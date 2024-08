La mexicana que está uniendo neurociencia y arte en sus performances

Arantxa Araujo es una artista Mexicana de performance que aplica neurociencia y arte para facilitar el acceso a experiencias y al incremento de conciencia al espectador. Araujo utiliza la fotografía, el video y el performance para generar una curiosidad en los espectadores, permitiéndoles analizar estos procesos y la relación entre el mundo infinito de estímulos, el viaje de la percepción y su rol en la determinación del comportamiento. Tuvimos la oportunidad de disfrutar de su performance en la exhibición “RAW” de Young Artists Initiative que se llevó a cabo en Miami durante la primera semana de Diciembre. A continuación, Arantxa nos platica más sobre su práctica.



Con fin de mejor entender la práctica, ¿nos puedes compartir tu definición de Performance Art y cuáles son las diferencias más importantes que existen entre esta práctica y la actuación tradicional?

El arte performance estudia al tiempo, y al espacio; al performer y su cuerpo; y la relación del performer con un público. Puede ser completamente espontánea o planeada con una atención a cada segundo del performance, puede ocurrir en un segundo o ser duracional, puede ocurrir en cualquier espacio –un teatro, una galería, un cuarto o la calle– y puede ser en vivo o a través de medios no convencionales como una plataforma digital. En fin, creo que esta es una descripción que se pudiera aplicar al teatro, a la danza, a la música, etc. y a veces solamente un espectador puede decidir que fue la obra para ellos. Lo que me parece importante, es que al decir performance art pienso se crean oportunidades sin expectativas para un futuro cercano, donde un espectador se permite ir a ver “algo”.

Trabajas con fotografía, video y performance. ¿Cuáles son las diferencias que encuentras al intentar expresar una idea o tratar un tema entre estas diferentes disciplinas?

Es interesante, Richard Schechner en su libro “Performance Theory” crea un diagrama para hablar sobre Performance y Teatro –en donde en círculos concéntricos el Teatro está dentro del gran círculo del Performance.

Mi formación es en teatro. Practico y entreno formalmente y constantemente Yoga y prácticas meditativas, método Suzuki para actores, Viewpoints que tradicionalmente vienen de Mary Overlie de la Danza y fueron reinterpretados por Anne Bogart para el teatro. Mi maestría es en neurociencia del movimiento que usa el método científico para entender al individuo y el cuerpo físico, afectivo y cognitivo, y por lo tanto, al comportamiento humano. Todo esto informa mi práctica como artista multidisciplinaria. Para mí es importante utilizar el término Performance Art ya que creo me da mas espacio para experimentar con métodos poco convencionales, me libera en cuanto al «producto» que un público pudiese esperar, me permite mezclar disciplinas y dejar que la pieza se desarrolle por sí sola, y yo solo sea un vehículo para que esto ocurra.

En tu pieza “ Building Bridges Not Walls ” exploras los múltiples intentos que existen de obtener una conexión entre los humanos a pesar de las barreras, los límites y los muros. ¿Nos puedes contar cómo logras transmitir esta energía positiva de unión entre seres humanos mediante el performance?

Ese no fue mi objetivo específicamente. Después de ver la pieza –el video o las fotos– tu interpretación es que intento “transmitir esta energía positiva de unión entre seres humanos mediante el performance”. Me parece increíble, me encantaría escuchar que fue en el performance lo que te transmite esta energía. En verdad, mi objetivo es proporcionar estímulos que no apuntan a respuestas, sino que generen preguntas en el espectador. El espectador es un agente activo, parte vital de la pieza en su interpretación. Mi intención es crear un espacio de reflexión, empezar conversaciones, crear visibilidad sobre algún problema y aprender algo. Me encuentro en un momento, donde procuro no utilizar mucho texto para mantener este espacio y no reducir las oportunidades de crear significado propio.

Me interesa esta idea de responsabilizar al espectador en convertirse un agente activo en la escritura del significado de la obra. Es decir, donde el espectador se convierte en escritor o autor.

En tu pieza “We are light” te suspendes en el aire mientras sostienes una vela prendida en la mano que sirve como una metáfora de la luz que compartimos los humanos durante nuestras vidas. ¿Qué tanto estrés físico le pones a tu cuerpo para hacer estos performance y cómo te preparas para el mismo?

El estrés físico es una constante en mi trabajo. Es durísimo. Es vital en mi trabajo, ya que una de las cosas que investigo en mis obras es el deterioro del cuerpo a través del tiempo, el cambio energético que existe en individuos. Ya que la energía no se crea ni se destruye, estudio en que se transforma, investigo el trabajo meditativo en movimiento – y cuando existen sensaciones fuertes ya sea de placer o dolor, trabajo como regresar a un enfoque que me ayude a seguir.

¿Existen artistas mexicanos que tengan un discurso que inspire tu práctica creativa?

Sí, por supuesto. Nombraré algunos que en estos meses han sido grandes inspiraciones. Hace alrededor de 2 o 3 semanas vi la obra duracional de Eugenia Chellet, donde presentó un altar a la Santa Muerte. Me pareció fascinante la quietud, el uso de elementos que estimulaban a todos los sentidos y que evocaban grandes ideas y sentimientos en mí.

Dan Zlotnik, Carina Lopez y Miguel Sagaz son vitales en mis procesos. Ambos Dan y Car han creado música original para mis performances. La música informa muchísimo lo que acciono. Miguel es a la persona que escojo mostrarle la obra primero. Cada vez que creo una pieza, la comparto con él para que me de retroalimentación objetiva. Es increíblemente generoso y cuidadoso con la pieza en esas primeras etapas de fragilidad y vulnerabilidad.

A finales de Noviembre, presenté dos obras en la ciudad de México donde me invitaron dos artistas, el primero Alex Chellet en el Festival Huerto Roma Verde; para el segundo me invitó Da Pajararan a crear un performance público en el Monumento a la Revolución a lado de otros artistas. Me parece sumamente importante estas iniciativas que se crean por jóvenes para seguir investigando al performance en espacios no convencionales y creando oportunidades para un mayor sector de la población de consumir arte, crear comunidades, empezar conversaciones y utilizar estos elementos como nuestras herramientas en el cambio social.

Por último, mencionaré a mi querida Ana Laura Ramírez Ramos con la que colaboré en la creación de una pieza sobre los feminicidios que ocurren en nuestro país,”#SiMeMatan”; y Valeria Avina quien tiene una práctica de teatro y clowning. Para mi es muy importante, tener gente como Ana y Valeria, con las que puedo pelotear ideas, conversar, compartir distintas perspectivas. Ellas me muestran diferentes procesos creativos y herramientas que constantemente informan mi forma de crear.

¿Qué tan grande es la presencia de artistas latinos en el performance a nivel internacional? En tu opinión ¿Cómo se puede fomentar su crecimiento?

Es enorme, como podrás ver te pude proporcionar una gran lista nombrando únicamente a los Mexicanos. Tam Gryn, de Venezuela, por ejemplo es mi contacto con Young Artist Initiative y he trabajado con ella desde el 2004 en diferentes capacidades. He creado un gran vínculo con ella, desde el momento que la conocí en Emerson College, hasta shows donde en su trabajo curatorial ha seleccionado mi trabajo en Nueva York, hasta ahora en Miami – donde sigue apostando por proyectos nuevos.

Lo que más me atrae de Young Artist Initiative es el empoderamiento de las personas, en dar a los artistas jóvenes el espacio de investigación y descubrimiento con el cuerpo, la mente y el espíritu. Las exhibiciones experimentales curadas son oportunidades para que los artistas y el público en general descubran, aprendan y encarnen. Para mí, esto es lo más importante. Creo que sólo a través de la conciencia y de nuestras sensaciones, percepciones y comportamientos es que nos entendemos a nosotros mismos y a los demás.

En cuestión de crecimiento, creo que se deben implementar iniciativas a nivel gubernamental donde se reconozcan estas prácticas poco convencionales y se incluyan dentro de las convocatorias de apoyos y becas. Es difícil aplicar, y ni siquiera encontrar tu forma de crear representada en el formulario.

Por su carácter efímero, es difícil recibir remuneración y no hay estándares de pagos para performers como los hay para artistas de teatro o bailarines. Por ejemplo, en el teatro se paga un boleto; en la calle se puede hacer un performance donde éste no reciba nada monetario, pero con apoyos gubernamentales o privados la obra estaría cubierta.

Tu exposición más reciente fue en el show RAW de Young Artist Initiative en Miami donde se busca mostrar obra interactiva que sea libre de capas, se muestre en su estado más puro y estimule los sentidos de los observadores ¿Qué podemos esperar ver en tu performance?

Sensesoscope es una obra performática duracional con tres partes o enfoques:

1) SENSEsoscope; 2) sense-SOS-cope; y 3) sensesosCOPE.

En RAW presenté la premiere de la segunda parte de la obra.

En la primera parte me enfoco en bajar mi ritmo para poder enfocarme completamente en las sensaciones en un dado momento, en procesar la totalidad de los estímulos que nos bombardean constantemente con el punto de entrar en un estado meditativo de hiperconciencia.

En la segunda, busco estudiar la capacidad de alentar el tiempo en estados de alerta. Investigo nuestra capacidad de utilizar los sentidos como herramientas de sobrevivencia. Mi intención es producir un estado de contemplación donde se logre tener un mejor entendimiento de la relación entre sensación y percepción, en quietud y silencio observar nuestros impulsos, acciones y pensamientos. Pienso que en la búsqueda de comprenderme, comprendo a los demás. En todo caso, lo que busco es crear oportunidades de reflexión, de contemplación y crear espacios para que el individuo tenga oportunidad de interpretación y creación de significado.

En la última parte, la cual todavía no desarrollo – me enfocaré en lo que se conoce como “coping mechanisms” o mecanismos de supervivencia o adaptación. En un futuro cercano les podré platicar con más claridad elementos de esta pieza.

Puedes ver performances de Arantxa Araujo en su Vimeo.

