Maestros de la Realidad Virtual nos cuentan el futuro de su oficio

En esta ocasión, Creators se sentó a platicar brevemente con tres exponentes de la realidad virtual en CutOut Fest para conocer un poco más lo que depara el futuro de esta innovación tecnológica y audiovisual, que a pasos agigantados podemos palpar con más presencia en nuestras vida diaria.

Integrantes de estudios como Odd Division, Baobab Studios y el Centro Cultural Digital nos hablaron sobre sus proyectos, visiones y las producciones más surreales y transgresoras que puedan pensar, a la par de dilucidar un mapa imaginario sobre lo que podremos esperar pronto.

Abajo, conoce a cada uno de ellos y sus respectivos proyectos y estudios.

Aramique de Odd Division

¿Nos puedes hablar de lo que hacen en Odd Division?

Creamos proyectos inmersivos combinando storytelling, diseño y tecnología. Hemos realizado instalaciones interactivas tanto para marcas grandes como para proyectos más pequeños y experimentales como el Moogfest y videos musicales inmersivos.

Nos enfocamos en la experiencia humana, el futuro del storytelling y en cómo la tecnología nos permite nuevos métodos de participación en medios inmersivos.

El primer proyecto que creamos oficialmente como Odd Division fue una instalación para Nike en NYC, donde creamos música y visuales generativos usando ondas cerebrales escaneadas de los asistentes. Después nos movimos al New Museum y desarrollamos proyectos de performance con Little Dragon y videos musicales con impresión 3D.

¿Cómo es la experimentación en sus proyectos?

Para nosotros hacer cosas nuevas es la pieza fundamental de nuestro trabajo, nunca hacemos algo igual y nunca usamos el mismo acercamiento. Todos los proyectos son completamente diferentes y eso es lo que nos apasiona.

Todo nuestro trabajo se basa en la experimentación para crear nuevas experiencias humanas.



¿Cuales crees que sean las aplicaciones más raras o más interesantes de la RV?

Puedo decir que las cosas de las que estoy más entusiasta y asustado a la vez, la integración de retroalimentación háptica. Desde el punto de vista del storytelling, puedes ir a donde sea, te pones un traje y sientes en todo tu cuerpo lo que el personaje virtual está sintiendo, tu cerebro ya no va a poder distinguir entre lo que es real y lo que no, es ahí donde las cosas se van a poner muy raras pero muy emocionantes. Puedes hacer que alguien sienta que muere, que tiene sexo, que renace, pueden sentir miedo y otras cosas de formas que nunca antes habían sido posibles en el entretenimiento.

Nosotros estamos experimentando en un proyecto basado en la muerte, donde usamos impulsos eléctricos para matar al usuario y revivirlo. Hubo gente que no quiso participar en el proyecto porque estaban preocupados de que alguien pudiera salir herido; está muy weird pero es parte de la historia.

Scott Peterson de Baobab Studios

¿Cuál fue el mayor obstáculo cuando dejaron de hacer películas animadas y comenzaron a desarrollar historias inmersivas?

He trabajado con nuestro director creativo desde la película Antz, él la escribió y la dirigió además de las películas de Madagascar; ha sido muy increíble y refrescante hacer la transición a la realidad virtual porque hay mucho que aprender, es un medio diferente, ¿sabes?. Cuando entras en realidad virtual, se siente real, y la gente lo toma diferente, no es como si estuvieran viendo una película. Si un personaje se te acerca y te mira a los ojos, es una experiencia sorprendente, se siente que el personaje está respondiendo a tu presencia.

Mucho de lo que experimentamos en Baobab es dar a la audiencia un papel, tal vez uno pequeño, pero eres un personaje en ese mundo; en Invasion!, por ejemplo, tu tomas el papel de un conejo, y entonces este otro conejo se te acerca *saca un conejo de peluche* y te mira a los ojos. Mucha gente intenta acercársele, interactuar con él. Es algo que no nos esperábamos, así que ahora cuando creamos una historia intentamos hacerla más interactiva, de permitir a la gente interactuar con los personajes.



¿Entonces, cuando comenzaron, estaban creando su propio lenguaje para contar historias en VR?

No hay reglas para contar historias en VR, entonces, junto a otros estudios, estamos descubriendo ese lenguaje, y nos informamos mutuamente. Para nosotros fue, la importancia de los personajes y el conectar con ellos, además el cómo decirle a la gente a dónde voltear, porque pueden voltear a donde sea.

¿Usan el RV como herramienta creativa?

He visto unas herramientas increíbles que están empezando a desarrollarse, y que pueden convertirse en algo grande. Estamos experimentando con ellas en algunos casos y creo que conforme vayan evolucionando las vamos a estar usando más y más. Hay programas en los que puedes esculpir y pintar de forma intuitiva, además puedes ver el resultado en RV en tiempo real.

¿Además del entretenimiento, qué aplicaciones crees que sean las más raras o las más interesantes de la RV?

Una de las aplicaciones más trascendentales es para terapia y para tratamiento de PTSD, lo que están haciendo es, enfrentar a los afectados a sus miedos en un ambiente controlado, para aclimatarlos y hacerlos sentir más cómodos en las situaciones que los asusta. Es algo que puede cambiar vidas por completo.

Laboratorio de inmersión y realidades mixtas del Centro de Cultura Digital

¿Qué es el laboratorio de inmersión y realidades mixtas?

Es un proyecto dentro del Centro de Cultura Digital que sirve como un espacio para la exploración y experimentación de medios inmersivos. Usando técnicas de realidad virtual, realidad aumentada o realidad mixta. Hacemos distintas actividades como talleres, clases maestras, exposiciones y shows.

Buscamos un conectar varias disciplinas y avanzar con la democratización de ellas.

¿Creen que se vaya a establecer un lenguaje estandarizado para crear de contenido inmersivo, o que se va a seguir experimentando?

Creo que es un medio que es muy joven todavía, y estamos en una etapa de variación y experimentación principalmente, pero como todos los medios, en algún momento se va a encontrar una manera en la cual se puedan contar historias, y se va a crear una metodología. Para bien y para mal, ya que además de que se cree una metodología que lo haga más fácil, también existe el revés donde no exista individualidad.

¿Creen que el hecho de democratizar las herramientas para crear contenido inmersivo sea el futuro del medio?

Pues, todavía hace falta avanzar en el hardware para llegar a un punto en el que realmente sea impactante, pero una vez que lleguemos a eso, la carne del VR va a ser el contenido.

Por nuestra parte, buscamos promover espacios abiertos y participativos; tenemos una librería de experiencias inmersivas donde las personas pueden probarlas, con esto esperamos generar una comunidad de entusiastas donde se pueda promover el diálogo, las redes colaborativas, y la pluralidad.

¿Qué aplicaciones del VR, más allá del entretenimiento les parecen más raras o interesantes?

Están las aplicaciones artísticas, como “The machine to be another”; lo interesante de este proyecto es que existe experimentación tanto artística como científica.

