La precuela de Harry Potter, «Voldemort: Origins of the Heir” ya está en Youtube

Todos sabemos que esperar casi dos años o más para ver la continuación de una película que nos encantó puede ser agotador y desesperante, y los que somos seguidores de Harry Potter lo hemos vivido por muchos, muchos años de nuestra vida. Al finalizar la saga, J.K. Rowling creó el sitio web Pottermore; luego salió “Harry Potter and the Cursed Child”; y después la película de “Fantastic Beasts and Where to Find Them”.

Ahora solo esperamos la secuela de Fantastic Beasts, donde podremos descubrir más sobre Grindelwald y veremos a Dumbledore joven. Pero la espera seguirá siendo eterna, y por esto, un fan decidió hacer su propia película sobre he who must not be named.

La película se llama “Voldemort: Origins of the Heir” y se puede ver gratis en Youtube. En esta nueva precuela se explora una de las preguntas que muchos fans se han hecho: ¿cómo Tom Riddle se convirtió en alguien tan maligno como Voldemort?” En el filme hay personajes originales, nuevos y una falsa esperanza de que Tom puede ser redimido.

Los creadores de esta película, Tryangle Films, enfrentaron una batalla legal con Warner Bros, hasta que se logró un acuerdo en 2016 bajo la condición de lanzarla gratis y en Youtube con la aclaración de que no están vinculados con J.K. Rowling y Warner Bros.

Puedes ver la película, abajo:

Si quieres saber más sobre los genios que hicieron esta producción posible, haz click aquí.

