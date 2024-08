Hogueras digitales públicas: los monumentos luminosos de Leo Villareal

Llena de relucientes esculturas LED, Pace Gallery no se parece mucho a las austeras galerías de Chelsea en West 24th Street. En su primera exposición individual con la galería, el artista de luz con sede en Nueva York Leo Villareal subvierte el cubo blanco liso, convirtiéndolo en una cueva brillante con luz etérea. Las piezas parecen respirar, sus patrones brillantes dictados por algún ritmo alienígena. En realidad, son manipulados por complejos algoritmos de los programas de Villareal y luego se sueltan, permitiendo que los patrones se repitan y se transformen.

Villareal improvisa con código la forma en que un músico de jazz podría explorar los límites de su instrumento. «La epifanía que tuve fue la de conectar software y luz», le dice Villareal a Creators. «Agregar software y código a eso y comenzar a secuenciar la luz fue muy, muy profundo, pero tardé muchos años en llegar allí». Las piezas de Pace Gallery son un viaje por las exploraciones de Villareal, que ofrecen una muestra de su trabajo y una idea de cómo podría evolucionar.

Videos by VICE

El espectáculo abrió con Cloud Drawings del artista, filas mínimas montadas en la pared de LED verticales, que recuerdan a The Bay Lights, la toma masiva del puente Bay Bridge de San Francisco. En una habitación contigua colgó Ellipse, una serie de cientos de varillas de acero inoxidable suspendidas del techo, que gotean con luz como estalactitas celestiales. Alrededor de una esquina, en una galería oscura, las pantallas 4K y las proyecciones envolventes muestran fascinantes puntos de luz de luminiscencia arremolinada que bien podrían ser galaxias explotando cuando las partículas colisionan.

Vista de instalación de Leo Villareal, 537West 24th Street, Nueva York, 4 de mayo-17 de junio de 2017, Fotografía de Kerry Ryan McFate, cortesía de Pace Gallery

La práctica de Villareal proviene de una formación técnica. Después de graduarse en el Programa de Telecomunicaciones Interactivas (ITP) de la Universidad de Nueva York, terminó trabajando en Silicon Valley. Pero fue Burning Man lo que desató su fascinación por la luz. Villareal se había desorientado en el polvo y la oscuridad del desierto en años anteriores, por lo que para Burning Man en 1997, construyó una escultura resplandeciente para encontrar su camino a casa en Playa. Fue una solución práctica, pero las reacciones viscerales de otros «burners» hicieron que Villareal se diera cuenta de que estaba metido en algo.

El artista describe sus piezas como «fogatas digitales», un punto de reunión primordial para que los espectadores se congreguen y se pierdan en su interior. Al igual que los bailes de fuego y los cambios, aparentemente con una mente propia, Villareal utiliza software y hardware patentados para programar sus esculturas para imitar la vida orgánica a través de comportamientos emergentes.

«Algunas de mis primeras inspiraciones vinieron de cosas como el Juego de la vida del matemático John Horton Conway, en el que un simple conjunto de reglas produce patrones increíblemente complejos que se podrían jurar de algo en la naturaleza, algo muy pequeño bajo un microscopio o algo grande como en el cosmos «, dice Villareal.

Vista de instalación de Leo Villareal, 537West 24th Street, Nueva York, 4 de mayo-17 de junio de 2017, Fotografía de Kerry Ryan McFate, cortesía de Pace Gallery

Villareal juega a Dios en un universo simulado, estableciendo parámetros dentro de sus algoritmos para sacar a la vida de los números fríos y duros.»Estoy esperando ese 1% del tiempo cuando sucede algo interesante», dice. «Estoy cosechando estos momentos y estos descubrimientos, y todos se vuelven parte de los trabajos finales».

«De alguna manera, realmente parece que tiene personalidad, y creo que es porque estoy usando la física y muchas cosas con las que las personas están familiarizadas en su vida cotidiana, como mirar una puesta de sol o mirar el agua o las olas», continúa Villareal. «Este tipo de cosas están incorporadas en nosotros desde la naturaleza para obtener de alguna manera una respuesta. Estoy accediendo a esa misma área del cerebro para sacar eso, de alguna manera aprovechando estos sistemas naturales y orgánicos».

A continuación, Villareal se embarcará en la instalación de arte público más grande del mundo. En diciembre de 2016, el alcalde de Londres Sadiq Khan anunció que Villareal y la práctica de arquitectura Lifschutz Davidson Sandilands ganaron el Illuminated River Design Contest con un plan para infundir luz y color a los 17 puentes de Londres, desde Tower Bridge hasta Albert Bridge. Es un próximo paso para el artista, que cree en el poder del arte público monumental.

«Estas cosas tienen presencia, y la gente quiere que sean parte de sus vidas», dice. «Todos estamos enredados con la tecnología digital, y este es otro ejemplo de eso, pero de alguna manera es placentero, porque no te sientes como si estuvieras ‘sobre raíles’, siendo forzado a alimentar un mensaje. Es un poco cliché, pero el arte público une a las personas. Cuando ves gente en El Embarcadero viendo The Bay Lights, los completos extraños no pueden evitar hablar entre ellos sobre eso, porque es algo inspirador. Hace que las personas se sientan bien y yo creo en eso».

Vista de instalación de Leo Villareal, 537West 24th Street, Nueva York, 4 de mayo-17 de junio de 2017, Fotografía de Kerry Ryan McFate, cortesía de Pace Gallery

Vista de instalación de Leo Villareal, 537West 24th Street, Nueva York, 4 de mayo-17 de junio de 2017, Fotografía de Kerry Ryan McFate, cortesía de Pace Gallery

Puedes ver más sobre Leo Villareal aquí.

Relacionados:

Arquitectura líquida y filosofía deconstructivista: una plática con Diagraf, Ewrz y Wiklow

Un hospital abandonado en Francia fue invadido por proyecciones eléctricas

Un performance junta danza tradicional con luces extraterrestres