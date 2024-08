Las mejores películas que pudimos descargar en 2017

Lamentablemente, la mayoría de las películas que atrapan nuestros ojos son gringas. Y lo peor es que ni siquiera solemos comprender que observarlas es aceptar una colonización mental inmediata. El cine es un arte de representación. Y el representar tiene causas directas en la realidad. Pero comúnmente se le ve como un simple entretenimiento.



En vez de crear una lista de los mejores estrenos del 2017, pensamos que sería mejor recomendar y escribir sobre películas que se encuentren a la mano de cualquier lector, es decir que se puedan descargar o streamear. Y no se preocupen, todas las películas aquí enlistadas son tan entretenidas como relevantes para el contexto social.

1. La no-gringa

En la playa sola de noche (2017)

Si no existiera un bloqueo monopólico en las salas comerciales por parte de Hollywood, es probable que Hong Sang-soo, director de esta película, ya estaría consagrado como un gran cineasta para el público general. ‘En la playa sola de noche’ relata la historia de una joven actriz que tuvo que salir de su natal Corea del Sur después de que las revistas de chismes se llenaron de notas acerca de su relación con un director de cine casado. Lo más curioso, es que la relación entre Kim Min-hee, actriz de la película, y Hong Sang-soo tiene una resonancia directa con la trama.



2. La mexicana

La región salvaje (2016)

La razón por la cual esta película aún no tiene un estreno en México es misteriosa. Pero gracias a las copias en Dvd y Bluray provenientes de Europa y Estados Unidos, existe una buena copia digital navegando por el internet. Los hallazgos del cuarto largometraje de Amat Escalante son múltiples. Por un lado, sigue filmando en Guanajuato manteniendo ese extraño realismo social que siempre ha generado. Por otro, intersecta una narrativa de ciencia ficción. Si bien, la forma de esta película no está tan perfeccionada como en Heli, es emocionante ver que un director consagrado decida tomar caminos desconocidos.



3. Las gringas

Good Time (2017)

Los hermanos Benny y Josh Safdie, siguiendo una línea que nos recuerda al Korine de Spring Breakers, hicieron una película que funciona perfectamente a lado de cualquier estreno comercial. Good Time surgió después de que Robert Pattinson contactara a los hermanos cineastas, diciéndoles que quería hacer algo con ellos. Es una película llena de adrenalina que sigue una línea de crimen neoyorkino directamente de la sangre de Scorsese. Pero los tiempos han cambiado, Good Time es como Goodfellas pero después del ácido, las televisión y las redes sociales.



Person to Person (2017)

En este largometraje, Dustin Guy Defa crea una red de historias que se entrelazan de manera directa o indirecta. Person to Person es Woody Allen después de un Nueva York políticamente correcto, un lugar normalizado que sin embargo da pie a aventuras cuya pequeñez no afecta la relevancia de quien las experimenta.



La familia Meyerowitz (2017)

Después de dos largometrajes que son olvidados fácilmente (Mistress America, Mientras seamos jóvenes) Noah Baumbach regresó con una película que tiene casi la misma fortaleza que Frances Ha. Reclutando a Dustin Hoffman como un escultor frustrado y delirante que no se cansa de problematizar la mente de sus hijos, entre los cuales está Adam Sandler en un gran papel dramático.



4. La gringa no-correcta

I Love You Daddy (2017)

Louis C.K. no aparecerá en ningún medio de “buena reputación” nunca más. Tal vez en programas de chismes hablaran de él como una de las antiguas celebridades en la lista negra del Hollywood Post-Weinstein. En su versión disneyficada, Star Wars se trata de inclusividad, ¿pero eso quiere decir que en Hollywood ya no pasarán estas prácticas que se asemejan a trata de blancas más que a producción de cine? Analicemos ‘I Love You Daddy’ por sí misma y no por su autor, sólo por un momento. En ella, Louis C.K. se interpreta y auto-representa como le es comúnmente, un perdedor pervertido con suerte. Pero los otros personajes son los que llaman la atención, John Malkovich representa a un depredador sexual, algo así como un Woody Allen con más misticismo. Chloë Grace Moretz actúa como la hija de Louis, ingenua y confundida. Rose Byrne es una clase de ingenua mayor, quien arrastra a Louis y a su hija a una red de poder cuyo grado de organización y tamaño no podemos observar.



5. La mención honorífica

Gaga: Five Foot Two (2017)

Pareciera que cuando te has construido un mundo de superficialidad, el único movimiento posible es auto-documentarlo. Sería difícil pensar que Lady Gaga vive en el mundo que este documental muestra, que no hay dirección de arte, que los vestuarios de todos los personajes aparecieron orgánicamente. No lo podemos saber. No tenemos acceso. Sólo podemos ver una película documental que empieza con un perfeccionamiento estilístico, pero que al llegar a los camerinos del Super Bowl, se pierde, se vuelve más impreciso.



6. La Obra Maestra

Twin Peaks (2017)

Es común entre los estudiantes y educadores de cine decir que el cine, ahora está en la televisión. Siempre me pareció un aberración de comentario, hasta que me enfrenté al relanzamiento de Twin Peaks. Pero esto no significa que “el cine esté en la televisión o el internet”. Significa que los lenguajes audiovisuales se hibridan, y cada formato tiene su encanto. Y esto no es algo nuevo, Lynch lo hizo dos veces en los noventa. Y Edgar Reitz ha estado haciendo Heimat, una película en formato de serie desde 1984.



En algún lugar leí que si las películas son esculturas, Twin Peaks es una mansión con múltiples cuartos, pasajes escondidos y escaleras que nos recuerdan a M.C. Escher. Aquí, toda la obra de Lynch se ve reflejada, existen elementos que nos recuerdan a cada una de sus películas; desde Eraserhead hasta El Imperio durante el curso de 18 gloriosas horas. Ojalá las programaran de corrido en la Cineteca Nacional junto con toda la obra de Lynch.

Alberto N. Manzano se graduó del Centro de Capacitación Cinematográfica con especialización en dirección y obtuvo su maestría en guionísmo multimedia por parte de Columbia University. Se encuentra realizando su largometraje de realidad virtual ‘Fosas sin Fondo’ con apoyo del IMCINE.