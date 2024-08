Ilustraciones tropicales de un mundo crónico e irónico

Haciendo un ataque frontal, irónico y, a veces, doloroso, sobre la realidad de su país y el clima político mundial José Márquez, mejor conocido como @Muertetropical, hace ilustraciones desde Venezuela que reflejan el sentimiento de una nación ahogada.

El imaginario conceptual de Márquez, no sólo se puede delimitar bajo el telescopio de la política o la protesta, sino que se compone de un bagaje cultural que toma sus raíces desde el punk. “Milité durante algunos años en la escena punk haciendo caricaturas contestararias para algunos fanzines de la efervescente escena de a principios del 2000”, comentó el artista a Creators. “Así que cuando decidí enfocarme en ilustrar, me nutrí tanto de aquellos primeros trazos irreverentes como de todas las técnicas que había aprendido desde entonces por medio del trabajo como diseñador gráfico”.

Múltiples influencias delinean una sola realidad que se apega, ilustrativamente, a momentos incógnitos de las incongruencias e ironías sociales con las que constantemente nos enfrentamos. Aún más, las que los venezolanos tienen que enfrentar día con día. Después de renunciar a seguir bajo un trabajo de sol a sol en una agencia, Márquez se ha dedicado a utilizar todos los medios aprendidos para adoptar la estética del tatuaje, el synthwave, la iconografía venezolana, etc. Sin serle fiel a nadie más que a sí mismo, encontrando un justo escape en lo que solamente su estética puede presentar.

Sus ilustraciones se perciben como un ejercicio libre pero preocupado, una búsqueda de sentido que sabe de manera completa que no lo encontrará, pero eso no significa que hay que dejar de buscar. “La columna vertebral del 90% de mi trabajo es mi concepto”, escribe Márquez. “El cuál es la macarrería y la desfachatez, me gusta que la gente se pueda reír con lo que hago, y al mismo tiempo reflexionar tanto con nuestra situación socio-política que es una completa mierda, como en temas universales, como lo son las drogas, el hedonismo, la cultura popular, las frivolidades de las redes sociales y la nostalgia”.

Puedes ver más ilustraciones en su Instagram.

