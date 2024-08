Hovver convierte espacios masivos en centros de meditación luminosa

Entablando una conversación ascética en medio del tumulto y ruido que puede generar un evento masivo como el festival Day for Night, que tomó lugar el pasado diciembre en Houston, Texas, la instalación de luz y sonido Liminal Scope transportó a todos sus espectadores a un espacio de reflexión e introspección, haciendo por un par de minutos olvidar todo lo que sucedía alrededor mientras mares de personas se transportaban de un escenario a otro.

Los responsables de la instalación son el dúo artístico que podría a ratos parecer alquímico, Katherine Brice y Chris Lunney, mejor conocidos como Hovver. Con una amplia trayectoria con arquitectura, luz, programación y escultura, los artistas radicados en Nueva York crearon con éxito un espacio donde la meditación en medio de la multitud era posible sin realmente tener que hacer un esfuerzo mayor por mitigar el sonido que rodeaba el espacio de la instalación.

Platicamos con el dúo artístico para conocer más sobre su relación con la luz, tecnología, psicología emocional y proyectos futuros. Puedes leer la entrevista, abajo:

CREATORS: ¿Cómo comenzó su relación con la luz?

KAT: Para mí, la luz es un medio mágico para trabajar porque es muy elemental. Su calidad etérea habla directamente con nuestro subconsciente. Vengo de una formación en arquitectura y siempre me interesó la forma en que el espacio podría afectar fenomenológicamente a las personas. La luz puede ser casi tangible, y mi fascinación con este medio fue poder crear una arquitectura de luz que es a la vez etérea y cambiante.

CHRIS: La universidad fue la primera vez que recuerdo haber trabajado conscientemente con luz. Estos proyectos incluyeron experimentos con espejo de una vía, láser y escultura. Aunque se usaba luz en estos proyectos, el trabajo no era sobre la luz, sino que usaba la luz como medio para traducir un concepto. Estas exploraciones me permitieron investigar más a fondo la luz y entiendo que parece llevar información que interpretamos emocionalmente, ya sea implícita por su uso o no.

¿Cómo comienzan el proceso para una nueva pieza?

Nuevas ideas para piezas aparecen todo el tiempo, especialmente cuando estamos en el proceso de desarrollar una idea específica. Cuando confiamos puramente en la lógica o el razonamiento cuando redactamos nuevas ideas, a menudo encontramos que estos conceptos no nos llevan a ninguna parte emocionante. Usualmente tenemos una hipótesis y deseo de una cierta calidad de una experiencia, es solo a través de la experimentación y el juego que descubrimos momentos en los que no podríamos haber pensado. Nuestro trabajo destila estos descubrimientos y los revela de una manera que guía y apoya al espectador a través de su propia comprensión de ellos.

¿Qué papel juega la tecnología en su trabajo?

El enfoque de nuestro trabajo es revelar las cualidades de la naturaleza que existen en nuestro entorno que, de otro modo, generalmente nos eluden. Nuestro uso de la tecnología es desarrollar experiencias que enmarquen estos principios de la naturaleza. Diseñamos conscientemente un enfoque de tecnología para permitir la experiencia y no ser el foco del trabajo. Lo que se revela es una propiedad de la realidad, no un truco digital.

¿Buscan representar o causar una emoción particular con esta pieza?

Liminal Scope sirve como una plataforma para la contemplación y la experiencia emocional. La pieza guía a los visitantes a través de una veintena de gradientes cambiantes, sonidos cíclicos y movimiento rítmico. A lo largo de este viaje hay construcciones graduales de energía y tensión seguidas de apoyo y serenidad. Este rango dinámico dentro de la pieza permite a los visitantes interactuar con su propia profundidad de emociones en diferentes momentos. Las fascinantes formas de luz creadas parecen ser lo que la mayoría de la gente puede conectar y, a menudo, les permite tener una experiencia significativa con el trabajo.

Cortesía de Day for Night, fotografía por Katrina Barber.

¿Cuál sería el mejor lugar o escenario con el que podrían soñar para hacer una instalación?

Sin revelar demasiados secretos, soñamos con crear instalaciones en lugares inesperados. Disfrutamos ideando intervenciones que existen fuera de los contextos tradicionales de galerías, museos. Es emocionante pensar que nuestro trabajo vive en espacios que permiten el acceso a una amplia gama de personas. Idealmente, nos encantaría la oportunidad de crear instalaciones que se enreden con la arquitectura existente o los paisajes de una manera fluida y mágica.

¿Les gustaría trabajar con algo más que luz? Humo o agua, por ejemplo.

¡Sí, por supuesto! Estamos entusiasmados con muchos medios, contextos y colaboraciones. Actualmente estamos usando luz, espacio, sonido y movimiento porque transmiten con mayor claridad las ideas y conceptos que nos interesan. Sin embargo, nuestro trabajo no es específicamente sobre estos medios, sino sobre nuestra relación y percepción de la naturaleza y cómo se relaciona esto a nuestra experiencia consciente de la realidad.

Cortesía de Day for Night, fotografía por Roger Ho.

Cortesía de Day for Night, fotografía Chad Wadsworth.

¿Podrías recomendar a dos o tres artistas de luz como Hovver?

Kimchi and Chips: Siempre inspirado por Elliot Woods y Mimi Son. Están constantemente a la vanguardia de la iluminación volumétrica y desarrollan experiencias que investigan la percepción humana del espacio y la luz de una manera simultáneamente crítica y hermosa.

Portable Palace (Evelina Domnitch y Dmitry Gelfand): Integrando filosofías perceptuales, experimentos científicos e informática. El resultado es algo que raya en la magia, pero está arraigado en la realidad.

Huang Yi: Una elegante mezcla entre la humanidad y la robótica a través del lenguaje de los cuerpos que se mueven a través del espacio.

Matthew Schreiber: Perpetuamente e inspiración para nosotros. En su trabajo, los láseres se convierten en arquitectura, y el tiempo se detiene.

Puedes ver más instalaciones y fotografías en el sitio e Instagram de Hovver.

