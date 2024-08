La plataforma que rastrea el título de las películas que no recuerdas

Es terrible el ridículo que uno siente cuando se están platicando maravillas sobre una película y alguien pregunta el título. «No me acuerdo cómo se llama, pero la busco y te la paso» una promesa que se quedará sin cumplir. No se trata de ignorar la película o hablar por hablar, es sólo que la sobre-información y tantas plataformas de consumo, nos distraen y hacen que olvidemos algunos datos. (Aunque si, es lamentable no recordar el título de algo que te «apasiona» tanto)

Ya no deberás preocuparte, Valossa está aquí para solucionar tus problemas de memoria: una plataforma que rastrea la película que buscas. Mediante palabras clave, géneros, actores o temática, el buscador arrojará los títulos que tengan más coincidencia con tu búsqueda. Sin duda una gran herramienta para los despistados.

Videos by VICE

Prueba Valossa aquí.

Luis es editor de Creators y puedes seguirlo en Instagram.