchicha y después todo el mundo quiere un perro salchicha. Entonces al utilizar ajolote, quizás no todo el mundo pueda tener uno, pero por lo menos se van a dar la oportunidad de conocerlos. De saber qué es ese animalito que están utilizando en la paquetería.

Cuando se anunció el ganador, algunas páginas de naturaleza y conservación me empezaron a etiquetar en publicaciones de Facebook con mensajes súper positivos sobre la conservación del ajolote y lo felices que estaban de que nos representara.

Tal vez el hecho de que ahora esté en la paquetería puede ayudar para que la gente lo conozca y sientan un poco más de empatía por él y Xochimilco. Que en realidad es el problema mayor.



¿Tiene algo que ver que muchos de los EMOJIS sean de rosa de los colores oficiales de la ciudad?

Bueno eso también fue todo un proceso. Buscar la línea gráfica que iba a utilizar para la paquetería. Sobre los colores. Lo que hice fue acercarme lo más posible a la paleta de colores utilizada por el logotipo oficial de México (el que se utiliza en campañas publicitarias de turismo). Tiene 5 colores la paleta de color. También coincidió que el ajolote es rosa y hay algunos oscuros y unos azul tornasol, entonces quedó perfecto.

Lo que me gusta es que la paleta es muy brillante y transmite mucha vida. Lo empecé a trazar con esa paleta de color y ya no pude parar me gustó mucho.





Aparte de los típicos Emojis de carita feliz, ¿Qué otros emojis relevantes para los capitalinos podemos encontrar?



Pues te puedo decir que de los que más me gusta, es el Ajolote Ciudadano y quizás muchos dirán «Ay, eso qué». Pero para mi era importante ponerlo ahí porque representamos la ciudad ¿sabes? Los ciudadanos son la ciudad y de ahí baja todo lo demás. La cultura, la gastronomía, etc.

¿Crees que el ajolote se va a salvar de la extinción en estado salvaje?

¡Deberíamos de salvarlo! Me gustaría que sí.

¿Qué les dirías a los capitalinos sobre estar situación?

Yo les diría que se acerquen un poco más a Xochimilco pero no como ese lugar al que vas a ponerte la peda de tu vida. O sea que vayan y que lo conozcan como el lugar natural que es y que igual apoyen la economía de ahí o apoyen directamente a los organizaciones dedicadas a su rescate.

