Los 11 videojuegos más jugados del planeta en un mapamundi

En un análisis hecho por Cable Tv se investigó el comportamiento de usuarios online de varios videojuegos en 70 países del mundo. Ya sea para consolas como Xbox One, PC o Playstation, el creciente mercado de los videojuegos, que supera ya absolutamente la barrera de la edad y del género con más del 25% de la población siendo mayores de 50 años y 41% siendo del sexo femenino, generó tan sólo en el año pasado un ingreso bruto de $90 mil millones de dólares.

A continuación puedes ver el mapa y una lista de los resultados arrojados según el análisis hecho a partir de Google Search Data con base en los juegos Fifa 17, World of Warcraft, Battlefield 1, League of Legends, Persona 5, Overwatch, Horizon Zero Down, Call of Duty: Infinity Warfare, Dota , World of Tanks y Counter-Strike: Global Offensive.

Videos by VICE

«Tomamos una lista de los juegos más populares hoy en día, los metimos a Google Trends, y analizamos los números a un nivel global, seguido por un nivel estatal. Esto nos permitió ver qué juegos son los más buscados en cada país», comentó Cable Tv.

Sin ser demasiado sorprendente, el juego más popular de todos con coincidencia en 15 países fue Fifa 17, probando de una vez por todas que el fútbol es el deporte rey del mundo. Los países fueron Bangladesh, Costa Rica, Egipto, Ghana, Guatemala, Irlanda, Italia, Jordán, Kenia, Líbano, Marruecos, Nigeria, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Uruguay. «Lo realmente curioso es que ninguno de los equipos masculinos oficiales de estos países figura dentro del top 10 de mejores selecciones según el ranking Fifa», agrega el reporte. «Además de que la mayoría pertenecen a la región subsahariana, en África».

En el segundo lugar se sitúa Battlefield 1 con trece países: Croacia, Dinamarca, Finlandia, Iraq, Israel, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Polonia, Arabia Saudita, Eslovenia, Suecia y Turquía. Lo notable es que de los 13 países 10 participaron fuertemente en el conflicto bélico en el que se sitúa el videojuego, la primera guerra mundial.

En tercer lugar, Horizon Zero Down, este juego post apocalíptico resultó ser el favorito de 10 países: Australia, Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Hong Kong, Japón, Países Bajos, Sudáfrica y Suiza.

El afamado juego para multijugadores online, League of Legends, toma el cuarto lugar con 9 países, los cuales, añade Cable Tv, es notable que tienen salarios mínimos más bajos que el promedio mundial, por lo que podría existir una plausible relación con el hecho de que el juego es gratis. Los países son los siguientes: Bosnia y Herzegovina, Chile, Grecia, Brasil, Lituania, Macedonia, Bulgaria, Portugal y Serbia.

En quinto lugar se posiciona Persona 5, destacando en países como México, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Indonesia, Malasia, Perú y Venezuela. Esto lo relaciona el reporte con el hecho de que, en su gran mayoría con excepción de México e Indonesia, se trata de países con un bajo nivel de rendimiento en rapidez de redes lo que lleva a jugar videojuegos que no demanden de conexión online sino de historia substanciosa y varias capas de juego.

World of Tanks se sitúa en el sexto puesto por su creciente popularidad en la región de Europa Oriental, en los siguientes países: Belarus, República Checa, Estonia, Hungría, Kazajistán, Moldavia, Rusia y Ucrania.

En séptimo lugar, Overwatch. En siete países –y prácticamente en todo el mundo –el videojuego tipo shooter en primera persona para derrotar al enemigo por equipos de 6 tomó particular fama en el sureste asiático, rebasando a grandes como World of Warcraft, League of Legends y Starcraft 2 en tierras que eran particularmente fértiles para su juego. Los países son: Canadá, Puerto Rico, Singapur, Corea del Sur, Taiwan, Tailandia y Vietnam.

En octavo lugar Counter Strike: Global Offense con 5 países: Algeria, Argentina, Romania, Eslovaquia y Túnez. Finalmente, en los últimos 3 lugares se sitúan Call of Duty: Infinite Warfare, siendo el más popular en India, Irán, España y Estados Unidos; Dota 2 en Myanmar, Filipinas y Mongolia; y World of Warcraft tan sólo en 3 países: Bolivia Georgia y Latvia.

El extenso análisis, mapa e información que el reporte de Cable Tv llevó a cabo muestra resultados realmente interesantes. Si quieres saber más, no dudes en visitar su sitio para leer el reporte completo.