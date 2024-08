La “Red Antisocial” para compartir tus momentos más ordinarios: Minutiae

En la cumbre bienal del New Museum, Ideas City, el artista Daniel J. Wilsonpresentó un nuevo concepto para que la gente documente los momentos mundanos de su vida, en lugar de estar obsesionado con su doble virtual. Otro artista en Ideas City, Martin Adolfsson, se acercó a Wilson después de la presentación, sugiriendo una alarma para recordarle a la gente sus aburridas vidas. Así nació Minutiae, una aplicación de compartir imágenes que, a diferencia de aplicaciones serias de fotografías, alienta a la gente a aceptar los momentos más aburridos y mundanos de sus vidas.

Un vez al día, aleatoriamente, todos los participantes reciben una alerta para tomar un fotografía simultánea, sin importar la hora. Después de tomar la foto, el usuario se empareja con otro usuario en alguna otra parte del mundo que también acaba de tomar una foto, y les dan 60 segundos para navegar por su cronología. Cuando el minuto expira, la aplicación se cierra, y los usuarios tienen que esperar por la siguiente alerta para volver a usar la app. Más allá del anonimato y su enfoque en lo cotidiano, Minutiae también previene a los usuarios de seguir a cualquiera.

A pesar de que Minutiae es una aplicación en función, Adolfsson y Wilson acordaron que tiene que ser una obra de arte. Como Wilson cuenta a Creators, esto ayudó a que tuviera financiamiento del Consejo Sueco de las Artes.

«Nuestra tesis no es que las redes sociales son ‘malas’, sólo que nos hacen ver al mundo, y documentar nuestras experiencias de una manera muy particular», dice Wilson. «A lo largo de nuestra experiencia con Facebook, Instagram, Snapchat, etc., estamos en el continuo proceso de refinar los filtros que determinan cómo capturamos nuestras vidas… Minutiae nos libera de esta presión ya que no tienes la opción de decidir lo que vas a documentar –las conexiones son aleatorias.

Otra manera en la que Minutiae libera a sus usuarios, según Adolfsson, es restringiendo el tiempo que pasas en la aplicación a sólo un minuto al día. Esto va en contra de la mayoría de aplicaciones que están diseñadas para mantener a los usuarios durante el mayor tiempo posible.

«La app es una herramienta para ayudar a los participantes a documentar los momentos de su vida», dice Adolfsson. «El tipo de momentos que normalmente no pensamos importantes para capturar».

Para Wilson, ver las fotos compartidas por gente anónima le ha dado un acceso a las vidas de la gente alrededor del mundo. Como los otros usuarios, sólo ha visto los momentos de la gente con la que la aplicación lo empareja.

«Incluso con esta app he estado en muchos lados, desde un escusado en Líbano hasta algo que parecía un funeral en Japón, y alguien viendo a Donald Trump en la TV en España», dice Wilson. «Esta experiencia ha sido voyeurista y humanista».

Los creadores de Minutiae Martin Adolfsson y Daniel J. Wilson.

Entra aquí para conocer más de Minutiae.