La impronta de Rafael Bejarano | INTERROGATORIO

Rafael Bejarano (RB-art)

i. Credenciales de Artista

Nombre: Rafael Bejarano Barbosa (RB-art)

Nacionalidad: mexicana

Año: 1988

Disciplinas: Arquitectura, Diseño, ilustración…o el Arte en general

Estudios: Graduado de la carrera de Arquitectura, con varios estudios de diseño e ilustración básica.

Inspiraciones:

En general soy súper geek, crecí con los diseños de Shigeru Miyamoto y Nintendo, Akira Toriyama y Dragon Ball, Disney, Tim Burton, Tex Avery, Steve Ditko / Jack Kirby y los cómics, lo que hacía Jim Henson y los Muppets o John Kricfalusi con Ren y Stimpy (caricaturas, videojuegos y cómics fueron mi pan de cada día). Recientemente sigo mucho el trabajo de ilustradores como Christoph Niemann en The New Yorker, Josh Cochran, Bradley Theodore, Zinkete, los hermanos Mingarro, Glen Brogan, Kerby Rosanes y Mr. Doodle.

En México admiro mucho el trabajo de Patricio Betteo, Grand Chamaco y Eduardo Salles.

ii. Declaración

La obra está inspirada en los Estilos Cartoon y el Doodle art.

¿Qué quieres retratar?

Próximamente voy a tratar de representar una fiesta, todo lo que vaya pasando. Un poco con la idea de hacer una obra interactiva e improvisada con lo que esté ocurriendo en ese momento.

¿Cuáles son tus temáticas?

Realmente mis obras no tienen un tema detrás, es divertirme y hacer lo que más me gusta, si puedo despertar alguna emoción en alguien bienvenido sea, pero en general es dibujar lo que veo y lo que más me gusta.

¿Qué conceptos exploras más?

La caricatura es mi concepto favorito. Y todo lo que tenga que ver con el Geek-art.

iii. Evidencia

iv. Personal e intransferible

Bache artístico: Desde que entré a la carrera había dejado atrás el dibujo, retomarlo después de tanto tiempo y tratar de estar a la altura de los nuevos artistas ha sido algo complicado pero divertido a la vez.

Parteaguas: Lo que está haciendo Roseta con «Plácido» dando oportunidad a artistas emergentes como yo con esta nueva propuesta de «Fiestas artísticas» en Domingo es algo muy innovador. Me ha dado la oportunidad para poder mostrar mi obra a la gente.

Consejo al tú del pasado: Deja de dormir y ponte a dibujar.

Rafael pintará en vivo este domingo en Plácido, un evento que busca promover la cultura, el arte y la pachanga dominguera.

Plácido se llevará a cabo en la colonia Doctores de la CDMX y contará con un line-up de DJ’s, comida y propuestas artísticas. Conoce más del evento aquí.

Puedes seguir a Rafael en su sitio, Instagram y Twitter.

