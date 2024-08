La intimidad de un stripper es revelada en fotografías personales

Un estríper vende fantasía, pero lo que quería el fotógrafo Jan Rattia con las fotografías de su proyecto Tease era mostrar la realidad que se esconde tras esta fachada resplandeciente. «Habría sido mucho más fácil explotar esa fantasía y rendirse ante su encanto visual», dice Rattia a The Creators Project. «Pero me interesaban más esos momentos que nos pueden transmitir más cosas, cuando bajan la guardia, momentos que los chicos compartieron conmigo con mucha generosidad gracias a la confianza que habíamos establecido entre nosotros». Los retratos de estos hombres que trabajan como estríperes no son fantasías llenas de excesos sino imágenes sombrías y nada ostentosas que reflejan los momentos íntimos de los bailarines vistiéndose, afeitándose, ensayando y preparándose para sus shows. Aquí abajo puedes ver algunas imágenes de la serie.

Jake, 2012. © Jan Rattia. Cortesía de ClampArt, Nueva York

Leland III, 2012. © Jan Rattia. Cortesía de ClampArt, Nueva York

Money, 2012. © Jan Rattia. Cortesía de ClampArt, Nueva York

Smoke and Mirrors, 2012. © Jan Rattia. Cortesía de ClampArt, Nueva York

Troy, 2012. © Jan Rattia. Cortesía de ClampArt, Nueva York

Pre Show, 2012. © Jan Rattia. Cortesía de ClampArt, Nueva York

Tease se puede ver en la galería ClampArt de Nueva York hasta el 21 de mayo. Aquí encontrarás más información.