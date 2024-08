Galería de Vulvas: retratos diversos de este tesoro

¿Por qué a los hombres se les enseña a no tener reparos con su cuerpo, y a investigar, comparar y mostrar sus genitales unos a otros sin pudor? ¿Por qué a las mujeres se nos educa para desconocer por completo nuestras vaginas? ¿Por qué sus apodos se utilizan también como insulto? Varias preguntas me rondan la cabeza tras conocer la obra de Hilde Atalanta.



Su cuenta de Instagram: the.vulva.gallery es justamente eso, una galería de vulvas, digna de visitar. Allí, Hilde no solo comparte sus ilustraciones, sino también información, consejos, experiencias personales, y de otras mujeres, en relación a sus temores, el autoconocimiento, y los mitos al respecto.

Rosadas, oscuras, con los labios floreciendo o hacia dentro como un capullo. Con piercing, pelos o depiladas. Menstruando, o con tampón. Todas son diferentes y de una hermosa complejidad. Así las ilustra esta artista holandesa, también en tazas, prendedores, tarjetas navideñas, bolsos, anotadores, y stickers.

Hide está llenando el mundo de vulvas, alentando a otras mujeres a conocerse así mismas. Ya era hora de aceptar la diversidad de este silenciado tesoro.

Contacté a Hilde para saber un poco más sobre su trabajo. Lo primero que me comentó es que The Vulva Gallery es inclusiva. Y está dedicada a personas de cualquier tipo de identidad de género, no sólo a mujeres.

¿Por qué prefieres hablar de individuos, en lugar de referirte al género femenino en particular?

Hay muchos individuos con vulva que no se identifican con el género femenino. Algunos de nosotros nos identificados en el medio, por ejemplo, con géneros no binarios: genderqueer, genderfluid, agender, genderfree, genderneutral, bigender, trigender, pangender, o other-gendered. Y hay muchas más identidades de género, todas válidas y bienvenidas en la Galería. Es por eso que prefiero hablar en términos neutrales, hablar de personas / individuos con vulva.

¿Cómo surgió la idea de retratar vulvas?

Comencé con The Vulva Gallery tras enterarme del considerable incremento en labioplastias, a nivel mundial, en la última década. La Labioplastia es una cirugía cosmética para alterar -y usualmente reducir- parcial o totalmente el tamaño de los labios menores, los pliegues internos de la vulva. Solo en Inglaterra, el número de este tipo de cirugías se quintuplicó entre 2001 y 2010. Estas estadísticas son alarmantes. Nadie debería sentir que debe operarse sólo porque su vulva no luce como aquellas que acostumbramos a ver en Internet, en los medios dominantes, o por creer que otros esperan que luzca de una forma en particular. Es desgarrador ver cuan lejos puede llegar una persona para alcanzar «la perfección».

Este tipo de cirugía corta una muy delicada parte del cuerpo, una parte muy sensible, que da placer sexual y que resulta un componente fundamental de la zona erógena. Es difícil de entender, y sin embargo los números hablan por sí solos. Una forma de cambiar la manera en la que experimentamos nuestro cuerpo, y los de otros, es recibiendo educación sobre nuestra anatomía y sus variaciones naturales.

¿Cómo es tu proceso de trabajo? ¿Qué técnicas, y materiales utilizas?

Trabajo con acuarelas sobre papel y todos los retratos están basados en fotografías. Las vulvas que pinto para la Galería son bastante pequeñas (4 x 4 cm.) Este verano empecé a hacer retratos por encargo, de mayor tamaño, y más detalle, en los que comienzo haciendo un boceto en lápiz y luego realizo finas capas de acuarela para que luzcan lo más reales y parecidas a las fotografías, posible.

De alguna manera, tu obra aborda el tema de la identidad. La identidad de la vagina. ¿Qué te atrapó de ello? ¿Y qué descubriste a partir de tu arte?

Creo que la identidad es una temática recurrente en todo mi trabajo. (Además de The Vulva Gallery, tengo otras dos cuentas de Instagram: @yourewelcomeclub y @hildeatalanta) Pero, curiosamente, no siento a The Vulva Gallery como una cuenta que explore la identidad. Mas bien, creo que es una plataforma educativa, en la que intento mostrar la diversidad, y escribir sobre nuestra anatomía.

Lo que aprendí es que cada persona tiene la necesidad de sentirse incluida, de pertenecer a algo. Vivimos en un mundo en el que la individualidad está altamente valuada. Todos queremos ser especiales, únicos, diferentes, pero aún así, aprendemos y nos sujetamos a un único ideal de belleza, un único estereotipo de cuerpo al que nos esforzamos por alcanzar. Hasta nuestros genitales se supone que deben lucir de determinada forma.

Mucha gente nunca ha recibido información sobre la diversidad genital. Esa es otra de las cosas que aprendí. No suele ser un tema que se aborde en la educación sexual. Por ejemplo, a los niños no se les enseña que más de la mitad de las vulvas tienen labios internos (menores) más largos que los labios externos (mayores). Los jóvenes buscan imágenes de vulvas en Internet para saber si las suyas son normales, y encuentran fotografías de vulvas pequeñas, afeitadas, con labios rosados y, frente a esto, concluyen en que las suyas son anormales.

Durante mi trabajo en The Vulva Gallery recibí muchísimos mensajes de sorpresa al estilo de: «No sabia que había tantos tipos de vulvas», «Nunca me había dado cuenta hasta ahora de que en realidad soy normal». Creo que si logramos incluir a la diversidad en la educación sexual, junto con una actitud más abierta y respetuosa hacia el otro, podremos hacer la diferencia. El efecto que tuvo, y tiene, The Vulva Gallery refuerza mi creencia de que una adecuada educación sexual puede ser una herramienta poderosa, para fortalecer la autoestima, y construir una actitud abierta y de respeto hacia los otros.

Si todos entendiéramos que nuestros cuerpos son «normales» así como son, y que no hay nada malo en ellos, se alivianaría el estrés psicológico al que muchas veces nos vemos sometidos, y se alcanzarían niveles de confianza y aceptación entre los individuos. La salud mental de un gran grupo de personas se vería beneficiada. Menos personas optarían por la Labioplastia, y menos personas necesitarían de terapia psicológica para resolver sus inseguridades respecto a estos temas.

Me encantaría hacer crecer el apartado educacional de mi página, por ejemplo, trabajando en conjunto con educadores y sexólogos. Actualmente, mis ilustraciones se utilizan en colegios secundarios como material complementario de cursos de educación sexual con el objetivo de enseñarles a los adolescentes sobre diversidad. Juntos somos capaces de lograr un desarrollo positivo en la educación beneficiando a un gran grupo de personas. ¡Creo que eso es genial!

¿Cuál es el impacto que han tenido tus ilustraciones en otras mujeres, y la sociedad en general?

Recibo muchos mensajes de personas de todo el mundo, diciéndome que la Galería los ha ayudado. Algunas mujeres incluso cancelaron sus labioplastias. Otras se sintieron apoyadas, reconocidas, o más seguras de su apariencia.

La cantidad de mensajes que recibo me dice que hay una necesidad de hablar abiertamente de estos temas. Mucha gente (mujeres, pero también otras identidades de género) me expresan que antes de descubrir The Vulva Gallery no sabían que había tanta diversidad en las vulvas. Creo que éste, y otros proyectos similares, son muy necesarios.

¿Cuál es el impacto que ha tenido en ti misma?

Me ha conmovido en muchas formas. He aprendido sobre la increíble diversidad de formas y tamaños, y comencé a apreciar mucho más la diversidad en los cuerpos. También cambió la forma en la que veo a las personas. Recibí cientos de historias personales, y entendí que hay muchísimas personas luchando con su imagen corporal. Entendí que todos queremos pertenecer, ser amados, ser «normales», y que «normal», en realidad, es un concepto que no existe. Hay muchas formas de «normalidad». No deberíamos esforzarnos por ser perfectos, deberíamos desarrollar una actitud abierta, y tolerante hacia la increíble diversidad de nuestros cuerpos. Está bien que seamos todos diferentes. Son las diferencias las que, de hecho, nos hacen interesantes.

