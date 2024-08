Los tatuajes a mano de Karen Assam harán que te rayes todo el cuerpo

Los primeros tatuajes a mano (Hand Poke) que se conocen de la historia, parecen haber sido realizados sobre el 5000 a. C. y se asocian con símbolos de protección y magia, medicina y religión, que trataban temas como la fertilidad, las enfermedades y los ritos.



Momias como las de Ötzi (encontrada en Los Alpes en 1991) que datan de 3250 años a. C. presentan estas marcas mágicas que adornaban al cuerpo en los lugares o articulaciones donde el sujeto tenía problemas, se había enfermado o necesitaba mejorar; tribus, como la Polinesa, quienes inventaron la palabra tatuaje (tautau), realizaban marcas en la piel con piedras punzantes o fósiles afilados atados a un bastón que se golpeaba, para que la punta impregnada de tinta entrara en la piel creando así señales que distinguirían a esta tribu de otras o haría resaltar algunas personas dentro del grupo por su función o su autoridad dentro de éste mismo.

En otros casos, los tatuajes sencillamente identificaban a las personas, como ocurría dentro de la tribu Moko Maorí de Nueva Zelanda, o se realizaban para rendir culto a los dioses durante las ceremonias, como hacían los Mayas y los Aztecas. Muchas culturas creían que los tatuajes protegían al morir. En otras, se tatuaba como castigo.

La vida del Hand Poke, que literalmente significa empujar a mano tuvo sin duda un paréntesis cuando en 1891 Samuel O’Reilly, tatuador neoyorkino, inventara la máquina de tatuar que estaba inspirada en un invento anterior que Thomas Edison había creado.

Pasarían muchos años hasta que la técnica tradicional comenzara a retomarse. En EEUU desde hace ya algunas décadas, se popularizó lo que llaman stick and poke (palo y empuje) sobre todo entre grupos punks y los llamados travellers, hobos y train hoopers que matarían las horas muertas mientras viajaban en trenes de mercancías tatuándose los unos a los otros usando tinta chica y, en muchos casos, una aguja de coser.

Esta practica hizo que el stick and poke se asociara con una técnica algo peligrosa y arriesgada por la poca higiene de ésta, pero hoy en día, el stick and poke es un arte muy cuidado, y cuenta con todo lo bueno de la tradición del tatuaje de máquina en lo que a higiene se refiere. Hay incluso compañías que han comercializado kits para tatuar a mano en casa y hacerlo de manera limpia y segura.

Así, poco a poco estos tatuajes punks de mala calidad y hechos a base de puntitos se han ido mejorando, ya que a pesar de ser tatuajes sencillos, con la técnica adecuada pueden tener resultados muy limpios y definidos –además adquieren un valor muy especial al estar realizados a mano y no con una máquina.

De vuelta a lo tradicional y el valor de lo analógico en el arte del tatuaje viene a hablarnos la artista Karen Assam, mexicana de nacimiento (Ciudad de México, 1989) y que lleva tatuando a mano 6 años ya. Poco a poco se enamoró del arte y la experiencia del tatuaje y un día en el estudio sus compañeros le propusieron tatuarse así misma porque estaba aburrida y sin saber qué hacer. Ella no tenía su máquina…

Así comenzó Karen con el hand poke y a día de hoy es una de las artistas femeninas más destacadas que lo hacen en nuestro país. Abajo, puedes leer una entrevista que hicimos con la tatuadora sobre su estilo, técnica y visión artística en cuanto a su oficio.

C – Karen, ¿Crees que el arte del tatuaje en México, más concretamente en la Ciudad de México, tiene rasgos destacables?



KA – Hay muy buenos artistas en México y cada uno tiene su estilo. A grandes rasgos, el tatuaje y los tatuadores de nuestro país destacan a nivel internacional, tanto en ferias como en convenciones y en estudios que han abierto en Europa, África y Asia.

Puedo decir que hay muchos artistas mexicanos que he conocido viajando que tienen un nivel altísimo. Eso es lo que destaco del tatuaje en México, los estilos propios, originales y únicos de los tatuadores de nuestro país. Claro que muchos de ellos se han trasladado a la Ciudad de México en los últimos años y a pesar de viajar, están asentados en nuestra ciudad.

Sabemos que tatuar a mano marca definitivamente una diferencia, pero ¿crees que los clientes que te buscan (y vuelven contigo) lo hacen por esa razón? ¿Crees que sería igual si tatuaras a máquina?



Creo que cuando vuelven es porque les gusta cómo tatúo y cómo quedan sus tatuajes. Imagino que aunque tatuara con máquina también regresarían porque es el resultado lo que importa, el estilo y la técnica. Claro que la experiencia del tatuaje manual sorprende a mucha gente, es un valor añadido a las sensaciones porque aunque duela más también es presenciar el cómo se lleva a cabo una técnica ancestral.





¿Cuál fue tu primer tatuaje? ¿Y el primero que hiciste?



Mi primer tatuaje fueron unos humitos de colores que tengo en la espalda, representan a mi familia. Es muy chiquito y ya la verdad está medio tapado por unos tatuajes más grandes. Y el primero que hice es un círculo que tengo en la pierna, me lo hice a mí misma aquella primera vez cuando empecé a tatuar sin máquina.

Vives en Coyoacán, Tulum, Barcelona y Madrid. ¿Has asistido a convenciones en los últimos años?

He vivido en todos esos lugares. En Madrid he pasado menos tiempo, pero definitivamente me la paso entre Tulum, Ciudad de México y Barcelona. He ido a convenciones en México, a la última fue en Cancún. No me gusta mucho ir a convenciones, me estresa un poco que haya tanta gente, que te hagan preguntas mientras tatúas… sobre todo al no usar máquina. Pero sí me ha gustado compartir stands alguna vez, así puedes cotorrear más con los compis mientras trabajas.







¿Qué opinas de formar a otros tatuadores? ¿Lo harías?

No lo sé… no creo que yo tenga el conocimiento máximo para formar a alguien . Sin duda puedo compartir lo que sé y lo que he aprendido en estos años y que eso sirva como ayuda porque el aprender a tatuar es cuestión de ver y ver y ver cómo tatúan los demás, y de practicar mucho porque es una técnica y la técnica se aprende con práctica. Lo que hace a un tatuador ser bueno es que su técnica sea buena y su estilo también y eso requiere tiempo y constancia.

¿Qué crees que implica una técnica «Antigua» como la tuya en un mundo regido por la tecnología en el que vivimos ahora?



Más allá de ser una técnica antigua yo creo que es una técnica mía, ya que mezclé los elementos que se me acomodaban mejor. Quería viajar más ligera y esa fue una de las razones para no llevar máquina, viajar más cómoda, con menos peso. Además sumé cosas que me gustaban como el no usar luz y la técnica del puntillismo. Así que supongo que, más allá de que sea una técnica antigua, es una técnica mía, y no es que quede fuera de la tecnología de hoy en día, es sólo que es diferente.

A nivel artístico, ¿Qué es lo más apasionante de tu trabajo?



Lo que me apasiona es que puedo disfrutarlo, que me gusta crear y trabajar en diseños y que después de crear un diseño voy a verlo en la piel de alguien… eso es lo que me apasiona, el que mis dibujos duren para siempre, y la conexión que se crea con la persona que tatúas es algo que me gusta mucho. A veces me hace muy feliz pasear y encontrarme gente de pronto que lleva mis dibujos en su piel.

¿Qué nos puedes contar de las tintas naturales? ¿Las hay? ¿Son permanentes?

Realmente ninguna es 100% natural, son generalmente una unión entre minerales y químicos. Todas vienen de algún mineral y unas son más minerales que otras, por los que se crean diferentes tonos en la piel. Pero no, no hay tintas permanentes 100% naturales.

Si quieres ver más diseños o agendar una cita con Karen, vista su Instagram.

