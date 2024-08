Gustavo Speridião, uno de los artistas más radicales de Brasil

Uno de los artistas más radicales de Brasil es Gustavo Speridião, quien se encuentra en medio de una colaboración con Thiago Martins de Melo y Paulo Nimer Pjota en GAMMA, una galería de Guadalajara, México, titulada Os Tres Cavaleiros Do Apocalipse.

La obra de Speridião es un poderoso diálogo que no para de provocar y contagiar una serie de ideas revolucionarias, de cambio y progreso, pero no de olvido.

La obra de Gustavo está muy influenciada por el Kino-Glaz o Cinema Eye, un concepto desarrollado por la avant-garde rusa. Speridião promueve la idea de que el mundo artístico debe imitar al ojo humano, concentrándose en la exploración de situaciones cotidianas.

Su práctica incluye dibujos, collages, pintura, instalación y escultura, los rasgos que más resaltan en su obra son yuxtaposiciones espirituales y composiciones de lenguaje, criticando y enganchándose a la historia del arte y la cultura contemporánea.

¿Cuál es la importancia de redefinir imágenes?

No diría importancia, la verdad diría que el redefinir o resignificar las imágenes es más un mecanismo en el complejo universo de la comunicación humana. Este mecanismo es evidencia de la estructura del lenguaje y se vuelve interesante al crear un juego de significados infinitos.

¿Cómo juntas al dibujo con la literatura?

Transformando las letras a dibujos, y los dibujos a narrativas.

¿Qué medio consideras el más noble de trabajar?

No considero ningún medio superior al otro. Busco siempre el medio o el soporte más adecuado para la idea.

¿Qué tan importante es hacer arte político?



No le veo importancia al arte político. La cuestión es hacer una revolución socialista mundial. La lucha en sí, no la imagen de la lucha. Eso es lo que es importante.

Cuéntanos sobre tus procesos de investigación…

Se me hace difícil hablar sobre mi “búsqueda” como un proceso de investigación. Racionalmente, no logro percibir un “proceso” o un método de trabajo. Es una pregunta compleja. Viajes, museos (trabajé 10 años en el Museo Nacional de Bellas Artes de Río de Janeiro), calles, fotos, películas, manifestaciones, muros, libros, canciones, el bar, las drogas, etc., esos son mis procesos de investigación.

¿Qué te gusta sobre la poesía?

La poesía puede hacer que las personas quemen como antorchas. Por bien o por mal.

3 libros, 3 de música y 3 películas

Libros:

Lenin, El estado y la revolución

Bulgakov, El maestro y Margarita

Machado de Assis, Memorias póstumas de Brás Cuba

Música:

Jimi Hendrix, Are You Experience

Verdi, La Traviatta

Gal Costa, Vapor Barato

Películas:

Jim Jarmush, Dead Man

Chris Marker, El fondo del aire es rojo

Vertov, Man with a Movie Camera

