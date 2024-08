Ilustraciones eróticas de fluidos y penetraciones anales

En la biografía que Jamie Giles tiene en su cuenta de Instagram, se lee: “el arte no viola los acuerdos de usuario de Instagram” y aunque todos podamos estar de acuerdo con esta norma, las redes sociales se han encargado de censurar cuentas y obras de artistas a diestra y siniestra.



Los trazos de James son simples, pero repletos de una narrativa erótica que provoca al espectador y lo sitúa en episodios íntimos y familiares. Penes, anos, vaginas y dildos son los principales protagonistas eróticos de sus piezas en blanco y negro, mientras el sudor y las secreciones humanas sirven de escenario para contextualizar estas imágenes.

https://www.instagram.com/p/BgzaA4zn6-t/?taken-by=erotic_scumbooks01

Las obras de Giles suelen venir acompañadas de una frase que amplifica su intención gráfica, pero de forma sutil, casi alejada de la inmediatez de la interpretación, y enraizada en los sentimientos que se amplifican a la hora de explorarnos sexualmente. “Lo único que quería era compartir su vida conmigo, hasta que mandé todo a la mierda”, es una frase que acompaña una penetración anal ilustrada.



Creators: ¿De dónde vienen tus imágenes?

Jamie Giles: De una combinación de lo que está dentro de mi cabeza, pornografía de internet y cosas que la gente me manda vía Instagram. He estado bocetando dibujos eróticos por un año y medio. Escribo literatura erótica y pornográfica desde hace algunos años, y eventualmente pensé en usar mis propias manos para ilustrar mis textos.

https://www.instagram.com/p/Bg33G87n44e/?taken-by=erotic_scumbooks01

https://www.instagram.com/p/Bg9fVFQnDTW/?taken-by=erotic_scumbooks01

¿Has estado en problemas por tus ilustraciones?

Me han prohibido acceder a Instagram varias veces y también me han cerrado varias cuentas sin aviso previo, pero eso es parte de lo que pasa con los artistas que suben su trabajo a redes sociales. He recibido algunos mensajes agresivos de personas que están en contra de mis ilustraciones y la pornografía en general, catalogando mi trabajo como una manifestación de violencia sexual y misoginia, pero en general la mayoría ha respondido positivamente.

https://www.instagram.com/p/Bg-lf0NHiEW/?taken-by=erotic_scumbooks01

https://www.instagram.com/p/BhBOvlEH5Rn/?taken-by=erotic_scumbooks01

¿Qué planes tienes para el futuro?

Dibujo a diario y estoy tratando de seleccionar algunos trabajos para hacer una publicación en físico. Este mes voy a estar exhibiendo en London Erotic Art Exhibition y seguiré trabajando en la novela erótica que ha estado dando vueltas en mi mente en los últimos meses.

https://www.instagram.com/p/BhCuvwZHrQ0/?taken-by=erotic_scumbooks01

https://www.instagram.com/p/BhE4QGFHzM8/?taken-by=erotic_scumbooks01

https://www.instagram.com/p/Bgl97zYFexT/?taken-by=erotic_scumbooks01

https://www.instagram.com/p/Bgp9o2WngdB/?taken-by=erotic_scumbooks01

