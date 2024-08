La Iglesia Internacional del Cannabis y sus murales caleidoscópicos

Con todos los cambios sociales que ha habido en el mundo, no debería sorprendernos la apertura de un templo dedicado a la marihuana en Denver. Además de ser un espacio para que los consumidores de cannabis puedan alcanzar sus sueños espirituales en comunidad de manera libre, también se ha convertido en un centro artístico surrealista lleno de colores, formas geométricas y entes que parecen haber salido de un sueño de Dalí.

El artista español Okuda San Miguel fue el creador de las pinturas y murales que adornan el templo. No es su primera vez interviniendo un espacio religioso dándole un contexto diferente y divertido, hace tiempo intervino un templo en Asturias y lo transformó en skate park. Empezó a finales de los noventa como artista urbano hasta que decidió darle un giro a sus prácticas. Al realizar estudios de Bellas Artes en Madrid, pudo conocer más técnicas y corrientes artísticas que después le ayudarían a crear su estilo particular.

La iglesia se inauguró en abril de este año y le ofreció a sus practicantes un universo lleno de colores y caleidoscopios. El techo y paredes cuentan con patrones de figuras geométricas en colores neón, también plasmó cabezas de personas y varios animales que ven a los asistentes desde arriba y en una de las paredes se encuentran pintados dos entes gigantes con texturas y cabezas que no son características del cuerpo humano. El proceso se llevó seis días y en el séptimo San Miguel descansó.

La religión, si es que propiamente es tal, que usa este increíble recinto se autonombró «Elevacionista» y se describe de esta manera: «Los miembros de la iglesia internacional del cannabis son conocidos como elevacionistas. A través de rituales, guiados por práctica espiritual, los miembros usan la flor sagrada para revelar la mejor versión de si mismos, descubrir una voz creativa y enriquecer a su comunidad con los frutos de dicha creatividad. A diferencia de otros sistemas de creencia, no hay necesidad de convertirse al elevacionsimo. No reclama ninguna ley divina, ninguna estructura autoritaria y no hay una incuestionable doctrina».

Debido a las situaciones legales entorno a la marihuana en Denver, la entrada al templo no es exactamente libre y los que quieran ingresar deberán anotarse en una lista de espera. Después de escuchar la “misa”, quienes están presentes pueden platicar entre ellos de diversos temas como X-Men y jugar en las máquinas arcade que están presentes en el recinto.



Si quieres ver más obras de Okuda San Miguel, síguelo en Instagram. Para conocer más sobre los elevacionistas, visita su sitio.

