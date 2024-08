Lolita: fotos de mujeres directas y atrevidas que detestan la censura

El futuro es una mezcla que se realiza en el presente con material del pasado. Quizás esta afirmación podría ponerle una sonrisa en la cara a Luna Tristá. Ella está obsesionada con el pasado. Nació en Cuba y sus estudios fotográficos los realizó en Barcelona. Esa afición por el pasado la orilló de forma recurrente a utilizar el blanco y negro como tecnología visual predilecta.

Luna dice que sus fotografías procuran comunicar una mezcla entre la decadencia y el glamour, dos rasgos colectivos que a pesar de ser distantes en su composición, se encuentran cerquísima el uno del otro. Cuando llega el glamour se asoma la decadencia, y cuando la caída se empodera la elegancia seduce.

Las imágenes de Luna son un reto, quieren cuestionar, incomodar, fisgonear en la mente de quien las mira, pero sobre todo generar una conversación. Sería arriesgado mirar con indiferencia sus fotos, ignorar la fuerza de la intimidad y pasarse de largo ante el inefable tránsito de la comunicación no verbal.

Platicamos con Luna para conocer un poco más de Lolita.

¿Por qué desnudos?

Siempre he hecho desnudo, pienso que es el retrato más sincero que se puede hacer de uno mismo.

¿Cómo pasaste de la foto en B&N a color?

Realmente nunca he abandonado la fotografía en blanco y negro, simplemente se puede decir, que ahora me siento más cómoda, y más cercana al color.

¿Cómo retratas al feminismo en tu obra?

Fuerte, tomando la palabra, sin velo.

Cuéntanos de los conceptos nostalgia y queer

Soy cubana y llevo 20 años viviendo en Europa, entre Italia y España, la nostalgia y el recuerdo de mi tierra, es un sentimiento que me acompaña siempre, no obstante los años que me separan de ella desde que me fui, es algo que adopto y reconstruyo en cada una de mis fotografías.

El concepto queer también es un sentimiento personal que habla de mi, yendo más allá de las etiquetas heteronormativas, y que se refleja en muchas de mis retratos y autorretratos. No me encasillo dentro de ningún género, me gusta jugar y experimentar, puedo levantarme un día y sentirme Johnny Depp y al día siguiente Winona.

¿Cómo eliges a tus modelos?

No tengo un prototipo en concreto a la hora de elegir a las mujeres que fotografío, despiertan mi atención por su fuerza, mujeres que no temen la crítica, que no censuran su cuerpo, ni su orientación sexual, directas, y atrevidas, que responden con la mirada fija ante el objetivo, pero también busco sus/mis monstruos, el lado oscuro que todos tenemos. Generalmente son personas con las que no tengo ningún tipo de vínculo, que no conozco, que contacto a través de las redes sociales, fijo una hora y un sitio y en la mayoría de los casos ese es nuestro primer y único encuentro.Me rijo por mi propio concepto de belleza, saliendo del estereotipo de la mujer perfecta, no busco la perfección, para mi la belleza real es la historia que está dentro de cada uno de los cuerpos que fotografío. Mi interés o mi gusto por las mujeres, es lo que me lleva a decantarme por ellas.

¿Qué papel juega el anonimato fotógrafo-sujeto en tu obra?

Es principal, de hecho es interesante la complicidad que se crea sin palabras cuando estoy detrás de la cámara disparando a una persona desconocida.

¿Algo que quieras agregar sobre este proyecto?

Lolita tiene como referencia la Lolita de Nabokov, son fotografías de jóvenes adolescentes, con ese velo de inocencia que caracteriza ese período que incluye entre la infancia que deja atrás, la madurez y el conocimiento del cuerpo, lo extremo y audaz. Este proyecto es una oda a la juventud. Esa etapa central de transición, de descubrimiento de la propia identidad.

