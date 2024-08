La serie de los 90 ‘¿Le temes a la oscuridad?’ se readaptará en una película

Como estamos en una época nostálgica llena de deseos imposibles para traer a la vida a David Bowie y vivir en los años setenta, ochenta y noventa; se han llevado al cine series de televisión viejitas como los Power Rangers.



Como uno no es suficiente, se dio la noticia de que la serie noventera “¿Le temes a la oscuridad?” también tendrá su propio film y todos los que la veíamos con ojos nerviosos estamos muertos de la emoción.

Para los que no vieron la serie, porque les daba mucho miedo o de plano ya no es de su época, se basaba en un grupo de niños y adolescentes jóvenes llamados “La sociedad de la medianoche” que se reunía en un bosque a contar historias de terror.

Lo que se busca con la película no es hacer un mash-up de los capítulos más buenos de la serie; aunque ya se dijo que no perderá la esencia original, le darán un giro más terrorífico que no se veía cuando era transmitida en Nickelodeon. Obviamente la “Sociedad de la medianoche” ya creció, pero seguramente pasaron la radican de contar historias de terror la pasaron a las generaciones que le seguían.

Por la temporada que acaba de pasar, la nostalgia de los que ya estamos grandes y el boom de películas de terror, este film ya es muy esperado. A parte, no está de más mencionar que Gary Dauberman, guionista de “It”, está trabajando con Paramount para la adaptación de la serie.

